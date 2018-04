IRW-News: Golden Ridge Resources Ltd.: Golden Ridge Resources erwirbt Goldprojekt bei Bralorne

IRW-PRESS: Golden Ridge Resources Ltd.



: Golden Ridge Resources erwirbt Goldprojekt bei Bralorne

Kelowna, British Columbia - 25. April 2018 - Golden Ridge Resources Ltd. (Golden Ridge oder das Unternehmen) (TSXV: GLDN) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet hat, wonach Golden Ridge eine 100-prozentige Beteiligung an der Royalle-Liegenschaft (die Royalle-Liegenschaft) in British Columbias produktivem Bralorne-Bergbaugebiet erwerben kann, indem es bestimmte Explorationsausgaben übernimmt und über einen Zeitraum von vier Jahren Bar- und Aktienzahlungen leistet.

Über die Royalle-Liegenschaft*

Von 1928 bis 1971 produzierten die Bralorne-Minen und die nahe gelegenen Pioneer- und King-Minen insgesamt 4,15 Millionen Unzen Gold aus 7,9 Millionen Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von mehr als einer halben Unze pro Tonne. Frühere Bohrungen auf der Royalle-Liegenschaft konzentrierten sich auf die zahlreichen Goldvorkommen im Felsgestein in höheren Lagen. Jüngste geophysikalische Luftvermessungen von Aeromag, AeroTEM II und ZTEM haben bestätigt, dass die geologischen Karten der Regierung korrekt interpretiert haben, dass der Cadwallader-Break, die für die Goldmineralisierung in Bralorne verantwortliche regionale Verwerfungsstruktur, unter dem Cadwallader Creek auf der Royalle-Liegenschaft liegt (Abbildung 1). Es sind zur Zeit Bohrlöcher geplant, die sich auf die interpretierten, vom Cadwallader Break abzweigenden Abspaltungen der Verwerfung 2. und 3. Ordnung konzentrieren, da es diese Strukturen sind, welche die hochwertigen Goldquarzadern bei Bralorne beherbergen.

CEO Michael Blady bemerkt dazu: Die geologischen und strukturellen Verhältnisse der Royalle-Liegenschaft entsprechen dem der nahe gelegenen Bralorne-** und Pioneer-Minen**. Das Gestein entlang des Cadwallader Break auf der Royalle ähnelt den Serpentiniten und Diabasen auf der Pioneer-Mine, welche die Adern bei Bralorne beherbergen. Die meisten der Arsen- und Goldanomalien auf der Liegenschaft scheinen mit den Verbindungen von Serpentiniten entlang des Cadwallader-Break in Zusammenhang zu stehen. Wir glauben, dass die Royalle-Liegenschaft ein ausgezeichnetes Potenzial für die Entdeckung einer hochgradigen Goldlagerstätte mit einer hohen Ausbeute hat. Für den Herbst/Winter 2018 ist ein aggressives Diamantbohrprogramm geplant, um die von unserem geologischen Team skizzierten Ziele zu testen, die sich unter dem Schwemmtalsediment verbergen.

Die Liegenschaft ist über die ganzjährige Lillooet-Pioneer-Straße zu erreichen, ideal für kostengünstige, ganzjährige Bohrungen. Golden Ridge wird sofort mit dem Genehmigungsverfahren für ein Diamantbohrprogramm im Herbst/Winter beginnen.

Tom Carpenter, PGeo von Discovery Consultants, Vernon, BC, Berater des Unternehmens und qualifiziert im Sinne von National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Daten in dieser Pressemitteilung überprüft.

Über die Royalle-Optionsvereinbarung

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung, die der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (Exchange) unterliegt, kann Golden Ridge durch die Ausgabe von 480.000 Stammaktien und $160.000 in bar an die Verkäufer der Liegenschaft (die Verkäufer) und durch Übernahme von $580.000 an Explorationsarbeiten auf der Liegenschaft während der Laufzeit der Vereinbarung eine 100-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft erwerben.

Aktienzahlungen

- 240.000 Aktien nach Genehmigung durch die Börse; und

- 240.000 Aktien 365 Tage nach Unterzeichnung.

Barzahlungen

- Cdn$15,000 nach Genehmigung durch die Börse; [Cdn$ = Kanadische Dollar]

- Cdn$15.000 am oder vor dem 31. Dezember 2018;

- Cdn$30.000 am oder vor dem 31. Dezember 2019;

- Cdn$50.000 am oder vor dem 31. Dezember 2020;

- Cdn$50.000 am oder vor dem 31. Dezember 2021.

Explorationsanforderungen

- Cdn$50.000 am oder vor dem 31. Dezember 2018;

- Cdn$100.000 am oder vor dem 31. Dezember 2019;

- Cdn$200.000 am oder vor dem 31. Dezember 2020;

- Cdn$230.000 am oder vor dem 31. Dezember 2021.

Es gibt eine 2,5-prozentige NSR-Lizenzgebühr zu Gunsten der Verkäufer, wovon 1% von Golden Ridge für $1,7 Millionen jederzeit vor Beginn der kommerziellen Produktion erworben werden kann. Zusätzlich erhalten die Verkäufer nach Abschluss einer positiven Machbarkeitsstudie weitere $150.000 und bei Erreichen der kommerziellen Produktion weitere $250.000.

Zu den Verkäufern gehören auch Parteien, die durch nicht fremdübliche Geschäfte verbunden sind. Mike Blady ist Direktor, Präsident und CEO des Unternehmens, und Chris Paul ist Vizepräsident der Explorationsabteilung des Unternehmens, da solche Überlegungen in Bezug auf verbundene Parteien gemäß Exchange Policy 5.9 und Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions [Schutz der Inhaber von Wertpapieren bei speziellen Transaktionen] (MI 61-101) gelten. Das Unternehmen schlägt vor, sich auf Paragraph 5.5(a) von MI 61-101 für eine Befreiung von der formalen Bewertungspflicht und Paragraph 5.7(1)(a) von MI 61-101 für eine Befreiung von der Genehmigungspflicht durch die Minderheitsaktionäre in Bezug auf den fairen Marktwert der Transaktion zu stützen, insofern als die Transaktion beteiligte Parteien einbezieht und nicht mehr als 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens betragen wird.

Warnhinweise

*Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen, Karten oder Zahlen zum Projekt des Unternehmens oder zu angrenzenden Liegenschaften dienen nur als historische Referenz und können nicht als Grundlage dienen, da keine unter NI-43-101 definierte, qualifizierte Person des Unternehmens die historischen Informationen erstellt oder verifiziert hat.

**Diese Pressemitteilung enthält Informationen über angrenzende Liegenschaften, auf denen Colorado kein Recht auf Exploration oder Abbau hat. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralvorkommen auf benachbarten Liegenschaften kein Hinweis auf Mineralvorkommen auf den Liegenschaften des Unternehmens sind.

Über Golden Ridge Resources:

Golden Ridge ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen (TSX-V), das sich mit dem Erwerb und Ausbau von Mineralkonzessionen in British Columbia beschäftigt. Golden Ridge hat derzeit eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am 1.700 Hektar großen Gold-Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiet Hank im Golden Triangle, das sich rund 140 Kilometer nördlich von Stewart (British Columbia) befindet. Golden Ridge hat die Möglichkeit, sich sämtliche Rechte am Konzessionsgebiet Hank zu sichern, indem es bis Ende 2018 insgesamt 1,7 Millionen $ in die Exploration investiert.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Golden Ridge Resources Ltd.

Mike Blady

Chief Executive Officer

Tel: (250) 768-1168

Webseite: www.goldenridgeresources.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf http://www.sedar.com/.

