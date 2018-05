IRW-News: Goldex Resources Corporation: Goldex Proben 17,5 g/t Au über 3,8 m bei Korokoro, Mali

IRW-PRESS: Goldex Resources Corporation: Goldex Proben 17,5 g/t Au über 3,8 m bei Korokoro, Mali

Goldex Proben 17,5 g/t Au über 3,8 m bei Korokoro, Mali

VANCOUVER, BC - Goldex Resources Corporation (TSX VENTURE: GDX; Frankfurt: WKN-A2AEDT, Ticker: G6T2) (Goldex oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse eines kürzlich abgeschlossenen Probenahmeprogramms bei seinem Korokoro-Projekt in Mali bekannt zu geben.



Goldex beauftragte die Momentum Group of London mit einem Besuch vor Ort und einer Überprüfung der bestehenden Gruben, die von den Joint-Venture-Partnern RexMetal SARL und GeoSysTech SARL des Unternehmens betrieben werden, sowie einer Stichprobe durch handwerkliche Arbeiten und regionalen Explorationen. Zu den besten Ergebnissen dieses Programms gehören vertikale Kanalproben aus der Saprolith-Zone:

-3.0m @ 0.9g/t Au

-4.6m @ 14.0g/t Au

-3.8m @ 17.5g/t Au

-3.0m @ 2.8g/t Au

Eine Stichprobe von frischem Granodiorit mit seltenen Sulfiden und Quarzadern ergab einen Gehalt von 26,4 g / t Au.

Chuck Ross kommentierte: Diese ersten Probenergebnisse sind sehr ermutigend und heben die signifikante Goldmineralisierung innerhalb des Saprolits und Laterits hervor, die eine 15-30 m dicke horizontale Zone über alterierten Graniten und Metasedimenten bildet. Eine Stichprobe von frischem Granodiorit aus einem handwerklichen Abbauschacht mit seltenen Sulfiden und Quarzadern ergab einen Gehalt von 26,4 g / t Au. Goldex weist darauf hin, dass diese Grab-Probe, GDX_003, aus einem handwerklichen Abbauschacht in einer Tiefe von etwa 20 m stammt, und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Grundstück ist.

In Tabelle 1 sind die vollständigen Probenergebnisse und Standortinformationen aufgeführt.

Die Mineralisierung bei Korokoro ist in 3 Formen vorhanden:

- Primäre Goldmineralisierung, die in den vulkanischen und sedimentären Vulkaniten des Granits oder Birimian beherbergt ist und mit Quarz-Karbonat-Adern und Scherzonen in Verbindung mit einem oder mehreren Eburnean Deformationsereignissen assoziiert ist. Beispiele für diese Art von Lagerstätte in Süd-Mali sind:

- Morila, 5.2Moz Au Reservieren

- Siguri, 5.94Moz Au Reservieren

- Kalana 1.96Moz Au Reservieren

Diese Ablagerungen werden aufgrund der gemäßigten Temperaturen und Drücke, bei denen sie gebildet werden, oft als orogen oder mesothermal klassifiziert. Venen sind oft weniger als 2 m breit, können aber sowohl seitlich als auch vertikal sehr umfangreich sein, Schwärme oder Stockworks von Venen sind sehr häufig.

- Laterit- und Saprolit-Sekundärgoldmineralisierung, die aus der Verwitterung und Veränderung der Primärmineralisierung mit goldhaltigen pilzartigen angereicherten Zonen auf einem oder mehreren Horizonten resultiert. Diese stark oxidierten Lagerstätten, die oft als Supergen-Goldlagerstätten bezeichnet werden, sind durch die sehr rote Farbe des Laterits und der darunter liegenden gelb-melierten Zone gekennzeichnet. Lateritische oder supergene Lagerstätten befinden sich oft direkt über der primären Mineralisierung, die für sich genommen wirtschaftlich sein kann oder auch nicht. Eine der bekanntesten Lagerstätten mit einer bedeutenden lateritischen oder supergenen Komponente ist die Plutonic-Goldmine in Westaustralien.

- Alluviale Goldlagerstätten, bei denen das Gold entweder frei ist oder mit eckigen Fragmenten aus Quarz und sulfidischem Material, oft stark verkieselt, und in alluvialen Sand- und Kieshorizonten verbunden ist.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43489/GDX_2018-05-25-Mali Results-NEWS-DE-FINAL.001.png

Foto 1. Beispiel einer kleinen handwerklichen Grube in einer Tiefe von 3 bis 4 m. Verrottungshaufen im Hintergrund stammen von kleinen Schächten, die über dem Hauptgebiet von Interesse liegen und von denen angenommen wird, dass sie bis zu 20 m tief sind.

