IRW-News: Grande West Transportation Group Inc.: Grande West gibt die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt

IRW-PRESS: Grande West Transportation Group Inc.



: Grande West gibt die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt

Vancouver, Britisch-Kolumbien - Grande West Transportation Group Inc. (TSXV: BUS) (OTC PINK: GWTNF) - 23. November 2020: ("Grande West" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen zum Verkauf in Kanada und den Vereinigten Staaten, gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal bis zum 30. September 2020 bekannt.

Highlights des dritten Quartals

- Busse, Ersatzteile und andere Einnahmen für die drei Monate bis zum 30. September 2020 in Höhe von 8.921.227 US-Dollar gegenüber 1.605.755 US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September 2019

- Nettoverlust für die drei Monate bis 30. September 2020 von 1.309.076 USD gegenüber einem Nettoverlust von 2.111.189 USD für die drei Monate bis 30. September 2019

- Bereinigter EBITDA-Verlust für die drei Monate bis 30. September 2020 von 674.988 US-Dollar gegenüber einem bereinigten EBITDA-Verlust von 1.768.084 US-Dollar für die drei Monate bis 30. September 2019 (siehe "Non-GAAP-Kennzahlen")

- Lieferungen von 20 Vicinity-Bussen für die drei Monate bis zum 30. September 2020 im Vergleich zu Null für die drei Monate bis zum 30. September 2019

Business-Überblick

Unternehmens-Update

Grande West hat über 450 Busse auf dem kanadischen und US-amerikanischen Markt ausgeliefert. Das Unternehmen ist Marktführer in der Kategorie mittelgroße Busse in Kanada, wo es seine Busse der Marke Vicinity vertreibt.

William Trainer, Präsident und CEO von Grande West, erläuterte: "Unser Schwerpunkt für das Jahr 2020 lag auf der Sicherung der laufenden Liquidität durch die Lieferung bestehender Aufträge und die Erweiterung der Produktlinie. Unser neuer 28-Fuß-Mittelschwerlast-Crossover-Bus, der Vicinity LT, ist jetzt mit Elektroantrieb ("EV") und Benzinversionen erhältlich und wird 2021 verkauft und ausgeliefert. Das EV-Design umfasst die Weltklasse-Technologie der Partner hofer powertrain und LION Smart, die ein BMW-Batteriesystem mit bewährter, bereits vorhandener Fahrzeugtechnologie beinhaltet. Die Entwicklung und Produktion eines mittelgroßen, niederflurigen, vollelektrischen Niederflur-Transitbusses mit bewährter, leicht verfügbarer Technologie, der bis zu vier Rollstuhlpositionen ermöglicht, ist ein großer Schritt nach vorn für unser Unternehmen und die Verkehrsbranche. Was Liquidität und Lieferungen betrifft, so wurden unsere Erwartungen für das Finanzergebnis 2020 nach dem Beginn von COVID-19 reduziert. Unser zuletzt veröffentlichtes aktualisiertes Ziel, im Jahr 2020 150 Busse auszuliefern, basierte darauf, dass wir in der Lage sein würden, eine Bestellung von etwa 90 Bussen noch vor Ende des Jahres auszuliefern. Verzögerungen aufgrund von COVID-19 bei unseren Lieferanten und ein Mangel an verfügbaren Frachtcontainern werden dazu führen, dass ein Teil dieser großen Bestellung im ersten Quartal 2021 ausgeliefert wird. Wir werden noch vor Ende des Jahres ein Unternehmensupdate zu dieser Bestellung geben. Unser Betrieb ist nach wie vor solide, und wir streben derzeit eine Erweiterung unseres Unternehmens durch den Bau einer Produktionsanlage in den USA an. Das Unternehmen gewinnt erheblich an Dynamik, und die Aussichten für das Wachstum von Grande West bleiben weiterhin sehr positiv.

Jüngste Entwicklungen und nachfolgende Ereignisse

Im Februar 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass es von seinem US-Händler, der in Atlanta ansässigen Alliance Bus Group ("ABG"), einen neuen Vertrag für neue Busbestellungen im Wert von ca. 40 Mio. CAD erhalten hat. Grande West wird die speziell für diesen Zweck gebauten Nahverkehrsbusse im vierten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021 liefern. Die neuen Busse werden eine alte Flotte ersetzen, die derzeit an mehreren Standorten in den USA bei einem führenden Geschäfts- und Busunternehmen im Einsatz ist.

