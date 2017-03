IRW-News: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn meldet neue Bohrergebnisse aus der Mine May Mac

IRW-PRESS: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn meldet neue Bohrergebnisse aus der Mine May Mac

GOLDEN DAWN meldet neue Bohrergebnisse aus der Mine May Mac

Vancouver, 6. März 2017, Golden Dawn Minerals Inc.



, (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A; OTC: GDMRF) (das Unternehmen oder Golden Dawn) gibt die Ergebnisse der untertägigen Bohrungen in der unternehmenseigenen Mine May Mac bekannt. Seit Ende 2016 wurde in 19 unterirdischen Diamantbohrlöchern ein Bohrvolumen von insgesamt 2125 Meter absolviert. Alle Löcher wurden in der Mine May Mac gebohrt, um den mineralisierten Erzgang Skomac und parallel dazu verlaufende Zonen zu testen. Sämtliche Ergebnisse aus den im heurigen Jahr bereits gebohrten Löchern liegen nun vor. Nennenswerte Ergebnisse aus den Löchern MU17-1 bis 9 wurden bereits in einer Pressemeldung am 22. Februar 2017 bekannt gegeben.

In Loch MU17-10 wurden mehrere Quarzgänge sowie Zonen mit Quarzadern und unzusammenhängend mineralisierten Abschnitten auf einer Länge von 75 Metern (zwischen 185 und 260 Metern Lochtiefe) durchteuft.

Tabelle 1: Wichtige Abschnitte aus dem unterirdischen Bohrloch MU17-10

Loch von an Länge Ag Au Pb Zn Cu Nr. (m) (m) (m) (g/t) g/t (%) (%) (%)

MU17-10188,82 194,07 5,25 81,1 0,06 2,1 0,6 N/S einschl188,82 191,48 2,70 121,4 0,07 3,5 1,0 N/S .*

MU17-10195,78 196,78 1,00 86,0 0,01 5,3 1,6 N/S MU17-10211,60 212,80 1,20 174,3 8,20 3,7 2,6 0,1 einschl211,60 212,10 0,5 228,0 19,65 8,8 6,2 0,2 .*

MU17-10218,37 219,87 1,50 98,0 0,01 0,5 0,9 0,1 MU17-10221,89 223,86 1,97 18,33 3,11 1,2 3,5 0,1 MU17-10226,40 227,72 1,32 37,5 6,76 1,4 2,2 0,1 Hinweis: 1) N/S: kein nennenswertes Ergebnis 2) Die Mächtigkeiten der oben angeführten Zonen in den Bohrlöchern entsprechen Kernlängen und können anders ausfallen als die wahren Mächtigkeiten. Es liegt derzeit nicht genügend Datenmaterial für eine genaue Schätzung der wahren Mächtigkeiten dieser Zonen vor.

Aus geologischer Sicht konzentrieren sich die Vererzungen auf vier Zonen, wobei in den drei ersten Zonen eine bedeutende Mineralisierung vorgefunden wurde:

Zone 1 erstreckt sich zwischen 184,92 und 202,45 Meter Tiefe (17,53 m breiter Abschnitt); die darin enthaltene Sulfidmineralisierung konzentriert sich auf einen Bereich zwischen 188,82 und 191,48 Meter Tiefe.

Zone 2 erstreckt sich zwischen 211,60 und 212,8 Meter Tiefe; die darin enthaltene Sulfidmineralisierung konzentriert sich auf einen Bereich zwischen 211,60 und 212,10 Meter Tiefe (0,5 m breiter Abschnitt). Anzumerken ist, dass dieses Loch die höchsten Goldwerte aufweist, die bis dato jemals in einem Bohrloch in diesem Konzessionsgebiet gefunden wurden.

Zone 3 erstreckt sich zwischen 218,37 und 237,8 Meter Tiefe (19,43 m breiter Abschnitt); die darin enthaltene Sulfidmineralisierung konzentriert sich auf einen Bereich zwischen 218,37 und 219,87 Meter, 221,89 und 223,86 Meter sowie 226,40 und 227,72 Meter Tiefe.

Zone 4 erstreckt sich zwischen 255,92 und 260,17 Meter Tiefe (4,25 m) und besteht aus Quarzgängen und Quarzadern, die keine nennenswerte Mineralisierung aufweisen. Bei Zone 4 könnte es sich um eine Expression des tiefergelegenen Erzgangs Rose handeln, der zum ersten Mal im Jahr 2015 entdeckt wurde.

In Loch MU17-10 wurde die Erzgangzone Skomac rund 120 Meter unterhalb von Ebene Nr. 7 und 20 Meter entlang des Streichens nordwestlich des Endes von Stollen Nr. 7 durchteuft. Die ersten drei Zonen mit Quarzgangmineralisierung, die in Loch MU17-10 entdeckt wurden, werden als Erweiterung des Erzgangsystems Skomac im Fallwinkel gedeutet. Bei der vierten Zone könnte es sich um den Erzgang Rose handeln.

