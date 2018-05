IRW-News: Gratomic Inc. : Gratomic meldet erfolgreiche Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage Aukam; Lieferung von 2,25 t Grafitkonzentrat an Perpetuus

IRW-PRESS: Gratomic Inc. : Gratomic meldet erfolgreiche Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage Aukam; Lieferung von 2,25 t Grafitkonzentrat an Perpetuus

Toronto (Ontario), 7. Mai 2018. Gratomic Inc. (TSX-V: GRAT, Frankfurt: CB81) (Gratomic oder das Unternehmen), ein vertikal integriertes Unternehmen, das Grafit, Graphene und moderne Materialien erschließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Verarbeitungsanlage Aukam erfolgreich in Betrieb genommen wurde und eine erste Lieferung von Grafitkonzentrat erfolgt ist.





Die Verarbeitungsanlage Aukam wurde zwischen Dezember 2017 und März 2018 errichtet, wobei der erste Durchsatz und die Optimierung im März und April 2018 erzielt wurden. In der Anlage wurden bis dato 4,5 Tonnen Grafitkonzentrat mit Gehalten zwischen 88 und 95 Prozent Kohlenstoff in Form von Grafit (Cg) produziert, wobei 2,25 Tonnen Konzentrat an Perpetuus Carbon Technologies (Perpetuus)) für die Herstellung von Graphenen zur Anwendung in der Fahrradreifenindustrie geliefert wurden. Gratomic und Perpetuus arbeiten zurzeit zusammen, um es Perpetuus zu ermöglichen, zunächst 500 Tonnen an Graphenen mit modifizierter Oberfläche pro Jahr zu liefern, um die von der Reifenherstellungsindustrie benötigten Volumina zu decken (siehe Pressemitteilung vom 4. März 2018). Die erste Fahrradreifenbestellung für Graphene durch eine weltweit bekannte Marke soll am Ende des zweiten Quartals 2018 geliefert werden. Weitere Anwendungen, die jetzt in einem Vorproduktionsformat generiert wurden, beinhalten Membrane von Heizstrahlern sowie extrem wasserabweisende Beschichtungen mit einem adressierbaren Markt, der Folgendes umfasst: Marine, Öl und Gas, Stromerzeugung, Industrie (Reparatur und Wartung), Infrastruktur (Neubau) sowie Auto- und Transportbranche.

Arno Brand, Co-CEO von Gratomic, sagte: Die erfolgreiche Inbetriebnahme unserer Verarbeitungsanlage Aukam ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, der es uns ermöglicht, Perpetuus mit Konzentrat für die Herstellung von Graphenen zur Anwendung als materialverbessernder Füllstoff für Elastomere von Reifen zu beliefern.

Bei der Verarbeitungsanlage Aukam wird ein einfaches Brech-, Zerkleinerungs- und Flotationssystem mit einer aktuellen Kapazität von 600 Tonnen pro Jahr angewendet. Die Errichtung einer größeren Mühle mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr ist bereits im Gange.

Das Grafitrohmaterial für die Verarbeitungsanlage Aukam stammt aus der Selektion und Sortierung von bestehenden Aufhaldungen von historischen und jüngsten Abbauarbeiten. Anhand von zehn Schürfproben mit einem Gewicht von zwei bis 30 Kilogramm, die von unterschiedlichen Bereichen der Aufhaldung entnommen wurden, wurde ein durchschnittlicher Zufuhrgehalt von 56,29 Prozent in einem Bandbreite von 41,55 bis 63,87 Prozent Grafitkohlenstoff ermittelt (siehe Pressemitteilungen vom 3. Juni und 12. Juli 2016). Beachten Sie, dass die Analyseergebnisse der Haldenproben nicht als repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet Aukam als Ganzes erachtet werden sollten.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Roger Moss, Ph.D., einer qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Gratomic Inc.

Gratomic Inc. ist ein auf moderne Materialien und Werkstoffe spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Vermarktung von Graphitprodukten, und hier vor allem auf hochwertige Komponenten auf Graphenbasis für verschiedenste Massenprodukte, konzentriert. Wir arbeiten mit einem führenden europäischen Hersteller von Graphenen zusammen, um den Aukam-Grafit zur Herstellung von Graphenprodukten zur Kommerzialisierung auf Industrieebene zu verwenden. Das Unternehmen notiert unter dem Kürzel GRAT an der TSX Venture Exchange.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.gratomic.ca bzw. über Arno Brand, Co-CEO, T: +1 416-561-4095, E-Anfragen: abrand@gratomic.ca

