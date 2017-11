IRW-News: Graphite Energy Corp.: Graphite Energy Corp. beginnt mit Exploration auf Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux

IRW-PRESS: Graphite Energy Corp.: Graphite Energy Corp. beginnt mit Exploration auf Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux

Vancouver, B.



C. (November 10, 2017) - Graphite Energy Corp. (CSE:GRE, OTCPink:GRXXF, FWB:G0A) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass es mit der Phase I seines Explorationsprogramms auf dem Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux (das Konzessionsgebiet LAB) begonnen hat.

Phase I des Explorationsprogramms wird in zwei Schritten durchgeführt. Schritt eins besteht aus der Sammlung und Interpretation aller für das Konzessionsgebiet LAB zur Verfügung stehenden historischen geologischen und geophysikalischen Daten sowie der Daten der Probebohrungen. Schritt zwei besteht unter anderem aus Prospektion, Grabenziehen und Schlitzproben, Grabenvermessung, teilweise geologischer Kartierung des Areals, auf dem in der Vergangenheit Explorationsarbeiten stattfanden, sowie Probenanalysen.

Das Feldteam wurde am 1. November 2017 auf das Konzessionsgebiet LAB gebracht und begann mit Geländeuntersuchungen der Standorte der historischen Bohrlöcher und Graphit-Gruben, geophysikalischen Oberflächenarbeiten und anderen geologischen Aktivitäten. Eventuell wird das Unternehmen weitere Arbeiten der Phase I durchführen, je nach Ergebnissen der aktuellen Felduntersuchungen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Martin Ethier, P.Geo., der für dieses Unternehmen arbeitet und laut National Instrument 43-101 als qualifizierte Person gilt, überprüft und genehmigt.

Über Graphite Energy Corp. Graphite Energy Corp. ist ein kanadischer Emittent, der an der Canadian Securities Exchange gelistet ist. Das Unternehmen ist derzeit mit der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada beschäftigt und besitzt 100 % der Anteile am Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux, das unweit der Stadt Mont-Laurier im Süden der Provinz Quebec liegt. Das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux besteht aus 14 Claims und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 738,12 Hektar. Ziel des Unternehmens ist es, das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux zu explorieren und - wenn es die Umstände rechtfertigen - auch zu erschließen.

FÜR DAS BOARD VON GRAPHITE ENERGY CORP

gez. Sheri Rempel

Sheri Rempel Director & Chief Financial Officer

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer (604) 428-7050.

Graphite Energy Corp. Suite 1080, 789 West Pender Street Vancouver, BC V6C 1H2

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung und haben den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen (in den kanadischen Wertpapiergesetzen als forward-looking information bezeichnet) enthalten. Obwohl solche zukunftsgerichteten Informationen vom Unternehmen in gutem Glauben zum Ausdruck gebracht werden und nach Meinung des Unternehmens auf einer angemessenen Grundlage basieren, nehmen sie Bezug auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten somit auch inhärente Risiken und Unsicherheiten. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren - weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41404 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41404&tr=1

