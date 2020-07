IRW-News: Grande Portage Resources Ltd.: Grande Portage Resources (WKN: A2AEV5) (TSXV: GPG) gibt Privatplatzierung von $3,15 Millionen CAD bekannt, Eric Sprott kauft 10 Millionen Anteile

IRW-PRESS: Grande Portage Resources Ltd.



: Grande Portage Resources (WKN: A2AEV5) (TSXV: GPG) gibt Privatplatzierung von $3,15 Millionen CAD bekannt, Eric Sprott kauft 10 Millionen Anteile

Vancouver, Kanada - 7. Juli 2020 - Grande Portage Resources Ltd. (WKN: A2AEV5, TSXV: GPG) (Grande Portage oder das Unternehmen) (www.grandeportage.com) freut sich bekanntzugeben, dass es vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange eine Privatplatzierung von bis zu 10.500.000 Anteilen für einen Bruttoerlös von bis zu $3.150.000 CAD arrangiert hat.

Das Privatplatzierungsangebot beträgt 0,30 CAD pro Anteil und besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens sowie einem halben Warrant zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens. Jeder ganze Warrant kann zu einem Preis von 0,45 CAD ausgeübt werden, um eine zusätzliche Stammaktie für einen Zeitraum von 18 Monaten nach dem Abschlussdatum der Privatplatzierung zu erwerben.

Herr Eric Sprott hat zugestimmt, den Betrag von $3.000.000 CAD in die Privatplatzierung zu investieren um 10.000.000 Anteile zu erwerben.

Ian Klassen, Präsident und CEO von Grande Portage, kommentierte: Wir freuen uns sehr, Herrn Sprott als Hauptaktionär unseres Unternehmens begrüßen zu dürfen. Seine Investition macht ihn zum größten Einzelinvestor des Unternehmens und ist ein starker Vertrauensbeweis in unsere laufenden Arbeiten, um unsere Goldressource auf dem Herbert-Goldprojekt in Südost-Alaska zu vergrößern, wo wir derzeit ein Bohrprogramm durchführen.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird hauptsächlich zur Expansion des laufenden Explorationsprogramms von Grande Portage auf seinem Herbert-Goldprojekt und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Findergebühren für die Vermittlung der Privatplatzierung können gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange gezahlt werden. Alle ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die an dem Tag abläuft, der vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum der Privatplatzierung liegt.

Über Grande Portage Resources

Grande Portage Resources Ltd. (WKN: A2AEV5, TSXV: GPG) ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das sich auf die hochgradige Herbert-Goldentdeckung rund 25 Kilometer nördlich von Juneau in Alaska konzentriert. Das Unternehmen hält 100% Anteil an der Herbert-Goldliegenschaft. Das Goldsystem ist sowohl in der Länge als auch in der Tiefe offen und beherbergt mindestens 6 große Goldaderstrukturen, die sich aus Schichtenzerreißungen zusammensetzen und Quarz-Sulfid-Adern in Bandform enthalten. Das Goldprojekt befindet sich in prominenter Lage innerhalb des 160 Kilometer langen Juneau-Goldgürtels, in dem bisher fast 7 Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Die letzte Ressourcenschätzung für das Herbert-Goldprojekt basiert auf der Anwendung eines Cutoff-Werts von 2,5 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) und besteht aus einer angezeigten Ressource von 606.500 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 10,03 g/t Au (1.880.500 Tonnen) und einer vermuteten Ressource von 251.700 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 14,15 g/t Au (553.429 Tonnen).

Grande Portage führt diesen Sommer ein weiteres Bohrprogramm von ausgewählten Zielen auf seinem Herbert-Goldprojekt in Alaska durch um die Goldressource zu vergrößern. Das Herbert-Goldprojekt befindet sich in direkter Nähe der operierenden Kensington-Goldmine, die Coeur Mining (WKN: A0RNL2) gehört. Auch Barrick Gold (WKN: 870450) ist in Alaska aktiv und arbeitet dort am Donlin Gold Projekt, einer 50/50 Partnerschaft mit Novagold Resources.