Sämtliche unterirdischen Bohrabschnitte des Jahres 2016 und seit Beginn des Jahres 2017 - mit Ausnahme von Loch MU17-10, das oben angeführt ist - sind in der nachstehenden Tabelle 2 aufgelistet. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Erzgangsystem Skomac eine Mineralisierung aufweist, die sich oberhalb und unterhalb des Stollens Nr. 7 - d.h. entlang des Streichens und in Fallwinkelrichtung aufwärts und abwärts - fortsetzt. Eine bedeutende Silber- und Goldmineralisierung wurde damit nun rund 70 Meter nordwestlich, 20 Meter oberhalb und 120 Meter unterhalb des Stollens Nr. 7 ermittelt.

Tabelle 2: Wichtige Abschnitte aus den 2016 und 2017 absolvierten untertägigen Bohrungen Loch von an Länge Ag Au Pb Zn Cu Nr. (m) (m) (m) (g/t) g/t (%) (%) (%)

MU16-0117,45 19,78 2,33 131,3 2,34 0,6 0,4 0,1 einschl18,68 19,78 1,10 250,0 4,96 1,2 0,9 0,2 .*

MU16-0224,09 24,64 0,55 132,0 0,14 1,9 1,6 0,5 MU16-0318,38 18,87 0,49 21,1 0,55 N/S 0,1 N/S MU16-0417,0 17,5 0,5 57,5 0,32 0,7 1,1 0,1 MU16-0419,2 19,7 0,5 69,0 0,41 0,1 0,6 N/S MU16-0532,92 34,42 1,50 176,5 1,06 3,2 1,1 0,3 MU16-0669,28 70,04 0,76 173,0 0,22 2,7 2,5 0,1 MU16-0723,40 23,84 0,44 105,0 0,15 3,7 0,3 N/S MU16-0834,57 35,00 0,43 84,8 0,20 0,6 0,1 N/S MU16-0955,30 55,78 0,48 151,0 2,97 0,9 0,7 0,1 MU16-0958,54 58,94 0,40 152,0 0,40 4,5 1,7 0,1 MU17-0132,05 33,61 1,56 235,0 2,07 0,8 1,4 0,2 MU17-0259,44 61,36 1,92 231,2 0,51 5,9 6,4 0,3 MU17-03103,67 104,80 1,13 23,4 1,64 0,3 0,1 N/S MU17-0421,98 22,87 0,89 57,5 0,58 0,6 0,6 0,1 MU17-0532,67 33,72 1,05 174,0 7,91 0,5 0,4 0,1 MU17-06224,82 226,18 1,36 35,1 6,32 0,3 0,6 0,1 einschl225,72 226,18 0,46 79,5 14,55 0,6 0,3 0,1 .*

MU17-0762,70 63,20 0,50 371,0 8,86 0,7 N/S 0,2 MU17-0782,10 82,80 0,70 23,2 3,77 0,8 1,0 N/S MU17-0850,77 52,13 1,36 149,0 0,53 3,1 0,5 0,1 einschl51,62 52,13 0,51 338,5 0,77 6,9 1,0 0,2 .*

MU17-0852,80 54,86 2,06 559,4 1,27 0,2 2,1 0,1 einschl52,80 53,34 0,54 1935,0 4,21 0,7 7,1 0,2 .*

MU17-09188,71 190,07 1,36 2,0 2,61 N/S N/S N/S

Das Unternehmen wird die unterirdischen Diamantbohrungen in der Mine May Mac fortsetzen, um von der Bohrstation Nr. 3 ausgehend weitere Löcher zu bohren, bevor die von den Stationen Nr. 2 und Nr. 1 ausgehenden Bohrungen in Angriff genommen werden. Das Unternehmen stellt außerdem zusätzliche Informationen zusammen, die von der Regierung ergänzend zum Antrag auf Genehmigung der Streckenerweiterung auf Ebene Nr. 7 in der Mine May Mac nach Nordwesten angefordert wurden. Mit dieser Erweiterung sollen weitere Diamantbohrungen und die Entnahme einer Massenprobe von bis zu 10.000 Tonnen ermöglicht werden. Es wurden eine Reihe von Proben für metallurgische Tests entnommen, die der Ermittlung der Anforderungen für die Verarbeitung in der unternehmenseigenen Mühlenanlage Greenwood, 15 Kilometer südöstlich der Mine May Mac, dienen sollen.

