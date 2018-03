IRW-News: Goldex Resources Corporation: Goldex Resources Corporation: Korokoro Gold Projekt MALI, AFRICA - Projekt Update

IRW-PRESS: Goldex Resources Corporation: Goldex Resources Corporation: Korokoro Gold Projekt MALI, AFRICA - Projekt Update

KOROKORO GOLD PROJEKT MALI, AFRIKA

PROJEKT UPDATE

VANCOUVER, BC - Goldex Resources Corporation (TSX VENTURE: GDX, Frankfurt: WKN-A2AEDT, Ticker: G6T2) (Goldex or the Company) das Unternehmen freut sich bekanntgeben zu können, dass ein kürzlich neu entdecktes Gebiet innerhalb der Konzession das Interesse von Minenarbeitern geweckt hat.



Mehr als tausend Goldwaescher besuchten das Grundstueck, um die Entdeckung zu ueberpruefen. Ein Video in Bezug darauf kann bei https://youtu.be/fFPQyBVvzEo gesehen werden. Die Joint-Venture-Partner des Unternehmens schließen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Chiefs und Verwaltern das Gebiet mit einem Schutzgitter ab. Das Gebiet steht unter der Kontrolle der Nationalen Geologie- und Minenverwaltung von Mali, des Minenministeriums und des Ministeriums für territoriale Verwaltung und Dezentralisierung, inclusive des Ministeriums für Innere Sicherheit und Katastrophenschutz. Das Unternehmen schätzt, dass die Installation zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen wird.

Darüber hinaus wurde Goldex mitgeteilt, dass zum 1. März 2018 eine Short-Position gegenüber Goldex von 137.700 Aktien bestand, die 28.735% ihres Handelsvolumens für die Zeit vom 16. bis 28. Februar 2018 ausmachte. Short-Positionsberichte finden Sie unter https://shortdata.ca/?c=goldex-resources%20corporation-short-sales&sym=GDX.V und http://www.iiroc.ca/news/Pages/Short-Sale.aspx .

CHARLES ROSS, Präsident

GOLDEX RESOURCES CORPORATION

Weitere Informationen finden Sie unter: www.goldex.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsbehörden (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen eine Garantie für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsgerichtete Aussagen sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, wie sie hierin und an anderen Stellen in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden offengelegt werden. In dieser Pressemitteilung werden Begriffe wie "werden", "planen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "möglich", "sollten" und ähnliche Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukunftsgerichtete Ereignisse und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Management auf der Grundlage des Geschäfts und der Märkte in denen das Unternehmen tätig ist, als angemessen erachtet werden, und ebenfalls betrieblichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher unter Berücksichtigung solcher Faktoren ausgelegt werden. Es kann Faktoren geben, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Erwartungen oder Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist und das Unternehmen uebernimmt keine Haftung für Offenbarungen in Bezug auf eine andere Entität hierin.

Suite 2300- 1177 West Hastings Street Vancouver British Columbia Kanada V6E 2K3

Telefon: (604) 699-4300 Facsimile: (604) 909-4682

www.goldex.ca

REGIONALE GEOLOGISCHE KARTE

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42707/Gdx2018-03-12 NEWS-Artisanal Miners-DE.001.jpeg

Regionale Geologie und Lage von Korokoro und Hauptlagerstätte

