IRW-News: Goldseek Resources Inc.: Goldseek unterzeichnet Optionsvereinbarung für 100%ige Beteiligung am Projekt Beschefer (u.a. 55,63 g/t Gold auf 5,57 m)

IRW-PRESS: Goldseek Resources Inc.: Goldseek unterzeichnet Optionsvereinbarung für 100%ige Beteiligung am Projekt Beschefer (u.a. 55,63 g/t Gold auf 5,57 m)

3. März 2021, London, Ontario - Goldseek Resources Inc. (CSE:GSK) (Goldseek oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet hat, um sämtliche Anteile (100%ige Beteiligung) am Konzessionsgebiet Beschefer (Beschefer oder das Projekt Beschefer) von Wallbridge Mining Company Limited (Wallbridge, TSX: WM) zu erwerben.



Das Projekt Beschefer ist ein in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindliches Goldkonzessionsgebiet, das sich rund 30 Kilometer südwestlich des Goldkonzessionsgebiets Fenelon von Wallbridge (Fenelon) befindet.

Eckdaten des Projekts:

- Goldprojekt in fortgeschrittenem Explorationsstadium mit bedeutendem kurzfristigem Ressourcenpotenzial

- Die wichtigsten Ergebnisse der besten Bohrabschnitte beinhalten 55,63 g/t Gold auf 5,57 Metern in Bohrloch BE13-038 (einschließlich 224 g/t Gold auf 1,23 m), 13,07 g/t Gold auf 8,75 Metern in Bohrloch B12-014 (einschließlich 58,5 g/t Gold auf 1,5 m), 3,56 g/t Gold auf 28,4 Metern in Bohrloch B14-006 (einschließlich 7,42 g/t Gold auf 5,5 m), 10,28 g/t Gold auf 8,00 Metern in Bohrloch B14-35 (einschließlich 86,74 g/t Gold auf 0,60 m) und 12,40 g/t Gold auf 3,78 Metern in Bohrloch B11-003. Die wahre Mächtigkeit dieser Abschnitte liegt zwischen 89% und 99% des jeweiligen Bohrabschnitts.

- Die Mineralisierung findet sich in hochgradigen goldführenden Strukturen, die in eine Hülle mit geringeren Gehalten gelagert sind; dies verdeutlicht das regionale Potenzial entlang der bereits definierten Scherzonen im Projekt Beschefer.

- Kontinuierliche große goldführende Struktur (Zone B-14) mit bekannter Kontinuität und zusätzlichen bekannten parallelen mineralisierten Scherzonen.

- Grenzt an das Projekt Southern Arm von Goldseek.

- Lage innerhalb eines günstigen orogenetischen Godlmilieus, 45 km nordöstlich der Mine Casa Berardi und 30 km südwestlich des Goldkonzessionsgebiets Fenelon von Wallbridge.

- Das Unternehmen hat sich Zugang zu den historischen Bohrkernen gesichert. Eine Prüfung der goldhaltigen Zonen wird gemeinsam mit erneuten Probenahmen durchgeführt. Die Probenahmen werden für die lithogeochemische Analyse und die Erstellung polierter Dünnschnitte verwendet, wodurch das technische Team die Alterationen und die Mineralogie in den Zielzonen besser definieren kann.

Jon Deluce, President und CEO von Goldseek, sagt dazu: Wir freuen uns ungemein, den Erwerb des Projekts Beschefer bekannt geben zu können. Beschefer wird von nun an unser Vorzeigeprojekt sein und ist meiner Ansicht nach eine großartige Ergänzung, die zur Risikominderung unseres starken Portfolios mit Grassroots-Projekten beitragen sollte. Wir glauben, dass dieses Projekt über ein bedeutendes Potenzial für die kurzfristige Abgrenzung einer Ressource verfügt, und werden in Kürze unsere Explorationspläne für 2021 bekannt geben. Unser mittelfristiges Ziel ist es, im Jahr 2022 eine erste Ressourcenschätzung vorzulegen.