Mine Golden Crown Das Unternehmen bemüht sich außerdem um die Genehmigung von Diamantbohrungen (bis zu 10.000 Meter Bohrvolumen) im Rahmen der obertägigen Exploration der Mine Golden Crown. Im Zuge dieses 10.000 Meter umfassenden Bohrprogramms sollen Infill-Bohrungen absolviert werden. Ziel ist hier, die aktuellen Ressourcen bei Golden Crown zu erweitern. Im 3. Quartal 2017 wird das Unternehmen einen Antrag auf Sanierung des Stollens in der Mine Golden Crown stellen und Explorationsaktivitäten unter Tage durchführen mit dem Ziel, im 2. Quartal 2018 mit der Probeförderung zu beginnen.

Mine Lexington Das Unternehmen wartet zurzeit auf die Erteilung einer Entwässerungsbewilligung für die Mine Lexington und es ist zu erwarten, dass das Unternehmen in der Mine Lexington noch vor Ende des 3. Quartals 2017 mit dem ersten Probeabbau beginnen kann. Die Mine Lexington befindet sich 15 km südlich der Verarbeitungsanlage.

Mühle Greenwood Ein Mechanikerteam hat die Erneuerung und Wartung der mechanischen Anlagenteile im Inneren der unternehmenseigenen Verarbeitungsanlage (Kapazität 200/400 t/Tag) abgeschlossen. Ein Antrag auf Genehmigung der Wiederaufnahme des Betriebs soll im 1. Quartal 2017 eingebracht werden. Die Mühle wird voraussichtlich im Laufe des Jahres wieder in Betrieb gehen.

Konzessionsgebiete Phoenix und Tam OShanter (neu erworbene KRR-Gebiete) Derzeit ist geplant, in den 29 historischen Betriebsstätten Untersuchungen über Tage durchzuführen. Dazu zählen auch die Mine Phoenix, aus der knapp 1 Million Unzen Gold und 235.700 Tonne Kupfer gefördert wurden, sowie 49 dokumentierte Standorte mit freiliegender Mineralisierung. Sämtliche Konzessionsgebiete wurden im Rahmen der jüngsten Übernahme von Kettle River Resources Ltd. erworben.

Die vorstehend erwähnten Proben wurden unter der Aufsicht von Dr. Mathew Ball, P.Geo. gewonnen und zur Analyse in das Labor von Activation Laboratories (Act-Labs) in Kamloops, British Columbia verbracht. Act-Labs ist ein unabhängiges kommerzielles Labor mit ISO 9001-Zertifizierung und ISO 17025-Akkreditierung. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe (30 g-Einwaage) und einem abschließenden ICP-OES-Verfahren. Diejenigen Proben, die reich an sichtbarer Sulfidmineralisierung waren, wurden erneut auf ihren Goldgehalt analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines beinahe vollständigen Aufschlusses aus vier Säuren (ICP-OES-Verfahren) analysiert. Alle Ergebnisse über einem Silberwert von 100 g/t wurden in Bezug auf ihren Gehalt ein weiteres Mal anhand der Brandprobe (30 g-Einwaage) untersucht. Proben, die eine bedeutende sichtbare Blei- und Zinkmineralisierung enthielten, wurden ebenfalls mittels Peroxidfusion auf ihren Blei-, Zink- und Kupfergehalt analysiert. Die Qualitätskontrolle wurde mittels Referenz- und Leerproben, die dem Probenstrom in bestimmten Abständen beigefügt wurden, sichergestellt. Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dr. Mathew Ball, P.Geo, Chief Operating Officer des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 genehmigt.

Besuchen Sie auch die Website des Unternehmens unter www.goldendawnminerals.com.

Für das Board of Directors: GOLDEN DAWN MINERALS INC. Wolf Wiese Wolf Wiese Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über: Corporate Communications 604-221-8936 allinfo@goldendawnminerals.com

DIESE PRESSEMITTEILUNG WURDE VOM MANAGEMENT ERSTELLT, WELCHES AUCH DIE GESAMTE VERANTWORTUNG FÜR DEN INHALT ÜBERNIMMT. DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG. DIESES DOKUMENT ENTHÄLT BESTIMMTE ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN, DIE BEKANNTE UND UNBEKANNTE RISIKEN, VERZÖGERUNGEN UND UNGEWISSHEITEN IN SICH BERGEN, DIE NICHT VOM UNTERNEHMEN BEEINFLUSST WERDEN UND DAZU FÜHREN KÖNNEN, DASS SICH TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE, LEISTUNGEN ODER ERFOLGE DES UNTERNEHMENS ERHEBLICH VON DEN ERGEBNISSEN, LEISTUNGEN ODER ERWARTUNGEN UNTERSCHEIDEN, DIE IN DIESEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ZUM AUSDRUCK GEBRACHT WURDEN. WIR BEMÜHEN UNS UM DAS SAFE-HARBOUR-ZERTIFIKAT.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39126 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39126&tr=1

