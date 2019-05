IRW-News: Goldplay Exploration Ltd. : Goldplay Exploration Ltd.: Jonathan Rubenstein und Derek White in Advisory Board aufgenommen

IRW-PRESS: Goldplay Exploration Ltd.



: Goldplay Exploration Ltd.: Jonathan Rubenstein und Derek White in Advisory Board aufgenommen

Vancouver (British Columbia). Goldplay Exploration Ltd. (TSX-V: GPLY, Frankfurt: GPE, OTCQB: GLYXF) (Goldplay oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme von zwei renommierten Führungskräften der Bergbaubranche, Jonathan Rubenstein und Derek White, in das Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben. Das Advisory Board des Unternehmens wurde geschaffen, um Mitglieder mit Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Aktienmärkte und Rohstoffe einzubinden, die das Management und das Board of Directors des Unternehmens beraten.

Jonathan Rubenstein

Herr Rubenstein ist Chairman of the Board von MAG Silver Corp. (TSX: MAG, NYSE A: MAG) und ein professioneller Director, der zurzeit auch in den Boards von Roxgold Inc. (TSX: ROXG) sitzt. Die Karriere von Herrn Rubenstein im Bergbau umfasst eine Vielzahl an Funktionen sowohl in jungen als auch in großen Bergbauunternehmen, einschließlich der Verwaltung der Aktivitäten börsennotierter und privater Unternehmen, Wertpapierangelegenheiten und der Ausverhandlung von Finanzierungen bei Fusions- und Übernahmetransaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Er war direkt an Erwerben von Aktiva, Joint-Venture-Abkommen und anderen Transaktionen mit Regierungen, Aufsichtsbehörden, Banken und der lokalen Bevölkerung beteiligt. Er spielte eine wichtige Rolle in Sonderausschüssen, die sich mit Unternehmens-, Handels- und Strategiefragen, Unternehmensplanung und -strukturierung, Vertragsverhandlungen und -management, Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsbarkeiten sowie dem Konformitätsmanagement beschäftigten. Herr Rubenstein hat ein Bachelor of Arts-Diplom von der Oakland University und ein LL.B.-Diplom von der University of British Columbia. Er arbeitete bis 1994 als Rechtsanwalt und war bis Ende 2005 in mehreren Bergbauunternehmen als leitender Angestellter tätig. Herr Rubenstein wurde 2011 zum Accredited Director ernannt und ist seit 2011 auch Mitglied des Institute of Corporate Directors.

Derek White

Derek White fungiert als President und CEO von Ascot Resources Ltd. (TSX-V: AOT) und kann in der Bergbau- und Metallindustrie eine Erfahrung von über 30 Jahren vorweisen. Er besitzt ein Diplom in Geologietechnik (Geological Engineering) von der University of British Columbia und ist außerdem als ein Chartered Professional Accountant. Bevor er zu Ascot Resources Ltd. ging, fungierte Herr White als Principal von Traxys Capital Partners LLP, einer Beteiligungsgesellschaft, die auf den Bergbau- und Mineraliensektor spezialisiert ist. Herr White war zwischen 2012 und 2015 President und CEO von KGHM International Ltd. und zwischen 2004 und 2012 auch Executive Vice President, Business Development und Chief Financial Officer von Quadra FNX Mining Ltd. Herr White war in Führungspositionen bei International Vision Direct Ltd., BHP-Billiton PLC, Billiton International Metals BV und Impala Platinum Ltd. in Vancouver, Toronto, London, Den Haag und Johannesburg tätig. Herr White ist auch ein Accredited Director des ICSA.

Herr Rubenstein und Herr White sagten: Wir freuen uns, mit Marcio und seinem Team an den aktuellen Projekten von Goldplay in Mexiko beteiligt zu sein und die Vision des Unternehmens umzusetzen, das historische Bergbaugebiet Rosario in Mexiko mit mehreren Millionen Unzen zu konsolidieren.

Marcio Fonseca, President und CEO von Goldplay, sagte: Goldplay freut sich, dass die Herren Rubenstein und White nunmehr unserem Advisory Board angehören. Beide sind hoch angesehene Führungskräfte in der Rohstoffbranche, die wertvolle Erfahrungen in den Bereichen öffentliche Märkte und Unternehmensentwicklung einbringen, um das Wachstum von Goldplay zu beschleunigen.

Über Goldplay Exploration Ltd.

Goldplay besitzt ein über 250 Quadratkilometer umfassendes Explorationsportfolio im historischen Gold-Silber-Bergbaugebiet Rosario im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa. Das Hauptaugenmerk von Goldplay ist zurzeit auf die Ressourcenerweiterung beim Projekt San Marcial gerichtet, um ein aufstrebendes Unternehmen zu werden, das ein historisches Abbaugebiet in Mexiko mit mehreren Millionen Unzen konsolidiert. Goldplay ist einer der größten Konzessionsinhaber in einem der produktivsten Bergbaugebiete Mexikos und kontrolliert strategische Konzessionen neben großen Gold- und Silberproduzenten in Mexiko.

San Marcial weist beträchtliches Explorationspotenzial auf, das durch regionale Explorationsprogramme unterstützt wird, die von früheren Betreibern durchgeführt wurden, die in den Konzessionen, die sich zu 100 Prozent im Besitz von Goldplay befinden, 14 Explorationsziele ähnlich San Marcial identifiziert haben. Manche dieser Erkundungsziele bestehen aus alten oberflächennahen Gruben, ausgehobenen Schächten und historischen Untertageanlagen in Gebieten mit starker hydrothermaler Alteration, die in großen regionalen Strukturen enthalten sind.

Das Projekt El Habal befindet sich in der Bohrphase. Die oxidierte goldmineralisierte Zone tritt entlang einer Reihe von sanften Hügeln mit Nachweisen für einen historischen oberflächennahen Untertagebau entlang eines sechs Kilometer langen vielversprechenden Korridors zutage. Das Projekt El Habal befindet sich in der Nähe der historischen Gold-Silber-Mine Rosario, die Berichten zufolge seit über 250 Jahren in Betrieb ist. Das Team von Goldplay kann eine Erfahrung von über 30 Jahren in leitenden Positionen in den Bereichen Exploration, Finanzierung und Entwicklung in der Bergbaubranche vorweisen, einschließlich einer umfassenden Explorationserfahrung von zehn Jahren im Bergbaugebiet Rosario, die zu früheren erfolgreichen Entdeckungen geführt hat. Ein aktueller Bericht gemäß National Instrument 43-101 über das Projekt El Habal wird auf SEDAR eingereicht.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die auf den Überzeugungen des Managements beruhen und die aktuellen Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Wenn sie in dieser Pressemitteilung verwendet werden, sind die Worte "Schätzung", "Projekt", "Glaube", "Voraussehen", "beabsichtigen", "erwarten", "planen", "prognostizieren", "können" oder "sollten" und das Gegenteil dieser Worte oder solche Abweichungen davon oder vergleichbare Terminologien dazu bestimmt, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu identifizieren. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Sichtweise des Unternehmens wider. Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen vorgesehen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen.

Mr. Marcio Fonseca

P. Geo, President & CEO

Goldplay Exploration Ltd.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Kontakt: +1 (604) 202 3155

Email: info@goldplayexploration.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46736

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46736&tr=1

