IRW-News: Graph Blockchain Inc.: Graph Blockchain kündigt Aktienrückkaufprogramm an

27. April 2022, Graph Blockchain Inc. (Graph oder das Unternehmen) (CSE: GBLC/OTC: REGRF/ FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms (Normal Course Issuer Bid, das NCIB) beabsichtigt, um Stammaktien des Unternehmens (jede eine Stammaktie) über die Einrichtungen der Canadian Securities Exchange (die CSE) zu rückzukaufen. PI Financial Inc. wurde damit beauftragt, die Käufe im Rahmen des NCIB im Namen des Unternehmens zu tätigen.

Gemäß den Bedingungen dieses Aktienrückkaufprogramms kann das Unternehmen ab 3. Mai 2022 über einen Zeitraum von möglicherweise bis zu 12 Monaten bis zu 28.885.085 Stammaktien auf dem freien Markt kaufen. Dies entspricht rund 5 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens.

Die tatsächliche Anzahl der gekauften Aktien, der Zeitpunkt der Käufe und der Aktienpreis werden von den Marktbedingungen abhängen und unterliegen den Richtlinien der CSE. Sollte das Management entscheiden, dass es eine bessere Verwendung seiner Mittel zur Steigerung des Unternehmenswertes hat, ist es nicht verpflichtet, den Kauf von Aktien auf dem freien Markt fortzusetzen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Aktienkäufe im Rahmen des NCIB zu einem geordneten Markt beitragen werden und im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre sind. Sollte das Unternehmen die Auffassung vertreten, dass seine Stammaktien in einem Kursbereich gehandelt werden, der den zugrunde liegenden Wert auf Basis der Geschäftsaussichten und der Finanzlage des Unternehmens nicht mehr angemessen widerspiegelt, kann das Unternehmen Aktien im Rahmen des NCIB und im Einklang mit den Regeln, Statuten und Richtlinien der CSE rückkaufen. Abhängig von künftigen Kursentwicklungen und anderen Faktoren ist das Unternehmen der Meinung, dass seine ausstehenden Stammaktien eine attraktive Investition und eine wünschenswerte Verwendung eines Teils der Unternehmensmittel darstellen.

Die Käufe im Rahmen dieses NCIB werden im Namen des Unternehmens gemäß den geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen in Transaktionen auf dem freien Markt über die Einrichtungen der CSE oder alternativer Handelssysteme in Kanada von einem Broker getätigt. Alle Stammaktien, die vom Unternehmen im Rahmen des NCIB gekauft werden, gehen in den Unternehmensbestand über und werden annulliert.

Nach Kenntnisstand des Unternehmens beabsichtigt derzeit kein Board-Mitglied, leitender Angestellter oder sonstiger Insider des Unternehmens, im Rahmen des NCIB Stammaktien zu verkaufen. Es kann jedoch zu Verkäufen durch diese Personen über die Einrichtungen der CSE oder anderer verfügbarer Märkte bzw. alternativer Handelssysteme in Kanada kommen, wenn sich die persönlichen Umstände einer solchen Person ändern oder wenn eine solche Person eine Entscheidung trifft, die nicht mit den Käufen im Rahmen des NCIB in Zusammenhang steht. Die Vorteile für eine solche Person, deren Aktien gekauft werden, wären dieselben Vorteile, die allen anderen Inhabern, deren Aktien gekauft werden, entstehen.

US-Haftungsausschluss

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an - bzw. auf Rechnung oder zugunsten von - US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.

Über Graph Blockchain

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO (Initial DEX Offerings) fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Darüber hinaus bietet Graph seinen Aktionären durch die Investition in New World ein Engagement im entstehenden und schnell wachsenden NFT-Markt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations & Kommunikation

Michael Vasile

investors@graphblockchain.com

Paul Haber, CEO

416-318-6501

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder nicht antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Erwartung, dass das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm durchführen wird und die im Rahmen dieses Programm zulässige Maximalzahl an Stammaktien erwerben wird, wie in der Pressemeldung beschrieben; sowie andere Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die potenzielle Unfähigkeit von New World, den Betrieb fortzuführen; die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht genug Kapital hat, um die maximal Anzahl oder überhaupt Aktien im Rahmen des geplanten Aktienrückkaufprogramms zu erwerben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange und deren Marktregulierungsorgane (wie in den Statuten der Canadian Securities Exchange bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

