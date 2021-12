IRW-News: Granada Gold Mine Inc.: Granada Gold Mines beauftragt Goldspot Discoveries mit Anwendung von KI, um Erweiterung der Ressourcen von Granada Gold entlang des Streichens fortzusetzen

IRW-PRESS: Granada Gold Mine Inc.: Granada Gold Mines beauftragt Goldspot Discoveries mit Anwendung von KI, um Erweiterung der Ressourcen von Granada Gold entlang des Streichens fortzusetzen

Rouyn Noranda (Quebec), 1. Dezember 2021. Granada Gold Mines Inc. (TSX-V: GGM, OTC: GBBFF, Frankfurt: B6D) (Granada oder Granada Gold) freut sich bekannt zu geben, dass es GoldSpot Discoveries Corp. (TSX-V: SPOT) (GoldSpot) damit beauftragt hat, die eigene Technologie des maschinellen Lernens und das geowissenschaftliche Know-how im Konzessionsgebiet Granada im Abitibi-Grünsteingürtel in der Nähe von Rouyn-Noranda in Quebec anzuwenden.

Das Konzessionsgebiet Granada kann auf eine langjährige Bergbau- und Explorationsgeschichte zurückblicken, die bis in die 1930er-Jahre zurückreicht, als dort 51.476 oz Gold produziert wurden. Im Laufe der Jahre wurde das Konzessionsgebiet von mehreren Unternehmen bebohrt, wobei über 120.000 m gebohrt wurden. Granada Gold hat 30.000 m von weiteren 120.000 m gebohrt, um die bestehende Ressource zu erweitern.

Die bestehende Ressource bei Granada umfasst in der Grube nachgewiesene und angedeutete 5.113.000 t mit einem Gehalt von 2,06 g/t Gold (339.000 oz Gold) und unter Tage nachgewiesene und angedeutete 844.000 t mit einem Gehalt von 4,03 g/t Gold (109.000 oz Gold) sowie 1.244.000 t mit einem Gehalt von 6,33 g/t Gold (253.000 oz Gold).

GoldSpot Discoveries wird eng mit dem Team von Granada zusammenarbeiten, um eine smarte Zielermittlung für das laufende Bohrprogramm zu erstellen, um die bestehende Ressource zu erweitern und zusätzliche Explorationsziele für neue Entdeckungen bereitzustellen. Das Konzessionsgebiet bei Granada, einschließlich der bestehenden Tagebaubetriebe und der früheren Schächte der Mine Granada, erstreckt sich über 1.473,77 ha auf einer Streichenlänge von 2 km und weist das Potenzial auf, auf eine Streichenlänge von 5,5 km erweitert zu werden, die sich bis zu den Schächten der Minen Aukeko und Austin Rouyn im Osten erstreckt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Granada Gold Mine Inc. bei ihrem Projekt in Abitibi. GoldSpot kann auf eine langjährige Erfahrung in diesem Gebiet zurückblicken und wir freuen uns darauf, mit dem interessanten und äußerst vielversprechenden Projekt bei Granada auf unseren früheren Erfolgen aufzubauen, sagte Vincent Dubé-Bourgeois, Chief Executive Officer von GoldSpot. Das Projekt Granada steht kurz vor der Produktion und GoldSpot plant, Granada bei der Erweiterung seiner bestehenden Ressource zu unterstützen, um auch in Zukunft abbauen zu können.

President und Chief Executive Officer Frank J. Basa, P.Eng., sagte: Das Team von Granada freut sich darauf, mit dem erfahrenen Team von GoldSpot zusammenzuarbeiten, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren - um bestehende Ressourcen zu erweitern und neue Ziele zu identifizieren.

Über Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. entwickelt und exploriert weiterhin sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldkonzessionsgebiet Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) in der Nachbarschaft des produktiven Cadillac Break. Das Unternehmen besitzt 14.73 Quadratkilometer Land in einer Kombination aus Bergbaupachten und Claims. Das Unternehmen führt derzeit ein umfangreiches Bohrprogramm durch, wobei mittlerweile 30.000 von insgesamt 120.000 Metern absolviert wurden. Die Bohrungen werden derzeit ausgesetzt, um dem technischen Team die erforderliche Zeit zur Auswertung und Assimilierung vorhandener Daten zu geben.

