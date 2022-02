IRW-News: Graph Blockchain Inc.: Graph Blockchain meldet Versteigerung des ersten NFT von OBV

IRW-PRESS: Graph Blockchain Inc.: Graph Blockchain meldet Versteigerung des ersten NFT von OBV

Toronto, Ontario - 8. Februar 2022 - Graph Blockchain Inc. (das Unternehmen oder Graph) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass One Body Village, eine der Wohltätigkeitsorganisationen, mit der seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Niftable Inc. (Niftable) zusammenarbeitet, am 11. Februar 2022 sein erstes NFT versteigern wird; die Auktion wird 7 Tage dauern.

Angela Nguyen, President von One Body Village Canada, sagte: Die Möglichkeit, mithilfe von Niftable die NFT-Welt zu betreten, verändert für uns als gemeinnützige Organisation das Sammeln von Spenden grundlegend und ermöglicht es unseren Begünstigten, also den Künstlern, ihre Geschichten und Talente mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen. Wenn Käufer digitale Kunst kaufen, die von unseren Begünstigten geschaffen wurde, tragen sie auch direkt zu ihrem Einkommen und ihrem Lebensunterhalt bei. Dies ermöglicht es unseren Begünstigten, sich aus dem Kreislauf von Armut und Ausbeutung zu befreien. Wir hoffen, dass unsere Kunst und Mission alle Ecken des NFT-Raums erreicht, sodass sich mehr Menschen unserem Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern anschließen können.

Graph freut sich sehr, unsere erste Wohltätigkeitsorganisation bei ihrem allerersten NFT-Verkauf unterstützen zu können. Die Zusammenarbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen wie One Body Village hilft Graph bei unserer sozialen Verantwortung als Unternehmen und bietet uns eine hervorragende Geschäftsmöglichkeit. Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr weitere gemeinnützige Organisation zu begrüßen und ihnen dabei zu helfen, vom sich entwicklenden NFT-Bereich zu profitieren, sagte Paul Haber, Chief Executive Officer des Unternehmens.

Über Niftable Inc.

Niftables Kerngeschäft ist es, das Bindeglied zwischen Wohltätigkeitsorganisationen und ihren Künstlern und der NFT-Welt (Non-Fungible Token) zu sein. Niftable bietet das Know-how und die Ausführung von NFTs von der Erstellung der NFTs bis zum Verkauf und Nachverkauf von NFTs im Namen seiner karitativen Kunden. Die meisten Hilfsorganisationen verlassen sich auf Freiwillige und verfügen nicht über das in der aufstrebenden NFT-Welt notwendige Fachwissen, und Niftable füllt genau diese Lücke.

Nähere Informationen über Niftable erhalten Sie unter www.niftable.org

Über Graph Blockchain Inc.

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFI). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO [Initial DEX (decentralised exchange) Offerings] fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Darüber hinaus bietet Graph seinen Aktionären durch die Investition in New World ein Engagement im entstehenden und schnell wachsenden NFT-Markt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com, http://newworldinc.io und www.niftable.org.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder nicht antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: das weitere Wachstum des Blockchain-Marktes. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die potenzielle Unfähigkeit von Niftable, den Betrieb fortzuführen; die mit der Blockchain-Branche im Allgemeinen verbundenen Risiken; den zunehmenden Wettbewerb auf dem Blockchain-Markt; die potenzielle zukünftige Unrentabilität des Blockchain-Marktes im Allgemeinen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und deren Marktregulierungsorgane (wie in den Statuten der Canadian Securities Exchange bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

