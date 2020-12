IRW-News: Grande West Transportation Group Inc.: Grande West präsentiert bei 13. jährlicher Konferenz LD Micro Main Event

IRW-PRESS: Grande West Transportation Group Inc.



: Grande West präsentiert bei 13. jährlicher Konferenz LD Micro Main Event

Vancouver (British Columbia), 3. Dezember 2020. Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: GWTNF, FRA: 6LG) (Grande West oder das Unternehmen), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen für den Verkauf in Kanada und den USA, freut sich bekannt zu geben, dass es am Montag, dem 14. Dezember, um 9:20 Uhr (PST) bzw. 12:20 Uhr (EST), bei der 13. jährlichen Investorenkonferenz LD Micro Main Event präsentieren wird. CEO William Trainer wird live vor einem virtuellen Publikum präsentieren.

Registrieren Sie sich hier: ve.mysequire.com/

Der Main Event wird ein neues, einzigartiges Format aufweisen, bei dem Unternehmen zehn Minuten lang präsentieren, gefolgt von zehn Minuten mit Fragen und Antworten durch eine Reihe von Investoren und Analysten.

Die Zeit ist gekommen, um in der Welt der virtuellen Konferenzen etwas anders zu machen. Wir werden sehen, ob wir etwas erreichen können, das sowohl Führungskräften als auch Investoren gefällt, sagte Chris Lahiji, Founder von LD, nunmehr eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von SRAX Inc.

Der Main Event findet am 14. und 15. Dezember ausschließlich auf der Plattform Sequire Virtual Events statt.

VP Corporate Development John LaGourgue sagte: Das Unternehmen freut sich stets, beim LD Micro Main Event zu präsentieren und daran teilzunehmen. Ihre Plattform ist ein hervorragender Ort, um sich mit außergewöhnlichen institutionellen und privaten Anlegern zu treffen.

Das Profil von Grande West finden Sie hier: http://www.ldmicro.com/profile/BUS.V

Profile bereitgestellt von LD Micro

Über LD Micro/SEQUIRE

LD Micro begann im Jahr 2006 mit dem einzigen Ziel, eine unabhängige Ressource für die Microcap-Welt zu sein. Was als Newsletter begann, der einzigartige Unternehmen ins Rampenlicht stellte, hat sich zu einer herausragenden Veranstaltungsplattform in diesem Bereich entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter ldmicro.com.

Der bevorstehende Main Event wird ein neues Format aufweisen, von dem sowohl Führungskräfte als auch Investoren in allen Teilen der Welt profitieren werden.

Im September 2020 wurde LD Micro. Inc. von SRAX Inc. übernommen, einem Finanztechnologieunternehmen, das Daten und Einblicke für börsennotierte Unternehmen bereitstellt. Über seine führende Plattform für Investorennachrichten und -kommunikation, Sequire, können Unternehmen das Verhalten und die Trends ihrer Investoren nachverfolgen und diese Einblicke nutzen, um aktuelle und potenzielle Investoren über alle Marketingkanäle anzusprechen. Weitere Informationen über SRAX erhalten Sie unter srax.com und mysequire.com.

Quelle: Grande West über LD Micro

Über Grande West Transportation Group

Grande West Transportation ist ein kanadisches Unternehmen, das mittelgroße Mehrzweck-Transitfahrzeuge für öffentliche und gewerbliche Unternehmen konzipiert und konstruiert. Grande West arbeitet mit erstklassigen Fertigungspartnern zusammen, um die speziell für diesen Zweck gebauten VicinityTM-Mittel- und Schwerlastbusse zu produzieren, der mit elektrischen, Gas- und CNG- [Erdgas-] und sauberen Diesel-Antriebssystemen erhältlich ist. Der Vicinity LightningTM EV mit elektrischem Antriebssystem ist für Lieferungen im Jahr 2021 verfügbar.

Das Unternehmen beliefert sehr erfolgreich kanadische städtische Verkehrsbetriebe und private Betreiber mit neuen Bussen. Grande West erfüllt die Buy-America-Zertifizierung und verfolgt mit einer starken Vertriebskette in den USA aktiv Möglichkeiten im Betrieb öffentlicher und privater Verkehrsflotten, die von den Fahrzeugen von Grande West profitieren würden.

www.grandewest.com

www.vicinitybus.com

