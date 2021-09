IRW-News: Granada Gold Mine Inc.: Granada Gold berichtet über aktuellen Stand des Bohrprogramms: Bis zu 7,16 g/t auf 5,60 m und 95,00 g/t Gold auf 0,50 m durchteuft

IRW-PRESS: Granada Gold Mine Inc.



: Granada Gold berichtet über aktuellen Stand des Bohrprogramms: Bis zu 7,16 g/t auf 5,60 m und 95,00 g/t Gold auf 0,50 m durchteuft

Diese neuen Abschnitte bestätigen die Kontinuität der Goldmineralisierung entlang der Hauptgangstruktur östlich von Pit #1 und belegen die Ausdehnung der hochgradigem Goldmineralisierung.

Rouyn Noranda, Q.C., 7. September 2021 - Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (OTC: GBBFF) (Frankfurt: B6D) (das Unternehmen oder Granada) freut sich, zusätzliche Bohrergebnisse aus seinem laufenden Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Granada bekannt zu geben, wobei mehrere neue Untersuchungsergebnisse aus den Bohrlöchern der Serie 200 mit Gehalten von bis zu 7,16 g/t Au auf 5,60 m und 95,00 g/t Au auf 0,50 m vorliegen.

Highlights des Bohrprogramms

- Die Bohrlöcher der Serie 200 (GR-21-05, GR-21-09, GR-21-10 und GR-21-11) waren darauf ausgelegt, die Variabilität der Goldmineralisierung der Hauptgangzone innerhalb der östlichen Erweiterung von Pit #1 durch Bohrungen entlang der Neigung der Struktur zu bestimmen.

- Diese Untersuchungsergebnisse bestätigen die signifikante Ausdehnung der lokalisierten hochgradigen Goldmineralisierung innerhalb der Struktur und belegen die Kontinuität der Mineralisierung über viel breitere Abschnitte bis zu 263 m neigungsabwärts der Hauptzone unterhalb von Pit #1.

- Die zuvor veröffentlichten Ergebnisse von GR-21-05 zeigten einen Gehalt von 3,49 g/t auf 30,50 m (davon 66,54 g/t auf 0,50 m (Pressemitteilung vom 21. Juni 2021) und 12,61 g/t auf 16,50 m (davon 62,06 g/t auf 0,50 m), wobei die neuen Ergebnisse 12,76 g/t auf 1,00 m und 3,53 g/t auf 1,50 m ergaben.

- GR-21-09 durchteufte 4,11 g/t auf 3,00 m, 3,24 g/t auf 1,50 m, 34,20 g/t auf 1,40 m, einschließlich 95,00 g/t auf 0,50 m.

- GR-21-10 durchteufte 3,73 g/t auf 4,00 m, 7,16 g/t auf 5,60 m und 1,58 g/t auf 3,25 m.

- GR-21-11 durchteufte 2,65 g/t auf 3,0 m.

Die Untersuchungsergebnisse aus diesen Bohrlöchern bestätigten die Kontinuität entlang der Hauptstruktur und bestätigten die Tiefe der hochgradigen Goldmineralisierung. Dies untermauert unsere Annahme, dass unsere Goldgehalte und -vorkommen kontinuierlich sind und eine beträchtliche Mächtigkeit der Zone zeigen, sagte Frank J. Basa, P.Eng., President und CEO.

Die mineralisierte Zone unterhalb der östlichen Erweiterung von Pit #1 enthält eine Reihe mehrerer Erzgänge mit sulfidmineralisierten Höfen. Die Zone enthält 3 verschiedene subparallele mineralisierte Erzgänge, die im Westen mit der ehemaligen Pit #1 zusammenlaufen. Die wahre Mächtigkeit dieser mineralisierten Strukturen schwankt zwischen 2 und 11 m. Die Hauptzone dieser 3 Strukturen ist das, was mit den Bohrlöchern der Serie 200 getestet wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61315/2021-09-07-GGM_DEPRcom1.001.jpeg

Abbildung 1: Karte mit Bohrloch- und Untersuchungsstandorten östlich von Pit #1

Tabelle 1: Probendetails

Bohrloch-IDZielort von (m) bis (m) Länge Au (g/t)

(m)