Die Granada Shear Zone und die South Shear Zone enthalten, basierend auf historischen detaillierten Kartierungen sowie aktuellen und historischen Bohrungen, bis zu 22 mineralisierte Strukturen, die sich über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung erstrecken. Drei dieser Strukturen wurden historisch aus vier Schächten und drei offenen Gruben abgebaut. Die historischen Untertagegehalte lagen zwischen 8 und 10 Gramm Gold pro Tonne in zwei Schächten bis auf eine Tiefe von 236 Metern bzw. 498 Metern mit Tagebaugehalten von 3,5 bis 5 Gramm Gold pro Tonne.

Das Konzessionsgebiet umfasst die ehemalige Untertagemine Granada Gold, die in den 1930er Jahren aus zwei Schächten mehr als 50.000 Unzen Gold mit einem Goldgehalt von 10 Gramm pro Tonne produzierte, bevor ein Brand die Oberflächengebäude zerstörte. In den 1990er Jahren entnahm Granada Resources eine Massenprobe (Pit #1) von 87.311 Tonnen mit einem Gehalt von 5,17 g Au/t. Es wurde auch eine Massenprobe (Pit # 2) von 22.095 Tonnen mit einem Gehalt von 3,46 g Au/t entnommen.

Aktualisierte Mineralressource

Die aktualisierte Ressource beim unternehmenseigenen Goldprojekt Granada in Rouyn-Noranda in Quebec wurde von SGS Canada geschätzt und in einer Pressemitteilung vom 29. Januar 2021 beschrieben. Der endgültige Bericht wurde am 15. März 2021 mit Wirksamkeitsdatum 15. Dezember 2020 eingereicht. Der technische Bericht gemäß NI 43-101 trägt den Titel: Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada, verfasst von Yann Camus, P.Eng., und Maxime Dupéré, B.Sc, géo. Beide von SGS Canada Inc.

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung (Basisfall) mit Details zwischen Tagebau- und Untertagekomponente

Typ Kategorie Tonnen Au Gold (oz)

(g/t

)

In der Nachgewiesen1 3.756.000 1,89 228.000

Grube

Angedeutet 1.357.000 2,55 111.000

Nachgewiesen 5.113.000 2,06 339.000

und

angedeutet

Vermutet 34.000 11,2912.000

Untertage Nachgewiesen 37.000 4,22 5.000

Angedeutet 807.000 4,02 104.000

Nachgewiesen 844.000 4,03 109.000

und

angedeutet

Vermutet 1.244.000 6,33 253.000

1. Die Cutoff-Gehalte basieren auf einem Goldpreis von 1.600 USD/oz, einem Wechselkurs von 0,76 USD für 1 CAD und einer Goldgewinnungsrate von 93 %.

2. Die auf die Grube beschränkten Mineralressourcen werden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,9 g/t Gold innerhalb eines konzeptuellen Grubenmodells gemeldet.

3. Die Untertage-Mineralressourcen werden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 3,0 g/t Gold innerhalb vernünftiger abbaubarer Volumina gemeldet.

Das Unternehmen verfügt über alle Abbaugenehmigungen, die für den Beginn der ersten Abbauphase, den sogenannten Rolling Start, der es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 550 tpd abzubauen, erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.granadagoldmine.com.

Frank J. Basa

Frank J. Basa, P. Eng.

President und Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frank J. Basa, P.Eng., President und CEO unter 1-819-797-4144

oder:

Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications unter +1 416-710-2410 oder

waynecheveldayoff@gmail.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Kommentare zu zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Abgesehen von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit der Eigentumsansprüche auf Mineralkonzessionsgebiete, die Verfügbarkeit von Geldmitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62956

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62956&tr=1

