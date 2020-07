IRW-News: Granada Gold Mine Inc.: Granada schließt Verkauf von Back-in-Option an Canada Silver Cobalt ab

IRW-PRESS: Granada Gold Mine Inc.



: Granada schließt Verkauf von Back-in-Option an Canada Silver Cobalt ab

13. Juli 2020 - Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (das Unternehmen oder Granada) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen zuvor angekündigten Verkauf einer Back-in-Option für fünf bergrechtliche Pachtverträge (Mining Leases), die Teil des Konzessionsgebiets Castle Silver Cobalt Mine in Ontario sind, an Canada Silver Cobalt Works Inc. abgeschlossen hat.

Als Zahlung begab Canada Silver Cobalt 2.941.000 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,51 Dollar pro Aktie an Granada Gold, was einem Gesamtpreis von etwa 1.500.000 Dollar entspricht. Jeder der Aktien wurde ein Warrant zum Kauf von Stammaktien beigefügt. Jeder Warrant berechtigt das Unternehmen, innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren eine zusätzliche Stammaktie von Canada Silver Cobalt für 0,55 Dollar zu erwerben. Die von Canada Silver Cobalt begebenen Aktien und Warrants sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange an eine viermonatige Haltedauer gebunden.

Gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange stellt Granada Gold eine in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Canada Silver Cobalt stehende Partei (Non Arms Length Party), da Frank Basa, Jacques Monette, Robert Setter und Dianne Tookenay, allesamt Board-Mitglieder und/oder leitende Angestellte von Canada Silver Cobalt, auch Board-Mitglieder und/oder leitende Angestellte von Granada Gold sind. Bei der Festlegung des Kaufpreises stützte sich Canada Silver Cobalt unter anderem auf ein Bewertungsgutachten vom 13. Mai 2020, das von Watts, Griffis und McOuat Limited aus Toronto erstellt wurde. Der Verkauf der Back-in-Option stellt keine Transaktion mit einer nahestehenden Partei (Related Party Transaction) gemäß der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions dar.

Über Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. erschließt weiterhin sein Konzessionsgebiet Granada Gold in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec). Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 120.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt. Der äußerst ertragreiche Cadillac Break, woraus im vergangenen Jahrhundert mehr als 75 Millionen Unzen Gold produziert wurden, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada.

Die bei Granada lagernden Mineralressourcen im Grubenmodell belaufen sich laut der vom unabhängigen Sachverständigen von SGS erstellten und am 13. Februar 2019 veröffentlichten Pressemeldung auf:

Kategorie Tonnen Gehalt (g/Enthaltenes G

t old

Au)

(oz)

Gemessen 12.637.001,02 413.000

0

Angezeigt 9.630.0001,13 349.000

Gemessen & ange22.267.001,06 762.000

zeigt 0

Abgeleitet 6.930.0002,04 455.000

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel. Abgeleitete Mineralressourcen haben ein geringeres Konfidenzniveau als Mineralressourcen der gemessenen und angezeigten Kategorie und dürfen daher nicht in Mineralreserven umgewandelt werden. Es ist durchaus gerechtfertigt anzunehmen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen im Zuge der weiteren Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden kann.

+ Die auf die Grube beschränkten Mineralressourcen werden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,4 Gramm Gold pro Tonne innerhalb eines konzeptuellen Grubenmantels gemeldet. Die Cutoff-Gehalte basieren auf einem Goldpreis von 1.300 US-Dollar pro Unze, einem Wechselkurs von 0,76 US-Dollar und einer Goldgewinnungsrate von 95 Prozent.

Basierend auf detaillierten Kartierungen in der Vergangenheit sowie aktuellen und historischen Bohrungen enthalten die Scherzone Granada und die Scherzone South bis zu zweiundzwanzig mineralisierte Strukturen, die über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung verlaufen. Drei dieser Strukturen wurden in der Vergangenheit über zwei Schächte und zwei Tagebaugruben abgebaut. Die historischen Gehalte unter Tage betrugen 8 bis 10 Gramm Gold pro Tonne aus zwei Schächten mit einer Tiefe von 236 Metern bzw. 498 Metern, wobei die Tagebau-Werte bei 3,5 bis 5 Gramm Gold pro Tonne lagen.

Das Unternehmen ist im Besitz aller Abbaugenehmigungen, die für den Beginn der ersten Abbauphase, den sogenannten Rolling Start, erforderlich sind und dem Unternehmen erlauben, bis zu 550 Tonnen pro Tag abzubauen. Nähere Informationen sind unter www.granadagoldmine.com erhältlich.

Frank J. Basa

Frank J. Basa P. Eng.

President & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frank J. Basa, P. Eng., President & CEO, Tel. 1-819-797-4144 oder

Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications, Tel. 416-710-2410, E-Mail: waynecheveldayoff@gmail.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52608

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52608&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38503H2037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.