Im Oktober 2020 erneuerte das Unternehmen seine Vereinbarung über eine revolvierende Kreditfazilität für eine dreijährige Laufzeit mit einem Finanzinstitut über einen Höchstbetrag von 20 Millionen US-Dollar. Die Kreditfazilität wird zu einem Zinssatz von 0,75 % - 1 % plus kanadischem Prime Rate für auf kanadische Dollar lautende Darlehen und 0,75 % - 1 % plus US-amerikanischem Prime Rate für auf US-Dollar lautende Darlehen verzinst. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung muss das Unternehmen einen fixen Kostendeckungsgrad beibehalten, wenn das Unternehmen mehr als 75% der verfügbaren Kreditfazilität in Anspruch nimmt.

Im November 2020 kündigte das Unternehmen eine Partnerschaft mit der LION Smart GmbH an, um die BMW-Technologie in seine Elektrofahrzeuglösung zu integrieren. Der Vertrag zwischen Grande West Transportation und Lion Smart umfasst Ingenieurdienstleistungen, die Software, mechanische und elektrische Anpassung, Batteriemanagement und die Integration von 400V-BMW-Batteriepacks in den Vicinity LT EV. Das Demonstrationsfahrzeug Vicinity LT EV soll im ersten Quartal 2021 an Grande West geliefert werden.

Im November 2020 gab das Unternehmen eine Partnerschaft mit hofer powertrain, einem deutschen Anbieter von Antriebssystemen, bekannt, um die Antriebs- und Managementlösung für Elektrofahrzeuge in seine Vicinity EV-Busse zu integrieren. Diese Partnerschaft wird es Grande West ermöglichen, die Produktion von Vicinity EV-Bussen an Kunden für Lieferungen im Jahr 2021 zu forcieren.

Im November 2020 schloss das Unternehmen eine Privatplatzierung für 8.659.118 Einheiten zu einem Preis von 1,00 Dollar pro Einheit ab. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines Aktienkaufwarrants. Jeder Warrant ermöglicht dem Inhaber den Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,50 $ pro Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des Abschlusses der Platzierung.

COVID-19 Update

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und die globale Marktvolatilität hat das Unternehmen solide Business-Continuity-Pläne aktiviert, um Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs zu minimieren und sich an die sich entwickelnden Marktbedingungen anzupassen. Die oberste Priorität des Unternehmens ist die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter, Kunden und der Gemeinden, in denen es tätig ist. Grande West hat diesbezüglich angemessene Vorkehrungen getroffen und weiterhin Teile und Dienstleistungen geliefert, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Das Unternehmen folgt dem Rat der Gesundheitsbehörden in jeder Gerichtsbarkeit, in der es tätig ist. Grande West hat social Distancing, Teamtrennung und umfangreiche Initiativen für die Arbeit von zu Hause aus eingeführt und alle nicht unbedingt notwendigen Reisen gestrichen.

Das Management beobachtet die Situation sehr genau und evaluiert die Auswirkungen, die das Virus auf den Lieferplan des Unternehmens hat. Einige für 2020 erwartete Verkäufe an private Betreiber haben sich aufgrund der Pandemie verzögert. Unser zuletzt veröffentlichtes aktualisiertes Ziel, 150 Busse im Jahr 2020 auszuliefern, basierte darauf, dass wir vor Ende des Jahres eine Bestellung von etwa 90 Bussen von unserem Hersteller erhalten konnten. Verzögerungen aufgrund von COVID-19 bei unseren Zulieferern und ein Mangel an verfügbaren Frachtcontainern werden dazu führen, dass ein Teil dieser großen Bestellung erst im ersten Quartal 2021 ausgeliefert wird. Der Fertigungspartner des Unternehmens in Übersee ist in Betrieb und produziert derzeit, um den Bedarf des Unternehmens zu decken. Unser Herstellungspartner in den USA hat vorübergehend den Betrieb eingestellt. Dies wird die Produktionsauslieferungen von Buy America verlangsamen, bis die Anlage wieder in Betrieb ist und mit voller Kapazität arbeitet. Obwohl sich die Lieferungen aus den USA verzögern könnten, bleibt die Anzahl an Bestellungen weiterhin stabil. Sie sollen noch im Jahr 2020 ausgeliefert werden.

Unsere Lieferkette ist derzeit in der Lage, uns mit den notwendigen Komponenten für die Produktion und den Ersatzteilverkauf zu versorgen, aber es besteht die Gefahr potenzieller Unterbrechungen. Unsere Ersatzteilabteilung wird den Betrieb und den Service für alle unsere Kunden fortsetzen.

Das Unternehmen ist nach wie vor gut positioniert, um seine Kunden zu betreuen. Je nachdem, wie sich die Rahmenbedingungen entwickeln, wird Grande West seine Pläne so anpassen, dass sie mit den Business-Continuity-Protokollen in Einklang stehen und die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden und Gemeinden höchste Priorität haben. Die Kreditlinien bleiben aktiv und ermöglichen dem Unternehmen den Zugang zu Kapital. Grande West ist sich jedoch bewusst, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die Reaktionen der Regierung oder der Kunden letztlich zu erheblichen Störungen führen könnten.