Bei Korokoro ist die wichtigste Art der Mineralisierung, die bisher identifiziert wurde, das lateritische und supergene oder saprolite Gold, das in den oberen 15-30 m vorhanden ist. Foto 1.

Eine hochgradige primäre Goldmineralisierung wurde in Korokoro identifiziert, wie das Ergebnis der Probe GDX_003 zeigt, und ist mit engen Quarzaderstockwerken verbunden, die von stark verkieselten Granodioriten und Mikrodioriten beherbergt werden.

In diesem Gebiet wurde nur geringes alluviales Gold nachgewiesen, wobei sich die meisten handwerklichen Aktivitäten auf die lateritischen und supergenen Goldvorkommen konzentrierten.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43489/GDX_2018-05-25-Mali Results-NEWS-DE-FINAL.002.png

Abbildung 1. Laterit- und Supergenegoldmodell für das Korokoro-Projekt, Süd-Mali.

Abbildung 1 zeigt die Beziehung zwischen der primären Mineralisierung in der Tiefe und der darüber liegenden Laterit- und Supergene-Goldmineralisierung, von der das Management glaubt, dass sie das Einlagerungsmodell für das Korokoro-Projekt am besten repräsentiert.

BeispiOrt BeispielsVon Zu Beschreibung Au_g/

el_ID typ t

GDX_00Grube 4 Vertikale5 8 Ye-Br clay with qtz0.88

1 r frags

Kanal

GDX_00Grube 5 Vertikale9 12 Gr-Br clay, qtz vei0.79

2 r nlets

Kanal

GDX_00in der Welle ver~20. Fresh Diorite, 24.6

3 Nähe derben 0 rare sulphide +

von

Grube qtz

4

GDX_00Grube 2 Vertikale4 8.6Ye-Br clay with qtz14

4 r frags

Kanal

GDX_00Grube 3 Vertikale3.5 7.3Ye-Br clay with qtz17.45

5 r frags

Kanal

GDX_00Grube 4 Vertikale7 10 Gy-Cr saprock, qtz 2.84

6 r veinlets

Kanal

GDX_00"Grube Vertikale5 6 Br clayey saprock, 1.55

7 1" r minor

-Bereic Kanal

h qtz

GDX_00"Grube Vertikale8 10 Br clayey saprock, 0.4

8 3" r minor

Kanal

Bereich qtz

GDX_00Grube 4 Vertikale1 4 Br-Ye clay, minor l0.2

9 - r itho

A4 Kanal frags & qtz

GDX_01Grube 4 Vertikale1 3 Br-Ye clay, minor l0.21

0 - r itho

A3 Kanal frags & qtz

GDX_01Graben DSteinschl1 2 Br clay, minor qtz 0.1

1 ag frags and minor

litho

GDX_01Graben DSteinschl1 2 Br clay, minor qtz 0.06

2 ag frags and minor

litho

GDX_01Graben DSteinschl1 2 Br clay, minor qtz 0.06

3 ag frags and minor

litho

GDX_01GrabenbeSteinschl0 1 Br lateritic 0.05

4 reich ag material with

qtz frags <50mm

GDX_01Graben CSteinschl1 2 Br clay, minor qtz 0.12

5 ag frags and minor

litho

GDX_01Graben CSteinschl1 2 Br clay, minor qtz 0.07

6 ag frags and minor

litho

GDX_01Graben CSteinschl1 2 Br clay, minor qtz 0.11

7 ag frags and minor

litho

GDX_01Pflanze vorkonzen -2mm Vorkonzentrat steht

8 trieren aus der

Pilotanlage aus

GDX_01Pflanze vorkonzen -2mm Vorkonzentrat steht

9 trieren aus der

Pilotanlage aus

GDX_02Pitbull Termite 0 3 1m high termite, 0.1

0 2 depth UG,

2-3m?

GDX_02Vulkan Laterit 0.2 0.5Very hard <0.05

1 duricrust,

inverted

valley

GDX_02Welle Kanal 2 3.5qtz rich Br clay 0.15

2 material

GDX_02Graben D.Quartzad1 2 Limonite stained qt0.05

3 er z

Fragment veinlets, <20mm

e thick

Tabelle 1. Beispieldetails aus dem Erstprogramm des Korokoro-Projekts.