GR-21-05 Hauptzone 37,5 54,00 16,50 12,61

Pit

#1

einschließlHauptzone 39,75 40,50 0,75 23,52

ich Pit

#1

einschließlHauptzone 43,00 43,50 0,50 62,08

ich Pit

#1

einschließlHauptzone 44,50 45,00 0,50 23,64

ich Pit

#1

einschließlHauptzone 46,50 47,00 0,50 31,26

ich Pit

#1

einschließlHauptzone 51,00 51,50 0,50 27,86

ich Pit

#1

GR-21-05 Hauptzone 79,00 109,50 30,50 3,49

Pit

#1

einschließlHauptzone 109,00 109,50 0,50 66,54

ich Pit

#1

GR-21-05 Hauptzone 188,50 189,50 1,00 12,76

Pit

#1

GR-21-05 Hauptzone 261,00 262,50 1,50 3,53

Pit

#1

GR-21-09 Hauptzone 21,00 24,00 3,0 4,11

Pit

#1

GR-21-09 Hauptzone 87,00 88,50 1,50 3,24

Pit

#1

GR-21-09 Hauptzone 115,60 117,00 1,40 34,20

Pit

#1

einschließlHauptzone 116,10 117,00 0,50 95,00

ich Pit

#1

GR-21-10 Hauptzone 42,50 46,50 4,00 3,73

Pit

#1

einschließlHauptzone 46,00 46,50 0,50 22,80

ich Pit

#1

GR-21-10 Hauptzone 60,00 65,60 5,60 7,16

Pit

#1

GR-21-10 Hauptzone 109,00 112,25 3,25 1,58

Pit

#1

GR-21-11 Hauptzone 23,50 26,05 2,55 0,78

Pit

#1

Die Bohrlöcher der Serie 200 wurden mit einem Azimut von 10-30 Grad nach Norden ausgelegt, um die Erzgangstrukturen zu durchbohren, und zwar nicht schräg. Normalerweise sind die Bohrlöcher nach Süden ausgerichtet, die so ausgelegt sind, dass sie die Strukturen in einem hohen Winkel mit einem Azimut im allgemeinen Bereich von 170-190 Grad durchteufen. Frühere Abschnitte in dieser Struktur ergaben 6,95 g/t Gold auf 3,50 Metern (wahre Mächtigkeit) in Bohrloch GR-11-380 (Pressemitteilung vom 18. September 2012) und 11,45 g/t Gold auf 33,00 Metern in Bohrloch GR-19-A (Pressemitteilung vom 9. Januar 2020). Die Gehalte, die wir in den Bohrlöchern der Serie 200 sehen, bestätigen die Gehalte, die zuvor in anderen Bohrprogrammen gefunden wurden, und bestätigen die Kontinuität der Goldmineralisierung. Es zeigt auch, dass es sich bei dem System um ein Multi-Gang-System handelt (im Gegensatz zu einem einzelnen diskreten Gang). Aus diesem Grund variiert die wahre Mächtigkeit der Goldmineralisierung bei Granada erheblich von kleinen hochgradigen Abschnitten, wie 95,00 g/t auf 0,50 m, bis hin zu sogar 0,31 g/t auf 301 m (Pressemitteilung vom 18. September 2012), abhängig von der Position innerhalb des Konzessionsgebiets und dem für die Berechnung verwendeten Cutoff-Gehalt.

Lage

Das Goldprojekt Granada befindet sich in der Nähe von Rouyn-Noranda, neben der produktiven Scherzone Cadillac Break, die sich in Pontiac-Metasedimentgestein, Granit und jüngeren Syenitschwellen entlang der Scherzone Granada (LONG Bars Zone) befindet. Das Projekt befindet sich auf der gleichen Seite der Cadillac Fault wie das Konzessionsgebiet Canadian Malartic, das in der Vergangenheit zwischen 1935 und 2010 12,7 Millionen Unzen Gold produziert hat, mit zusätzlichen 5 Millionen Unzen mit Stand vom 18. Juni 2020 (Canadian Malartic Technical Report vom 25. März 2021 und Le Citoyen vom 19. Juni 2020).

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Claude Duplessis, P.Eng., einem Mitarbeiter von GoldMinds Geoservices Inc. und Mitglied des Québec Order of Engineers, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft.

Qualitätskontrolle und Berichtsprotokolle

Alle gemeldeten NQ-Kernanalyseergebnisse der Keile der Bohrungen aus dem Jahr 2020 wurden entweder mittels Ein-Kilogramm-Brandprobe mit metallischem Sieben - entweder mit AA- (Atomabsorptions)-Abschluss oder gravimetrischem Abschluss - ermittelt. Dies erfolgte im Labor von SGS in Vancouver (British Columbia), wobei die Probenvorbereitung in Val dOr (Québec) erfolgt. Die Analyseergebnisse 2021 wurden von der Laboreinrichtung von ALS in Val dOr ermittelt. Die Brandprobe-Analysemethode mit metallischem Sieben wird von Geologen oder geologischen Ingenieuren gewählt, wenn die Proben sichtbares Gold enthalten. Das Bohrprogramm, die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QS/QK) sowie die Interpretation der Ergebnisse werden von qualifizierten Sachverständigen (Qualified Persons) unter Anwendung von Verfahren gemäß National Instrument 43-101 und den besten Praktiken der Branche durchgeführt. Zusätzlich zur QS/QK des Labors werden zu QS/QK-Zwecken dieses Programms jeder 20. Probe Standard- und Leerproben hinzugefügt.

