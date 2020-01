IRW-News: Goldsource Mines Inc.: Goldsource meldet Höhepunkte von 2019 und Prognose für 2020

IRW-PRESS: Goldsource Mines Inc.



: Goldsource meldet Höhepunkte von 2019 und Prognose für 2020

Vancouver (British Columbia), 17. Januar 2020. Goldsource Mines Inc. (Goldsource oder das Unternehmen) (TSX-V: GXS) (OTCQB: GXSFF) (FWB: G5M) freut sich, eine Zusammenfassung der Höhepunkte und Erfolge des Unternehmens im Jahr 2019 sowie eine Prognose für 2020 bereitzustellen. Das Unternehmen erkundet intensiv mehrere Ziele, einschließlich der Erweiterungen der Entdeckung Salbora (Salbora) sowie des Goldprojekts Eagle Mountain (Eagle Mountain). Diese laufenden Arbeiten werden für eine aktualisierte Ressourcenschätzung bis Mitte 2020 verwendet werden, die auch Salbora umfassen wird. Ein beträchtlicher Teil der jüngsten und geplanten Ergänzungsbohrungen soll auch die Ressourcenkategorisierung der bestehenden oberflächennahen Goldunzen (Saprolit und Hartgestein) bei Eagle Mountain erhöhen.

President Yannis Tsitos sagte: Angesichts der neuen Entdeckung Salbora war 2019 ein großartiges Jahr für Goldsource. Die bisherigen Kernbohrungen machen die Lagerstätte Salbora zur hochgradigsten oberflächennahen Goldmineralisierung im Konzessionsgebiet Eagle Mountain. Der gewichtete Durchschnittsgehalt bei Salbora beträgt 2,58 Gramm Gold pro Tonne Gold, einschließlich des Entdeckungsbohrlochs EMD18-053 mit 6,52 Gramm Gold pro Tonne auf 69 Metern (wahre Mächtigkeit von 40 Metern). Salbora ist eine bedeutsame Ergänzung der nahe gelegenen Lagerstätte Eagle Mountain (siehe Pressemitteilungen vom 23. Januar und 13. November 2019). Die Teams von Goldsource in Guyana und Kanada arbeiten hart daran, Eagle Mountain zu verbessern und dessen Risiko zu verringern. Wichtige Meilensteine für dieses Jahr werden eine neue Ressourcenschätzung beinhalten, die die Grundlage für die Weiterentwicklung der laufenden vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, die PFS) darstellen soll.

Die wichtigsten Höhepunkte 2019 sind (in chronologischer Reihenfolge):

- Unterzeichnung einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 1,3 Mio. $

- Hochgradige Entdeckung Salbora, 1,7 km nordwestlich von Eagle Mountain

- Unterzeichnung einer vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 7,4 Mio. $

- Positive geophysikalische Flugvermessung durch die erneute Verarbeitung und Interpretation historischer geophysikalischer Daten von Iamgold aus dem Jahr 2007, die zur Entdeckung von Salbora führten und wichtige strukturelle Grenzen mehrerer Explorationsziele definierten

- Durchführung einer geophysikalischen Bodenuntersuchung auf 5 km², die das gesamte Gebiet Salbora umfasst. Die Untersuchung definierte zahlreiche Ziele für Folgebohrungen.

- Qualifikation, Notierung und Aufnahme des Handels an der OTCQB® unter dem Börsenkürzel GXSFF

- Durchführung eines Kernbohrprogramms bei Salbora und anderen peripheren geologischen, geochemischen und geophysikalischen Zielen; 75 Kernlöcher, wobei im Jahr 2019 etwa 14.000 m mit zwei Bohrgeräten gebohrt wurden

- Erweiterung der Magnet- und geophysikalischen IP-Bodenuntersuchungen auf weitere 5 km². Dieses Programm hat dazu beigetragen, die Ziele Salbora, Apollo, Tukan, Friendly, Powis, Montgomery und Haka zu definieren.

- Untersuchungskonzession von Guyana Geology and Mines Commission (die GGMC) für Eagle Mountain (die EMPL) am 18. Oktober 2019 um weitere 3 Jahre verlängert, und zwar zu den Bedingungen, die für die Aufrechterhaltung von Konzessionen für gewöhnlich erforderlich sind. Die EMPL umfasst ein ca. 4.784 Hektar großes Gebiet.

