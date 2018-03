IRW-News: GoverMedia Plus Canada Corp.: Govermedia Plus Canada Corp.: Interview mit CEO Roland J. Bopp auf www.investorideas.com

IRW-PRESS: GoverMedia Plus Canada Corp.



Vancouver, Kanada, 16. März 2018 - GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (das Unternehmen) freut sich, die Veröffentlichung eines investorideas.com Podcast mit CEO Roland J. Bopp von GoverMedia Plus Canada bekannt zu geben.

Hier Auszüge aus dem Podcast bzw. der Originalnachricht von www.investorideas.com:

CEO von GoverMedia Plus Canada Corp. spricht über die Kapitalisierung von GoverMedia Plus Canada Corp. und dem rasch wachsenden E-Commerce-Markt in den russischsprachigen Ländern

Point Roberts (Washington), Delta (British Columbia), 16. März 2018. Investorideas.com, ein Marktführer im Bereich von Blockchain-Inhalten, der die Bitcoin- und Blockchain-Portale Bitcoinandblockchainstocks.com, Cryptocurrencyinvestorideas.com und Blockchaininvestorideas.com betreibt, veröffentlicht ein exklusives Podcast-Interview mit dem CEO von GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS).

GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) befindet sich laut CEO und Director Roland J. Bopp gut positioniert, um den E-Commerce-Markt in den russischsprachigen Ländern erfolgreich zu durchdringen.

Bopp verweist auf das umfangreiche Leistungsanbot der e-commerce Plattform, das professionelle und erfahrene Management Team, die überdurchschnittlichen Marktwachstumsraten in den russischsprachigen Ländern sowie auf die solide Geschäftsstrategie seines Unternehmens hin, die Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie in Osteuropa sind.

Hier können Sie den Podcast aufrufen:

http://www.investorideas.com/Audio/Podcasts/2018/031518-MPLS.mp3

Angesichts des rasch wachsenden E-Commerce-Marktes in den russischsprachigen Ländern, einer voll funktionsfähigen E-Commerce-Plattform sowie eines international erfahrenen Technologie-, Finanz- und Operativen Management Team sind dies wesentliche Faktoren , die zur erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie beitragen und damit signifikante Wertsteigerungen für die Aktionäre von GoverMedia Plus Canada Corp erzielen werden, sagte er.

Roland Bopp sagte: Die Absicht des Unternehmens besteht darin, ein integriertes Zahlungsabwicklungssystem für Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Litecoin zu entwickeln. Das Abwicklungssystem wird nach seiner Entwicklung die Anforderungen der Steuergesetze in unterschiedlichen Ländern erfüllen.

Bopp betonte das umfassende Leistungsangebot der GoverMedia-Plattform und wies darauf hin, dass die russischsprachigen Märkte im Mittelpunkt der Expansion stehen und dass das Unternehmen gut positioniert ist ,erfolgreich an diesem Marktwachstum teilzunehmen.

Die operative Gesellschaft GoverMedia Plus LLC hat eine hochmoderne leistungsfähige Internetplattform in den letzten 3 Jahren entwickelt, erfolgreich getestet und die Funktionsfähigkeit durch die bereits stattfindenden Transaktionen unter Beweis gestellt. Die Zielmäkte des Online-Handel sind Retail, B2B, B2C und Geschäfte zwischen Unternehmen und Behörden in den russischsprachigen Regionen, sagte er. Das Plattformangebot beinhaltet E-Commerce, soziale Medien, Crowdfunding, Unternehmensdatenbanken, Unternehmensauktionen und Multimedia-Plattformdienstleistungen.

Internationale E-Commerce-Unternehmen sind in der Russischen Föderation und in russischsprachigen Ländern zurzeit unterrepräsentiert. Die Unternehmensstrategie besteht darin, in den russischsprachigen Regionen eine Online-Komplettlösung anzubieten.

Bopp sagte, dass er angesichts der Fortschritte bei der Markteinführung des Unternehmens damit rechne, dass GoverMedia in diesem und im kommenden Jahr ein starkes Wachstum der Kundenzahl erwartet.

Angesichts der raschen Umsetzung unserer Kommerzialisierungsstrategie gehen wir davon aus, bis Anfang Mai etwa 100.000 Kunden zu haben. Im ersten Quartal 2019 sollen es bereits eine Million Kunden sein.

GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS). GoverMedia Plus Canada Corp. ist eine kanadische Obergesellschaft und hat mit seiner 100% Technologie-Tochtergesellschaft. GoverMedia Plus LLC eine voll einsatzfähige, moderne Internetplattform entwickelt, die umfassende Online-Services bietet. Das Leistungsangebot umfasst E-Commerce, soziale Medien, Multimedia, Unternehmensauktionen, Unternehmensdatenbanken, Nachrichtenplattformen und Blockchain und Crowdfunding. Wir sind davon überzeugt, dass die GoverMedia-Plattform die erste und einzige Internetplattform ist, die ein solch breites Spektrum an Online-Services anbietet, die über ein einziges Konto zugänglich sind. Das Management und der Advisory Board des Unternehmens verfügen über ein umfassendes Know-how in den Bereichen Telekommunikation, Spitzentechnologie, Unternehmensentwicklung und Finanzen. www.gm.plus und www.govermedia.plus.

