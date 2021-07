IRW-News: Graph Blockchain Inc.: Graph Blockchain: New World expandiert in Musik-NFTs und verpflichtet Karl Wolf

IRW-PRESS: Graph Blockchain Inc.: Graph Blockchain: New World expandiert in Musik-NFTs und verpflichtet Karl Wolf

Toronto, Ontario - 29. Juli 2021 - Graph Blockchain Inc. Graph oder (das Unternehmen) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FRA: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass die neueste Übernahme des Unternehmens, die 100%ige Tochtergesellschaft New World Inc., seine Plattform im September 2021 um Non-Fungible Tokens (NFTs) im Bereich Musik erweitern wird.





Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es den Musiker Karl Wolf aus Toronto zur Schaffung exklusiver NFTs auf der Plattform von New World Inc. verpflichtet hat.

Nach der Veröffentlichung seines neuen Albums 2AM Vibes mit der Hit-Single Get Away plant Karl Wolf, sich weiterzuentwickeln und sein Publikum über die Plattform von New World Inc. zu begeistern. Seine NFTs werden seine Musik in Zusammenarbeit mit verschiedenen digitalen NFT-Kunstwerken beinhalten

Als Plattform überlässt New World die Kreativität der NFT-Ausstellung seinen Mitwirkenden und Mitarbeitern. Wolf freut sich, die Möglichkeiten der Plattform von New World Inc. kreativ zu nutzen, um mit seiner Musik einzigartige Erlebnisse zu schaffen.

Website: http://www.karlwolf.com

TikTok: https://www.tiktok.com/@karlwolfs

Instagram: https://www.instagram.com/karlwolfs

Twitter: https://twitter.com/karlwolfs

Facebook: https://www.facebook.com/KARLWOLFFANPAGE/

Über Karl Wolf

Karl Wolf ist ein libanesisch-kanadischer Musiker, der in Dubai aufgewachsen ist und in Toronto lebt. Seit 2001 ist er Sänger, Songwriter und Produzent, Teil des Pop-Duos SKY und veröffentlichte 2006 sein erstes Soloalbum Face Behind The Face, das bei den kanadischen JUNO Awards für das beste R&B Soul Recording nominiert wurde. Gefolgt von einem zweiten Album Bite The Bullet im Jahr 2007, das die internationale Hit-Single Africa enthielt, die sich weltweit über 1 Million Mal verkaufte und 8 Wochen auf Platz 2 der Billboard CANADIAN HOT 100 hielt. Africa gewann in Kanada den vierfachen Platin-Status, erreichte Platz 1 auf iTunes, Platz 1 auf AC Radio, Platz 1 auf Hot AC Radio und als Folge davon wurde Karl Wolf den MTV Europe Music Award 2008 verliehen.

Karl Wolf setzte seinen Erfolg mit der Veröffentlichung von Hit-Singles mit Gold-Status wie Carrera, Yalla Habibi, Mash It Up und in Zusammenarbeit mit der Hip-Hop-Gruppe Three 6 Mafia, Juicy J und mit dem Rapper Kardinal Offishall Ghetto Love aus Wolfs Album Finally Free aus dem Jahr 2012. Für sein Album Stereotype kehrte er zu seinen R&B-Wurzeln zurück und arbeitete mit dem Megastar-Produzenten Timbaland an seinem Song Magic Hotel und einigen anderen prominenten Künstlern wie Fatman Scoop sowie Canadas own Classified. 2015 schrieb er an HULA HOOP von OMI mit.

Es folgte die Unterzeichnung eines weltweiten Verlagsdeals mit BMG Publishing durch Zach Katz. 2016 hatte sich mit der Veröffentlichung seiner EP The Export Vol. 1, zu der auch die Hit-Single Amateur At Love feat. Kardinal Offishall gehörte, als ein weiteres erfolgreiches Jahr herausgestellt. Die Single landete in den Top 10 der iHeart Radio Charts und wurde erhielt ebenfalls Gold! Darüber hinaus hat Karl sich vor Kurzem mit der 3-fachen Grammy-Preisträgerin Nelly und dem renommierten Produzenten der weltweiten Hit-Single Thunder von Imagine Dragons, Jayson Dezuzio, zusammengetan, um Way Low zu schreiben, das Teil der kürzlich veröffentlichten EP Blacklight (The Export Vol. 2) war. Seitdem hat Karl mehrere Auszeichnungen gewonnen, darunter den SOCAN-Preis für den Best Pop Song für Bulows Debüt-Hit Not A Love Song.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60714/GraphBlockchain_07292021_DEPRcom.001.jpeg

Karl Wolf ist nach mehreren Projekten und Erfolgen zurück mit einer eigenen Single mit dem Namen Get Away sowie der Veröffentlichung seines neuen Albums 2AM Vibes vom 16. April 2021.

Karls Label, Lone Wolf Records, besitzt die weltweiten Master- und anderen Rechte dieses Projekts, einschließlich Kanada und den USA, und es ist eine Werbekampagne in Zusammenarbeit mit Factor geplant.

Über New World Inc.

New World ist ein auf Augmented Reality-Kunst fokussiertes NFT-Unternehmen, das Künstlern, Musikern und Prominenten den Zugang zu einer NFT-Vertriebsplattform ermöglicht, um digitale Kunst zu kreieren und zu verkaufen. Durch den Verkauf digitaler Kunst sind die Künstler in der Lage, einen breiteren Markt zu erreichen (sowohl geografisch als auch demografisch) und aufgrund der Blockchain auch weiterhin durch die wirtschaftliche Beteiligung an zukünftigen Verkäufen finanziell zu profitieren. New World hat diese Plattform aufgebaut und bereits namhafte Künstler wie Diogo Snow, der zahlreiche Werke für prominente Kunden wie Drake produziert hat, und Fetty Wap, einen amerikanischen Rapper, Sänger und Songwriter, der über 6,5 Millionen Instagram-Follower hat, sowie viele andere unter Vertrag genommen. Weitere Informationen zu New World finden Sie unter http://newworldinc.io

Über Graph Blockchain Inc.

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFI). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO [Initial DEX (decentralised exchange) Offerings] fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Darüber hinaus bietet Graph seinen Aktionären durch die Investition in New World ein Engagement im entstehenden und schnell wachsenden NFT-Markt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com, http://newworldinc.io und www.babbagemining.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Jamie Hyland

Tel: 604.442.2425

E-Mail: jamie@graphblockchain.com

Mediensprecher

Joshua Greenwald/Rich DiGregorio

Tel: 646.379.7971/856.889.7351

E-Mail: gblc@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder nicht antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: das weitere Wachstum des auf Kunst fokussierten NFT-Marktes. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die potenzielle Unfähigkeit von New World, den Betrieb fortzuführen; die mit der Blockchain- und NFT-Branche im Allgemeinen verbundenen Risiken; den zunehmenden Wettbewerb auf dem NFT-Markt für Kunst; die potenzielle zukünftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen und des kunstorientierten NFT-Marktes im Besonderen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Canadian Securities Exchange und deren Marktregulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60714

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60714&tr=1