Mineralressourcenschätzung

Am 15. März 2021 veröffentlichte das Unternehmen eine aktualisierte Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für das Goldprojekt Granada (siehe Pressemitteilung vom 29. Januar 2021) mit insgesamt 713.000 Unzen Gold an nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen. Diese Schätzung enthält 351.000 Unzen Gold in den Kategorien nachgewiesen, angedeutet und vermutet für den Tagebau und 362.000 Unzen Gold in den Kategorien nachgewiesen, angedeutet und vermutet für den Untertagebau. Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 2 unten. Quellenangabe für Bericht: Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada, erstellt von Yann Camus, P.Eng., und Maxime Dupéré, B.Sc, P.Geo., Mitarbeiter von SGS Canada Inc., gültig zum 15. Dezember 2020, unterzeichnet zum 15. März 2021.

Tabelle 2: Mineralressourcenschätzung mit Tonnen, durchschnittlichem Gehalt und Unzen Gold

Typ Kategorie TonnenDurchschnittl. GGoldunze

ehalt n

(g/t)

Tagebau Nachgewiesen 3.756.1,89 228.000

000

Angedeutet 1.357.2,55 111.000

000

Nachgewiesen + 5.113.2,06 339.000

Angedeutet 000

Vermutet 34.00011,29 12.000

UnterirdNachgewiesen 37.0004,22 5.000

isch

Angedeutet 807.004,02 104.000

0

Nachgewiesen + 844.004,03 109.000

Angedeutet 0

Vermutet 1.244.6,33 253.000

000

Über Granada Gold Mine Inc

Granada Gold Mine Inc. entwickelt und exploriert weiterhin sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldkonzessionsgebiet Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) in der Nachbarschaft des produktiven Cadillac Break. Das Unternehmen besitzt 14.73 Quadratkilometer Land in einer Kombination aus Bergbaupachten und Claims. Das Unternehmen führt derzeit ein umfangreiches Bohrprogramm durch, wobei mittlerweile 30.000 von insgesamt 120.000 Metern absolviert wurden. Die Bohrungen werden derzeit ausgesetzt, um dem technischen Team die erforderliche Zeit zur Auswertung und Assimilierung vorhandener Daten zu geben.

Die Granada Shear Zone und die South Shear Zone enthalten, basierend auf historischen detaillierten Kartierungen sowie aktuellen und historischen Bohrungen, bis zu 22 mineralisierte Strukturen, die sich über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung erstrecken. Drei dieser Strukturen wurden historisch aus vier Schächten und drei offenen Gruben abgebaut. Die historischen Untertagegehalte lagen zwischen 8 und 10 Gramm Gold pro Tonne in zwei Schächten bis auf eine Tiefe von 236 Metern bzw. 498 Metern mit Tagebaugehalten von 3,5 bis 5 Gramm Gold pro Tonne.

Das Konzessionsgebiet umfasst die ehemalige Untertagemine Granada Gold, die in den 1930er Jahren aus zwei Schächten mehr als 50.000 Unzen Gold mit einem Goldgehalt von 10 Gramm pro Tonne produzierte, bevor ein Brand die Oberflächengebäude zerstörte. In den 1990er Jahren entnahm Granada Resources eine Massenprobe (Pit #1) von 87.311 Tonnen mit einem Gehalt von 5,17 g Au/t. Es wurde auch eine Massenprobe (Pit # 2) von 22.095 Tonnen mit einem Gehalt von 3,46 g Au/t entnommen.

Frank J. Basa

Frank J. Basa, P. Eng.

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frank J. Basa, P.Eng.

Chief Executive Officer

T: 416-625-2342

oder:

Wayne Cheveldayoff,

Corporate Communications

T: 416-710-2410

E: waynecheveldayoff@gmail.com

2875 Ave Granada

Rouyn Noranda, Q.C., J9Y 1Y1

Tel : 819-797-4144

Granadagoldmine.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Kommentare zu zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Abgesehen von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit der Eigentumsansprüche auf Mineralkonzessionsgebiete, die Verfügbarkeit von Geldmitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

