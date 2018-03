IRW-News: Graphite Energy Corp.: Graphite Energy Corp. meldet Privatplatzierung

IRW-PRESS: Graphite Energy Corp.: Graphite Energy Corp. meldet Privatplatzierung

Vancouver (British Columbia), 16. März 2018. Graphite Energy Corp. (CSE: GRE, OTC: GRXXF, FWB: G0A) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, bis zu 2.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien bzw.



jeweils eine Stammaktie) zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Stammaktie (Bruttoeinnahmen von insgesamt 1.000.000 Dollar) im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das Angebot) zu emittieren.

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden für die Finanzierung von Explorationsarbeiten im unternehmenseigenen Grafitkonzessionsgebiet Lac aux Bouleaux sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Alle Stammaktien, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Emissionsdatum.

Der Abschluss des Angebots unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Über Graphite Energy Corp.

Graphite Energy Corp. ist ein kanadischer Emittent, der an der Canadian Securities Exchange gelistet ist. Das Unternehmen ist derzeit mit der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada beschäftigt und besitzt 100 % der Anteile und am Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux, das unweit der Stadt Mont-Laurier im Süden der Provinz Quebec liegt. Das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux besteht aus 14 Claims und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 738,12 Hektar. Ziel des Unternehmens ist es, das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux zu explorieren und - wenn es die Umstände rechtfertigen - auch zu erschließen.

FÜR DAS BOARD VON

GRAPHITE ENERGY CORP

gez. Afzaal Pirzada

Afzaal Pirzada

President & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer (604) 428-7050.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung und haben den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen gemäß den Bestimmungen der anwendbaren Wertpapiergesetze. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Informationen, einschließlich Aussagen hinsichtlich der Absicht des Unternehmens, das Angebot durchzuführen, in Vertrauen auf Annahmen getätigt, die es zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet. Obwohl das Unternehmen angesichts der Erfahrung seiner Officers und Directors der Auffassung ist, dass die aktuellen Bedingungen und die erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie andere Faktoren, die als angemessen erachtet wurden und die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, sollte man sich nicht darauf verlassen, da das Unternehmen keine Gewährleistung abgeben kann, dass sie sich als korrekt herausstellen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, und hängen unter anderem vom Risiken ab, dass das Angebot aus irgendeinem Grund nicht durchgeführt werden kann (einschließlich des Risikos, dass die erforderlichen Genehmigungen oder Freigaben der Regulierungsbehörden nicht erteilt werden) oder dass sich die Bedingungen des Angebots von jenen unterscheiden, die zurzeit vorgesehen sind. Das Unternehmen wird hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen nicht aktualisieren - es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