- Ernennung von Drew Anwyll zu einem neuen unabhängigen Director

Die Arbeiten im Jahr 2019 haben uns in eine günstige Lage für ein weiteres aufregendes Jahr 2020 versetzt. Das Unternehmen hat nun eine verbesserte Interpretation der lithologischen und strukturellen Grenzen entwickelt, die den Schwerpunkt auf die Ablagerung einer hochgradigeren Goldmineralisierung bei Salbora legte. Unser Explorationsteam treibt den Abschluss von Explorationsbohrungen bei mehreren anderen geologischen, geochemischen und geophysikalischen Zielen intensiv voran und erweitert dabei die jüngsten Entdeckungen sowie unser geologisches Wissen über die EMPL für potenzielle weitere Entdeckungen. Historische technische Informationen wurden neu interpretiert und unterschiedliche Ziele, die innerhalb der EMPL noch nicht erprobt wurden, wurden neu priorisiert.

Prognose für 2020

- Abschluss und vollständige Interpretation der geophysikalischen Bodenuntersuchungen

- Hinzufügung eines 3. Bohrgeräts zu den beiden aktuellen Bohrgeräten beim Projekt im 1. Quartal 2020

- Abschluss eines 10.000 m umfassenden Kernbohrprogramms, einschließlich ca. 4.000 m für Ergänzungsbohrlöcher

- Erstellung eines neuen unabhängigen technischen Berichts mit einer aktualisierten Ressourcenschätzung bis Mitte 2020, der Salbora und andere periphere mineralisierte Ziele umfassen wird

- Abschluss von metallurgischen Tests bei Salbora mit Einbeziehung in die aktualisierte Ressourcenschätzung

- Weiterentwicklung der PFS, einschließlich Umweltstudien

N. Eric Fier, CPG, P.Eng., Executive Chairman und Chief Operating Officer von Goldsource, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

ÜBER GOLDSOURCE MINES INC.

Goldsource Mines Inc. (www.goldsourcemines.com) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das aggressiv an der Entwicklung seines zu 100% im Eigenbesitz befindlichen Eagle Mountain Saprolit- und Hartgestein-Goldprojekts in Guyana, Südamerika arbeitet. Von 2016 bis 2017 führte das Unternehmen im Rahmen einer Schwerkraft-Pilotanlage Tests der reinen Schwerkraft-Goldproduktion sowie der Trocken- und Nass-Tagebautechnik durch. Goldsource wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das sowohl bei der Exploration und Entdeckung als auch bei der Projekterrichtung Erfolge vorweisen kann.

Vorsorglicher Hinweis und Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die strategischen Pläne von Goldsource, den Zeitplan und die Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens bei Eagle Mountain, einschließlich dem Gebiet um Salbora, sowie Informationen über Bereiche mit hochgradiger Mineralisierung, die sich anhand der Ergebnisse aus den Probenahmen und Bohrungen ableiten lassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Annahmen wurden unter anderem in folgenden Bereichen getroffen: allgemeine Situation in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten; Genauigkeit von Analyseergebnissen und Verfügbarkeit von Bergbaugeräten und -maschinen; Verfügbarkeit von Fachkräften; Zeitpunkt und Umfang von Investitionen; Leistung der verfügbaren Laboreinrichtungen und anderer erforderlicher Dienste; sowie zukünftige Betriebskosten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund diverser Risikofaktoren unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Zeitpunkt und Inhalt von Arbeitsprogrammen; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten und die Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete; die Auswertung der Bohrergebnisse und sonstigen geologischen Daten; die Unsicherheiten im Hinblick auf Ressourcenschätzungen; der Erhalt, die Instandhaltung und Sicherheit von Genehmigungen und Eigentumsrechten an Mineralkonzessionsgebieten; ökologische und andere regulatorische Risiken; Überschreitungen der Projektkosten oder unerwartete Kosten und Ausgaben; die Verfügbarkeit von Finanzmittel; sowie die allgemeine Marktlage bzw. Branchensituation. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt gelten, ab dem sie getätigt werden. Das Unternehmen ist außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, wenn sich die Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten.

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