Über das Projekt Beschefer:

Das Projekt Beschefer erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 962 Acres und befindet sich im nördlichen Abitibi-Grünsteingürtel, 14 Kilometer östlich des ehemaligen polymetallischen Produktionsbetriebs Selbaie, 45 Kilometer nordöstlich der Mine Casa Berardi und 30 Kilometer entfernt vom Goldkonzessionsgebiet Fenelon von Wallbridge. In der Vergangenheit wurde das Gebiet hauptsächlich auf vulkanogene Massivsulfidlagerstätten - ähnlich wie das Camp Matagami und die Mine Selbaie - erkundet.

Billiton Canada Inc. entdeckte 1995 eine Goldmineralisierung in der Zone B-14. Vor der Beteiligung des Unternehmens Excellon im Jahr 2011, das bis 2013 Bohrungen über rund 17.000 Meter absolvierte, wurde das Projekt Beschefer nur in begrenztem Maße erkundet. Seit 2013 fanden bei Beschefer wieder nur begrenzte Explorationen statt, mit Ausnahme von Bohrungen über 1.600 Meter durch Wallbridge im Jahr 2018.

Eine Zusammenfassung der historischen Bohrergebnisse ist in der folgenden Tabelle gegeben und auch in den Abbildungen unten dargestellt.

Bohrloch von bis Längewahre Au Zone Jahr Unternehme

Mächtigk n

eit

(m) (m) (m) (m) (g/t)

BE13-038 323,3328,95,57 5,41 55,63 B-14 2013 Excellon

6 3

BE12-014 220,7229,58,75 7,8 13,07 B-14 2012 Excellon

5

einschlie228 229,51,5 1,34 58,5 B-14 2012 Excellon

ßlich

B14-35 204 212 8 7,28 10,28 B-14 1997 Les Mines

Selbaie

einschlie204,4205 0,6 0,55 86,74 B-14 1997 Les Mines

ßlich Selbaie

BE11-003 179,4183,23,78 3,69 12,4 B-14 2011 Excellon

2

B14-6 156,1184,128,4 28,22 3,56 B-14 1996 Les Mines

Selbaie

einschlie178,6184,15,5 5,47 7,42 B-14 1996 Les Mines

ßlich Selbaie

SBJ-06-01201,8211,810 9,03 4,46 B-14 2006 Seagreen

BE12-006 114,9122,77,8 6,89 4,54 B-14 2012 Excellon

5 5

BE12-030 362,9369 6,06 5,98 3,56 B-14 2012 Excellon

4

B14-4 159,9160,70,8 0,79 16,94 B-14 1996 Les Mines

Selbaie

BE11-001 185,4194,89,38 9,24 3,01 B-14 2011 Excellon

6 4

BE18-048 203,6223,620,0119,57 2,55 B-14 2018 Wallbridge

2 3

BE-18-049170,3170,80,5 0,49 20,22 neue 2018 Wallbridge

9 9 Zone

BE-18-049202,8223,120,2519,97 0,93 B-14 2018 Wallbridge

8 3

BE-18-050314,8323 8,15 8,15 1,28 B-14 2018 Wallbridge

5

BE-18-051319,8322,12,29 2,27 3,4 B-14 2018 Wallbridge

8 7

BE-18-052320,6327,06,42 6,05 1,45 B-14 2018 Wallbridge

5 7

BE-18-052340,2350,410,2 9,61 0,84 B-14 2018 Wallbridge

9 9

Abbildung 1: Geneigter Längsschnitt, Beschefer

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57077/2021_03_03_GOLDSEEK_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Querschnitt, Beschefer

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57077/2021_03_03_GOLDSEEK_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Lageplan des Konzessionsgebiets

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57077/2021_03_03_GOLDSEEK_DEPRcom.003.jpeg

Vereinbarungsbedingungen

Wallbridge:

Das Unternehmen kann die Option auf den Erwerb von Beschefer (die Option) durch die Tätigung und Finanzierung der gesamten Explorationsausgaben für das Projekt (die Ausgaben) in folgender Höhe sowie die Ausgabe von Stammaktien aus dem Kapital des Unternehmens (die Stammaktien) an Wallbridge über einen Zeitraum von vier Jahren ausüben.