Grande West ergreift umfangreiche Maßnahmen, um insbesondere Kosten und Kapitalinvestitionen zu kontrollieren, wo es möglich ist. Das Unternehmen hat Kürzungen bei der Unternehmensleitung vorgenommen, wo die Gehälter zum 1. April 2020 gekürzt wurden. Das Unternehmen hat auch strenge Maßnahmen zur Kosteneindämmung in der gesamten Organisation eingeführt, einschließlich des Einfrierens von Rekrutierungsaktivitäten und der Minimierung aller diskretionären Kosten. Grande West ergreift proaktive Maßnahmen zur aktiven Kontrolle des Betriebskapitals und zur Sicherung der Liquidität während der COVID-19-Krise.

Die kanadische Regierung hat aufgrund von COVID-19 Richtlinien zur Gewährung von Beihilfen für Unternehmen umgesetzt, so dass das Unternehmen in den neun Monaten bis zum 30. September 2020 Beihilfen in Höhe von 543.654 US-Dollar erhalten hat, die als Verringerung der Gehaltskosten verbucht wurden.

William Trainer, Präsident und CEO von Grande West, bemerkte: "Wir beobachten die Situation von COVID-19 weiterhin genau und reagieren schnell und effektiv, um die Interessen unserer Stakeholder zu schützen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unseren qualifizierten und loyalen Mitarbeitern, der Diversifizierung und Stärke unseres Geschäftsmodells und unserer starken Partnerbeziehung gut aufgestellt sind, um uns im aktuellen Umfeld zu behaupten".

Ausblick

Das Management geht davon aus, dass es seine starke Führungsposition im Marktsegment in Kanada aufrechterhalten und in den USA mit privaten Betreibern und öffentlichen Verkehrsbetrieben weitere Fortschritte erzielen wird. Der äußere Handlungsdruck in Bezug auf die "richtige Größe" der Fahrzeuge für ihren Einsatz und die Fahrgastzahlen sowie die Verfügbarkeit von Finanzmitteln in Kanada und den USA schaffen ein ideales Umfeld für den wirtschaftlichen Erfolg von Grande West. Sobald wir die gegenwärtige COVID-19-Pandemie überstanden haben, bleiben die Perspektiven für Grande West, einschließlich eines signifikanten Wachstums in den USA, sehr positiv.

In den Jahren 2017 und 2018 erzielte das Unternehmen Rekordeinnahmen. Im Laufe des Jahres 2018 verzeichneten wir einen Rückgang des Auftragsbestands, der hauptsächlich auf einen geringeren Auftragseingang zurückzuführen war, der sich auf die Ergebnisse von 2019 auswirkte. Die Angebotsaktivität war im Jahr 2019 deutlich höher als im Jahr 2018, was sich im Jahr 2020 in höheren Umsätzen niederschlagen wird. Wir behalten unsere starke Führungsposition in unserem kanadischen Marktsegment bei, und wir machen weiterhin Fortschritte auf dem US-Markt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 haben wir sechs unserer ersten Buy-America-Aufträge abgeschlossen und ausgeliefert, weitere stehen kurz vor dem Abschluss der Produktion. Wir haben weitere Buy-America-Aufträge für Lieferungen ab 2021 erhalten.

Die genehmigte Finanzierung für den öffentlichen Verkehr in den USA und Kanada vor der Pandemie war hoch. Beide Länder haben als Folge von COVID-19 eine Notfinanzierung für den öffentlichen Verkehr genehmigt. In Kanada wurde eine zweckgebundene Finanzierung in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar für den öffentlichen Nahverkehr in das Abkommen über einen sicheren Neustart zwischen der Bundes-, Provinz- und Territorialregierung aufgenommen. In den USA hat die Bundesregierung 25 Milliarden Dollar an Notfinanzierungszuschüssen für öffentliche Verkehrssysteme bewilligt. Darüber hinaus wurden 15,75 Milliarden Dollar als Teil des Heroes Act angekündigt, mit dem zusätzliche Transportmittel bereitgestellt werden.

In den USA wurde der Consolidated Appropriations Act für das Jahr 2020 verabschiedet und setzt mit mehr als 13 Milliarden US-Dollar weiterhin ein hohes Finanzierungsniveau fort, das für den öffentlichen Nahverkehr und den Intercity-Personenverkehr auf der Schiene bereitgestellt wird.

