IRW-News: Granada Gold Mine Inc.: Granada stößt in Bohrloch GR-19-C in erweiterter Zone LONG Bars auf hochgradiges Oberflächenmaterial mit 7,67 g/t Au auf 15 m

IRW-PRESS: Granada Gold Mine Inc.



: Granada stößt in Bohrloch GR-19-C in erweiterter Zone LONG Bars auf hochgradiges Oberflächenmaterial mit 7,67 g/t Au auf 15 m

6. November 2019 - Granada Gold Mine Inc. (TSX-V: GGM) (Granada oder das Unternehmen) meldet laufende Ergebnisse seines jüngsten Bohrprogramms bei der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldlagerstätte Granada in Rouyn-Noranda. GR-19-C durchschnitt eine hochgradige Zone mit 7,67 Gramm Gold pro Tonne auf einer Kernlänge von 15 Metern in Oberflächennähe der erweiterten Zone LONG Bars. Die Ergebnisse von GR-19-A hinsichtlich hochgradiger Verifizierungen sind noch ausstehend.

Höhepunkte und wichtige Ergebnisse:

Bohrlochname--von-bis-Länge--Gold

GR-19-C--18,5-33,5-15 m--7,67 g/t

GR-19-B--0,0-6,0-6,0 m--3,41 g/t

Die mineralisierte Zone besteht aus Rauchquarzerzgängen neben einem Porphyrgesteinsgang, der von mehreren schmalen Quarzerzgängen südlich des alterierten, abgescherten Konglomerats durchzogen wird.

Diese vorläufigen Ergebnisse verdeutlichen die hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung, unterstützen weiterhin höhere Gehalte und entsprechen den historischen Produktionsgehalten von acht bis zehn Gramm Gold pro Tonne, die in den 1930er Jahren in den beiden Schächten abgebaut wurden. Frühere Bohrprogramme des Unternehmens wurden konzipiert, um Strukturen zu definieren. Die Bohrlöcher durchschnitten die mineralisierte Struktur senkrecht. Dieses jüngste Programm wurde konzipiert, um das hochgradigere Potenzial mineralisierter Abschnitte in Oberflächennähe zu erschließen, die anhand früherer Bohrlöcher identifiziert worden waren, sagte Frank J. Basa, P.Eng., President und Chief Executive Officer von Granada.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Claude Duplessis, P.Eng., von GoldMinds Geoservices Inc., einem Mitglied des Quebec Order of Engineers und einer qualifizierten Person gemäß den Standards von National Instrument 43-101, geprüft.

Qualitätskontrolle und Berichtprotokolle

Die Analyseergebnisse sind ungekürzt, sofern nicht anders angegeben. Die wahre Länge ist derzeit nicht bekannt.

Eine detaillierte Tabelle der Bohrergebnisse wird nach dem Erhalt, der Validierung und der Interpretation veröffentlicht werden.

Alle gemeldeten NQ-Kernanalyseergebnisse wurden entweder mittels Ein-Kilogramm-Brandprobe oder mittels 50-Gramm-Standard-Brandprobe mit AA-(Atomabsorption)-Abschluss oder gravimetrischem Abschluss bei (i) ALS Laboratories in Val dOr (Québec), Thunder Bay (Ontario), Sudbury (Ontario) oder Vancouver (British Columbia) erzielt. Die Gittersieb-Analysemethode wird von Geologen gewählt, wenn die Proben sichtbares Gold enthalten. Alle Proben werden mittels Aqua-Regia-ICP-AES-Methode (induktiv gekoppelte Plasma-Atomemissionsspektroskopie) bei ALS Laboratories auch auf mehrere weitere Elemente analysiert. Das Bohrprogramm, die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) sowie die Interpretation der Ergebnisse werden von qualifizierten Personen (Qualified Persons) unter Anwendung eines QA/QC-Programms gemäß National Instrument 43-101 und den besten Praktiken der Branche durchgeführt. Zusätzlich zur QA/QC des Labors werden zu QA/QC-Zwecken dieses Programms jeder zwölften Probe Standard- und Leerproben hinzugefügt.

Über Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. erschließt weiterhin sein Konzessionsgebiet Granada Gold in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec), das im äußerst produktiven Cadillac Break liegt - der Quelle einer Produktion von über 75 Millionen Unzen Gold im vergangenen Jahrhundert, die durch den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada verläuft. Das Konzessionsgebiet umfasst die ehemalige Goldmine Granada, die in den 1930er Jahren über 50.000 Unzen Gold mit zehn Gramm Gold pro Tonne von den Erzgangzonen 1, 2 und 5 produziert hatte, ehe ein Brand die Gebäude an der Oberfläche zerstörte. Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 120.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange goldmineralisierte Struktur erstreckt. Die Bohrabschnitte liegen nahezu senkrecht zu den Erzgangzonen. Der Schwerpunkt der Bohrungen lag auf der Definierung der Seiten- und Tiefenausdehnung der Strukturen entlang eines Ost-West-Abschnitts. Die Mächtigkeit des mineralisierten Pakets wurde auf bis zu 400 Meter festgelegt und es enthält zwischen neun und 22 verschiedene Erzgangzonen.

In der Vergangenheit wurden drei Tagebau-Großproben entnommen: 1994 von KWG Resources Inc., einer Tochtergesellschaft von Granada Resources Inc. (87.311 Tonnen mit einem Gehalt von 5,15 Gramm Gold pro Tonne von Erzgang 1), 1996 von KWG Resources Inc., einer Tochtergesellschaft von Granada Resources Inc. (22.095 Tonnen mit einem Gehalt von 3,46 Gramm Gold pro Tonne von Erzgang 2) und 2007 von Gold Bullion Development Corp. (nunmehr Granada Gold Mine Inc.) (32.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,62 Gramm Gold pro Tonne von Erzgang 2A).

Das Unternehmen verfügt über eine Ressource gemäß National Instrument 43-101 sowie über alle erforderlichen Genehmigungen, die für den Beginn der ersten Abbauphase, den sogenannten Rolling Start, der es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 550 Tonnen pro Tag abzubauen, erforderlich sind.

Nähere Informationen sind unter www.granadagoldmine.com erhältlich.

Frank J. Basa

Frank J. Basa P. Eng.

President & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frank J. Basa, P. Eng., President & CEO, Tel. 1-819-797-4144 oder

Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications, Tel. 416-710-2410, E-Mail: waynecheveldayoff@gmail.com

Granada Gold Mine Inc.

2875 Ave Granada

Rouyn Noranda, Québec J9Y 1Y1

Tel : 819-797-4144 / Fax: 819-792-2306

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49325

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49325&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38503H2037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.