1. Tätigung von Explorationsausgaben in Höhe von 3.000.000 CAD, wie folgt:

a. 500.000 CAD am oder vor dem ersten Jahrestag;

b. 1.250.000 CAD (kumulativ) am oder vor dem zweiten Jahrestag;

c. 3.000.000 CAD (kumulativ) am oder vor dem vierten Jahrestag.

2. Ausgabe von 4.283.672 Stammaktien, wie folgt:

a. 750.000 Stammaktien sofort nach Unterzeichnung der Vereinbarung;

b. 750.000 Stammaktien am ersten Jahrestag;

c. 750.000 Stammaktien am zweiten Jahrestag;

d. 2.033.672 Stammaktien am vierten Jahrestag.

Das Unternehmen kann die Ausgaben vorzeitig tätigen und die Ausübung der Option erfolgt effektiv, wenn das Unternehmen Ausgaben in Gesamthöhe von 3.000.000 CAD finanziert und getätigt sowie 4.283.672 Stammaktien an Wallbridge begeben hat. Die Option und die Ausgabe der Stammaktien stehen unter dem Vorbehalt der Einreichungsanforderungen des Unternehmens bei der Canadian Securities Exchange.

Qualifizierter Sachverständiger

Diese Pressemeldung wurde von Steven Lauzier, VP Exploration for Quebec, P.Geo, OGQ, erstellt. Er hat die geologischen Angaben in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Verweise auf nahegelegene Projekte wie die Mine Casa Berardi und das Goldprojekt Fenelon dienen ausschließlich Informationszwecken und es kann nicht zugesichert werden, dass das Unternehmen vergleichbare Ergebnisse bei Beschefer erzielen wird.

Über Goldseek Resources Inc.

Goldseek Resources Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das über ein Portfolio mit Projekten in den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec verfügt. Durch die Identifizierung von sechs Projekten an erstklassigen Standorten für den Bergbau ist Goldseek bestens aufgestellt, um durch eine gründliche Exploration und Erschließugn dieser Konzessionsgebiete einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Unser Ziel besteht darin, die nächste große Entdeckung in den Bergbaucamps Urban Barry, Quevillon, Val DOr und Detour Gold Trend in Quebec bzw. Hemlo in Ontario ausfindig zu machen.

FÜR DAS BOARD

Jonathon Deluce

Chief Executive Officer

Telefon: 226-271-5170

Hauptsitz: 1231 Huron Street, London, Ontario, N5Y 4L1

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Goldseek Resources Inc.

E-Mail: goldseekresources@gmail.com

Bitte besuchen Sie auch die Website von Goldseek unter https://www.goldseekresources.com/.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die in Bezug auf das Unternehmen als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze erachtet werden könnten, einschließlich Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens und die Übernahme von Beschefer. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange und der Wertpapieraufsichtsbehörden, falls diese für eine Transaktion oder Finanzierung erforderlich sind; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zu beschaffen, um seinen Verpflichtungen aus den Konzessionsgebietsvereinbarungen nachzukommen, um seine Mineralpachtverträge und Konzessionen aufrechtzuerhalten, um Beschefer oder seine anderen Projekte zu erkunden und zu erschließen sowie um allgemeines Betriebskapital zu beschaffen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die mit der Mineralexploration verbundenen Gefahren; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die notwendigen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung seiner Projekte erforderlich sind, und, falls diese erteilt werden, diese Genehmigungen und Zustimmungen zeitgerecht im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für die Projekte zu erhalten: Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Verordnungen, die Auswirkungen auf den Betrieb des Unternehmens haben könnten; die Einhaltung von Umweltgesetzen und -verordnungen; Ansprüche der Ureinwohner und Rechte auf Konsultation und Verständigung; die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und der allgemeine Wettbewerb in der Bergbaubranche. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getroffen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57077

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57077&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38150J1066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.