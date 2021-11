IRW-News: Graphano Energy Ltd.: Graphano Energy informiert über den aktuellen Stand der Phase-II-Exploration

IRW-PRESS: Graphano Energy Ltd.: Graphano Energy informiert über den aktuellen Stand der Phase-II-Exploration

Vancouver, British Columbia, 17. November 2021 - Graphano Energy Ltd. (TSXV: GEL, FWB: 97G0) (das Unternehmen oder Graphano Energy) freut sich, über den aktuellen Stand der Phase-II-Exploration in seinem Graphitkonzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux (LAB) (das Konzessionsgebiet) zu informieren.

Wichtige Eckdaten der Exploration:

- Das Unternehmen führt vor Ort geophysikalische Bodenuntersuchungen, Grabungen und die Entnahme von Schlitzproben durch und konnte im Zuge dessen bereits mehrere neue Graphitvorkommen in den östlichen und südlichen Bereichen der Konzession entdecken.

- In der östlichen Zone des Konzessionsgebiets wurde im Rahmen von Aushubarbeiten, basierend auf den Ergebnissen der bodengestützten geophysikalischen Messungen, zusätzliche Graphitmineralisierungen und Gesteinsaufschlüsse in den Gebieten unweit von LAB-4 und LAB-3 freigelegt (siehe Abbildung 1). Die Graphitmineralisierung im Bereich von GRID-1 erstreckt sich über 1,3 Kilometer entlang der konduktiven Zonen, die im Rahmen der bodengestützten geophysikalischen Messungen abgegrenzt wurden.

Abbildung 1 - Aufstellung der Daten aus den luftgestützten und bodengestützten geophysikalischen Messungen in den konduktiven Zonen mit den Graphitvorkommen der Phase-II-Exploration

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62707/20211117_GEL_NR_Graphano Energy_DEPRcom.001.jpeg

- Im Süden des Konzessionsgebiets wurde im Rahmen von Grabungen eine ausgedehnte Graphitzone mit augenscheinlich großen Graphitflocken freigelegt (GRID-4). Diese Mineralisierung steht auch mit einer gut definierten konduktiven Zone in Verbindung, von der man annimmt, dass sie eine durchschnittliche Anomaliemächtigkeit von 30 Metern aufweist.

- Rund 190 Proben wurde zur Analyse in das Labor gebracht. Bisher liegen die Analyseergebnisse von etwa 50 Proben vor. Der graphitische Kohlenstoffanteil (Cg) schwankt zwischen 0,34 % und 23,5 %. 19 Proben enthalten über 10 % Cg, 12 Proben zwischen 5 % und 10 % Cg und die restlichen Proben unter 5 % Cg.

Luisa Moreno, Chief Executive Officer von Graphano Energy, meint dazu: Wir freuen uns, dass die laufenden Prospektierungen in unserem Konzessionsgebiet LAB zu neuen Graphitentdeckungen und möglichen Bohrzielen geführt haben. Sobald die Analyseergebnisse vollständig sind, werden wir unser Bohrprogramm und unsere Pläne im Hinblick auf eine Ressourcenschätzung bekannt geben.

Die Proben setzen sich aus Schürf- und Schlitzproben zusammen. Jede aus diesen Arbeiten stammende Schlitzprobe entspricht einem 50 cm langen, 5 cm breiten und 3-5 cm tiefen Einschnitt in das Wirtsgestein. Die Proben wurden nach der Guten Branchenpraxis in Säcke verpackt und gekennzeichnet und dem Labor von Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster (Ontario) zur Probenaufbereitung und -analyse übermittelt. Die Auswertung umfasst eine Analyse von C-Graphit (Infrarotspektroskopie) nach dem ACTLABS-Code 4F-C Graphitic, bei der die Probe einer mehrstufigen Behandlung im Ofen unterzogen wird, um sämtliche Kohlenstoffanteile mit Ausnahme von graphitischem Kohlenstoff zu entfernen, sowie eine Analyse des Gesamtkohlenstoffs mittels Infrarotspektroskopie (C-Total). Actlabs ist ein unabhängiges, kommerzielles, akkreditiertes Labor mit ISO 9001-Zertifizierung.

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein Berater des Unternehmens, zeichnet als qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects verantwortlich und hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und freigegeben.

Über Graphano Energy

Graphano Energy Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf die Evaluierung, den Erwerb und die Erschließung von Energiemetallressourcen von der Exploration bis hin zur Produktion spezialisiert ist.

Graphit zählt zu den begehrtesten Technologiemineralien und ist für eine grüne und nachhaltige Welt unerlässlich. Das unternehmenseigene Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux in Quebec (Kanada) war in der Vergangenheit ein Fördergebiet von Naturgraphit. Da die Nachfrage nach Graphit in einigen der wichtigsten und modernsten Branchen, wie etwa Lithiumbatterien in Elektroautos und andere Energiespeichertechnologien, kontinuierlich steigt, widmet sich Graphano Energy der Projekterschließung, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Luisa Moreno

CEO und Director

E: info@graphano.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich Aussagen über die zukünftige Explorationsleistung des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR offengelegt, die Investoren vor einer Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, und der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

