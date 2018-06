IRW-News: Golden Ridge Resources Ltd.: Golden Ridge Resources rüstet sich für Bohr- und Explorationsprogramm bei Hank

IRW-PRESS: Golden Ridge Resources Ltd.



: Golden Ridge Resources rüstet sich für Bohr- und Explorationsprogramm bei Hank

Kelowna, British Columbia - 25. Juni 2018 - Golden Ridge Resources Ltd. (Golden Ridge oder das Unternehmen) (TSXV: GLDN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources der kanadischen Provinz British Columbia eine räumlich definierte Lizenz über fünf Jahre zur Errichtung von bis zu 60 Bohrstandorten im Konzessionsgebiet Hank Property erhalten hat. Das Konzessionsgebiet Hank befindet sich im Golden Triangle der Provinz British Columbia. Golden Ridge hat außerdem die Genehmigung erhalten, ein strategisches Explorationscamp am Highway 37, in 15 km Entfernung vom Projektgelände, einzurichten. Dadurch werden die Flugzeiten mit dem Helikopter minimiert und es wird ein kostengünstiger Zugang zum Camp geschaffen. Die Bauarbeiten im Camp wurden bereits eingeleitet und die Explorationsteams bereiten sich derzeit auf ein Bohrprogramm mit einem Bohrvolumen von mindestens 6.000 Meter im Konzessionsgebiet Hank vor.

Wichtigste Fakten:

- Ein Bohrgerät hat am Standort überwintern und wird unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten in Betrieb genommen. Im ersten Loch wird die Zone Williams erkundet. Es handelt sich hier um ein neu entdecktes alkalisches Cu-Au-Porphyrsystem, das sich inmitten eines Brekzienschlots mit Kaliumalterierung und einem Durchmesser von 400 Metern befindet.

- Ein zweites Bohrgerät befindet sich derzeit auf dem Transportweg ins Konzessionsgebiet und wird zur Erkundung der neu entdeckten Zone Kaip eingesetzt. In der Zone Kaip wurde in Bohrloch HNK-17-009 bereits ein 21,62 Meter breiter Abschnitt mit 6,26 g/t Au und 52,1 g/t Ag durchteuft (siehe Pressemeldung vom 8. Juni 2018). Diese Mineralisierung ist in die Kontaktzone mit einer verborgenen alterierten Intrusion eingebettet. Im Zuge der Bohrungen 2018 soll das Ausmaß dieser mineralisierten Intrusion abgegrenzt werden.

Das Unternehmen freut sich darüber hinaus bekannt zu geben, dass Wade Barnes, P.Geo. das Unternehmen als Berater und qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 unterstützen wird. Herrn Barnes wurde im Jahr 2016 von der Association for Mineral Exploration der H.H. Spud Huestis Award für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Prospektierung und Mineralexploration verliehen. Er führt in British Columbia bereits seit 2004 Explorationen durch, zuletzt als Projektgeologe bei Centerra Gold Inc.

Michael Blady, CEO von Golden Ridge, erklärt: Wir sind begeistert, Wade Barnes in unserem Team bei Golden Ridge begrüßen zu können. Wade war maßgeblich an der von Centerra Gold Inc. erfolgreich absolvierten Machbarkeitsstudie im Untertagebauprojekt Kemess sowie an der PEA für das Prospektionsgebiet Kemess East in British Columbia beteiligt. Wades Know-how auf dem Gebiet der Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudien wird die Exploration und Erschließung des Projekts Hank enorm aufwerten.

Über Golden Ridge Resources:

Golden Ridge ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen (TSX-V), das sich mit dem Erwerb und Ausbau von Mineralkonzessionen in British Columbia beschäftigt. Golden Ridge hat derzeit eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am 1.700 Hektar großen Gold-Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiet Hank im Golden Triangle, das sich rund 140 Kilometer nördlich von Stewart (British Columbia) befindet. Golden Ridge hat die Möglichkeit, sich sämtliche Rechte am Konzessionsgebiet Hank zu sichern, indem es bis Ende 2018 insgesamt 1,7 Millionen $ in die Exploration investiert.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Golden Ridge Resources Ltd.

Mike Blady

Chief Executive Officer

Tel: (250) 768-1168

Webseite: www.goldenridgeresources.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf http://www.sedar.com/.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