Proben wurden an verschiedenen Stellen gesammelt, die die unterschiedliche Geologie und Position innerhalb des Regolithprofils repräsentieren. Alle notwendigen Schritte wurden unternommen, um sicherzustellen, dass geeignete Probenahme-, Vorbereitungs- und Lagertechniken durchgeführt wurden. Die gesamte Produktkette wurde vom Zeitpunkt der Abholung bis zur Übergabe an das Kurierunternehmen aufrechterhalten. Es wurde kein Probensieben, Splittern oder Compositing durchgeführt. Eine vollständige Beschreibung der Methoden zum Sammeln und Versenden der Proben ist:

- Wenn die Probe von der Oberfläche aufgenommen wurde, wurden lose Trümmer, organische Stoffe und Sande entfernt, um frischen Laterit freizulegen.

- Wenn die Probe aus einem Graben, einem handwerklichen Schacht oder einer kleinen Grubenwand gesammelt wurde, wurde der Bereich zuerst gereinigt, um durch Wind verursachte Trümmer zu entfernen und eine frische Oberfläche freizulegen.

- Ein Kanal oder eine Reihe von Chips wurde über eine gemessene Entfernung gesammelt, das Material wurde in einer sauberen Pfanne gesammelt und direkt in einen Kunststoffbeutel mit hoher Beanspruchung überführt.

- Standorte wurden mit einem GPS-Handgerät mit einer Genauigkeit von mehr als 5 m aufgezeichnet

- Ein Musterticket wurde in den Beutel eingelegt und eine Reißverschlusstasche mit einem doppelten Musterticket wurde verwendet, um den Beutel zu sichern.

- Die Proben wurden auf sechs 50-Liter-Kunststofftrommeln mit großen Öffnungen mit Schraubverschluss übertragen, und die Gewichte, der Name des Labors und die Adresse des Labors wurden fest an der Außenseite angebracht.

- Die Proben wurden mit DHL versandt, im Depot wurde DHL Sicherheitsband um den Deckel und die Trommel gelegt, um sie zu sichern.

Die Proben wurden bei ALS Laboratories entweder in Loughrea, Irland (GDX_003 & 023) oder Reno, Nevada, analysiert. In Nevada wurde eine Screen-Fire-Assay-Analyse durchgeführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Gold berücksichtigt wurde. Etwa 1 kg jeder Probe wurde pulverisiert und auf 100 Mikrometer gesiebt. Eine Duplicate-30-g-Brandprobe auf dem Siebuntermaß (-100 & mgr; m) wurde zusammen mit einer einzelnen Brandprobe der gesamten Überkornfraktion (+ 100 & mgr; m) vervollständigt. Die Ergebnisse wurden dann für einen endgültigen Goldgehalt kombiniert.

Herr Andrew Dacey, MSc, R. P. Geo, eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, überprüft und die hierin enthaltene Offenlegung genehmigt. Herr Dacey ist unabhängig von der Gesellschaft, da er kein leitender Angestellter oder Aktionär ist.

CHARLES ROSS, Präsident

GOLDEX RESOURCES CORPORATION

Weitere Informationen finden Sie unter: www.goldex.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsbehörden (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen eine Garantie für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsgerichtete Aussagen sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, wie sie hierin und an anderen Stellen in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden offengelegt werden. In dieser Pressemitteilung werden Begriffe wie "werden", "planen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "möglich", "sollten" und ähnliche Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukunftsgerichtete Ereignisse und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Management auf der Grundlage des Geschäfts und der Märkte in denen das Unternehmen tätig ist, als angemessen erachtet werden, und ebenfalls betrieblichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher unter Berücksichtigung solcher Faktoren ausgelegt werden. Es kann Faktoren geben, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Erwartungen oder Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist und das Unternehmen uebernimmt keine Haftung für Offenbarungen in Bezug auf eine andere Entität hierin.

Suite 2300- 1177 West Hastings Street Vancouver British Columbia Kanada V6E 2K3

Telefon: (604) 699-4300 Facsimile: (604) 909-4682

www.goldex.ca

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43489/GDX_2018-05-25-Mali Results-NEWS-DE-FINAL.003.png

Abbildung 2. Lage von 2018-Erstmuster, handwerkliche Schächte und interpretierte Fehler von Bodenmagnetik.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43489

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43489&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3813663018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.