In Kanada stellte die Bundesregierung 2017 über einen Zeitraum von 11 Jahren 21,1 Milliarden US-Dollar für den Bau, die Erweiterung und die Sanierung von Transitstrecken bereit. Die Plattform der Liberalen im Jahr 2019 beinhaltete einen Plan, der die Beschaffung von 5.000 elektrischen Transit- und Schulbussen in den nächsten fünf Jahren ermöglichen sollte.

Die mittel- und langfristige Erholung der Absatzmärkte des Unternehmens von der COVID-19-Pandemie ist derzeit noch unbekannt, dürfte jedoch von staatlicher Unterstützung, der Fallzahlen für COVID-19, den Fertigungs- und Lieferkettenkapazitäten, Reisebeschränkungen und wirtschaftlichen Wiedereröffnungsaktivitäten abhängig sein. Das Unternehmen hat ein robustes Risikomanagementverfahren eingeführt, um die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und den fortgesetzten Zugang zu den Materialien der Versorgungskette zu gewährleisten, aber der anhaltende Charakter der Pandemie könnte sich in Zukunft negativ auf die Ergebnisse auswirken.

Teil unseres strategischen Plans ist es, unsere Produktlinie zu erweitern, indem wir unsere bestehenden Vicinity-Busmodelle um ein zu 100 % emissionsfreies elektrisches Antriebssystem ergänzen und das Vicinity LT-Busmodell in unsere Produktpalette aufnehmen. Der Vicinity Elektrobus wird Grande West in eine ausgezeichnete Position bringen, um Marktanteile zu erobern, wenn die Nachfrage nach emissionsfreien Bussen wächst. Unser kleineres LT-Busmodell wird Grande West Zugang zum Marktsegment der High-End-Cutaway-Busse verschaffen. Kommunen aller Größen in ganz Kanada und den USA sowie private Betreiber in verschiedenen Sektoren suchen nach einem robusteren Niederflurbus, der als Ersatz für ihre Cutaways geeignet ist.

Es wird erwartet, dass der Verkauf von Ersatzteilen auf dem Sekundärmarkt weiter zunehmen wird, da die Busflotten von Vicinity älter werden und neue Fahrzeuge in Betrieb genommen werden.

Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 200.000 Bonus-Aktienoptionen an berechtigte Direktoren als Teil ihres jährlichen Vergütungspakets zu einem Ausübungspreis von 2,05 Dollar für einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt hat. Die Optionen werden sofort unverfallbar.

Grande West Vicinity Lightning Elektrofahrzeug

Der Vicinity Lightning EV, der erste Elektrobus von Grande West, ist das neueste Modell im Portfolio von Grande West und wird der Welt offiziell vorgestellt. Wir freuen uns, interessierte Zuhörer zu einer Präsentation des Unternehmens bei der vierteljährlichen Telefonkonferenz im Anschluss an unser Finanz- und Unternehmensupdate am Dienstag, den 24. November, einzuladen.

Der Finanzabschluss und der Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) können unter www.sedar.com abgerufen werden.

Telefonkonferenz

Am Dienstag, den 24. November wird um 11 Uhr EST (17 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz für Analysten und interessierte Zuhörer ausgerichtet. Die Einwahlnummern lauten (877) 407-0782 oder (201) 689-8567; der Webcast kann unter https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2233/38806 abgerufen werden. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht 30 Tage lang über den Webcast-Link oder unter der Rufnummer (877) 481-4010 (Pin: 38806) zur Verfügung.

Über Grande West Transportation Group

Grande West Transportation ist ein kanadisches Unternehmen, das mittelgroße Mehrzweck-Transitfahrzeuge für öffentliche und gewerbliche Unternehmen konzipiert und konstruiert. Grande West arbeitet mit erstklassigen Fertigungspartnern zusammen, um den speziell für diesen Zweck gebauten Vicinity-Bus zu produzieren, der mit sauberen Diesel-, Gas- und CNG [Erdgas-] Antriebssystemen erhältlich ist. Ein elektrisches Antriebssystem befindet sich derzeit in Entwicklung.

Das Unternehmen beliefert sehr erfolgreich kanadische städtische Verkehrsbetriebe und private Betreiber mit neuen Bussen. Grande West erfüllt die Buy-America-Zertifizierung und verfolgt gemeinsam mit der Alliance Bus Group, seinem exklusiven Vertriebshändler für die USA aktiv Möglichkeiten im Betrieb öffentlicher und privater Verkehrsflotten, die von den Fahrzeugen von Grande West profitieren würden.

www.grandewest.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Paradox Public Relations Inc.

Karl Mansour

Managing Director

Tel: (514) 341-0408 oder 1-866-460-0408

IR@grandewest.com

Unternehmenskontakt:

Grande West Transportation

Herr William Trainer

CEO & President

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, abweichen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Grande West abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Grande West offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Grande West spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Grande West übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54377

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54377&tr=1

