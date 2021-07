IRW-News: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn meldet Ergebnisse aus Schürfproben mit bis zu 23,4 Gramm Gold pro Tonne

IRW-PRESS: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn meldet Ergebnisse aus Schürfproben mit bis zu 23,4 Gramm Gold pro Tonne

VANCOUVER, Kanada, 8. Juli 2021, Golden Dawn Minerals Inc.



, (TSX-V: GOM | FRANKFURT: 3G8C | OTC Pink: GDMRD), (Golden Dawn oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Analyseergebnisse aus seinem Grabungsprogramm im Konzessionsgebiet Golden Crown nun vorliegen. Das Konzessionsgebiet befindet sich auf dem Gelände des Edelmetallprojekts Greenwood im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia.

Bereich Probe Mächtigkeit Gold Kupfer Graben

(m) (g/t) (ppm)

Golden V108127Schürfprobe 4,83 2700 GCT20-06

Crown

Golden V108132Schürfprobe 1,08 >10000 GCT20-04

Crown

Golden V1081361,0 1,43 >10000 GCT20-04

Crown

Golden V1081371,0 1,75 >10000 GCT20-04

Crown

Golden V1081381,0 1,14 803 GCT20-04

Crown

Golden V1081431,0 1,37 1310 GCT20-04

Crown

Golden V108165Schürfprobe 1,18 >10000 GCT20-10

Crown

Golden V108166Schürfprobe 1,16 >10000 GCT20-10

Crown

Golden V108167Schürfprobe 1,13 >10000 GCT20-10

Crown

Golden V1081680,11 2,71 >10000 GCT20-10

Crown

Golden V1081690,08 4,15 >10000 GCT20-10

Crown

Golden V1081710,08 5,01 >10000 GCT20-10

Crown

Golden V1081720,15 2,32 >10000 GCT20-10

Crown

Golden V1081730,15 2,78 >10000 GCT20-10

Crown

Golden V1081740,10 2,79 >10000 GCT20-10

Crown

Golden V1081750,10 2,61 5790 GCT20-10

Crown

Golden V108192Schürfprobe 1,06 724 GCT20-11

Crown

Golden V108193Schürfprobe 1,79 2740 GCT20-12

Crown

JD V108116Schürfprobe 23,4 149 JDT20-06

JD V108117Schürfprobe 13,5 133 JDT20-06

JD V108118Schürfprobe 12,1 54,4 JDT20-06

JD V108119Schürfprobe 11,8 45,8 JDT20-06

JD V1081210,5 2,88 305 JDT20-06

JD V1081220,5 5,51 1730 JDT20-06

JD V1081230,5 3,24 1410 JDT20-06

Im vergangenen Herbst wurden im Konzessionsgebiet Golden Crown insgesamt 22 Gräben (165 Meter Länge) ausgehoben, um nach Ausläufern der bekannten Erzgänge zu suchen. In den Gräben wurden bereits im Vorfeld definierte geochemische und geophysikalische Anomalien im Bereich von Golden Crown und der in gleicher Streichrichtung befindlichen Zone JD erkundet. Insgesamt wurden 59 Gesteinsproben gesammelt und zur Gold- und Mehrelementanalyse ins Labor geschickt. 25 dieser Proben lieferten hervorragende Ergebnisse (> 1,0 Gramm Gold pro Tonne), die auch in der vorstehenden Tabelle aufgelistet sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59410/NR-GOM-July-08-2021Samples_DE_PRcom.001.png

Lageplan des Konzessionsgebiets Golden Crown, der den Trendverlauf der Anomalien zwischen den Minengebieten Golden Crown und JD zeigt (beachten Sie die eingefügten Bereiche für die Karten mit den entnommen Proben).

Die höchsten Goldwerte wurden in der Zone JD gefunden, wo die Werte bis 23,4 Gramm Gold pro Tonne reichten (Schürfprobe V108116). In Graben JDT20-06 wurde ein durchschnittlicher Goldgehalt von 3,88 Gramm pro Tonne auf 1,5 Metern wahrer Mächtigkeit erzielt.

In den Gräben bei Golden Crown stieß man auf moderate Goldwerte; hohe Kupferwerte von über 10.000 ppm ( > 1,0 % Cu) wurden in mehreren Proben aus den Gräben GCT-04, 06, 10 und 12 ermittelt. Diese Gräben befinden sich entlang des Streichens westlich und östlich des Hauptaufschlusses King Vein. Die Ergebnisse lassen auf entsprechendes Potenzial für die Erweiterung der bekannten Mineralisierungszonen in diesen Gebieten schließen und die Gräben gelten somit als Bohrziele. (Eine neuerliche Analyse erfolgt im Hinblick auf Kupfer in jenen Proben, die einen Kupfergehalt über dem Grenzwert von 10.000 ppm aufweisen)

Von besonderem Interesse ist Graben GCT20-04, aus dem alle Proben mit anomalen Goldwerten auch hohe Tellurkonzentrationen aufweisen. Der Tellurgehalt in diesen Proben reicht von 50,1 bis 490 ppm (0,05 %) Te. Eine konzessionsweite Sondierung der Tellurergebnisse erfolgt noch in diesem Jahr.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59410/NR-GOM-July-08-2021Samples_DE_PRcom.002.png

Insgesamt deuten die Ergebnisse auf das Vorkommen von mineralisierten Ausläufern der bekannten Erzgänge in den Zonen JD und Golden Crown hin. Folgeexplorationen in Form von Bohrungen sind in diesen Mineralisierungszonen im Jahr 2021 geplant.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59410/NR-GOM-July-08-2021Samples_DE_PRcom.003.png

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.

Die in dieser Meldung beschriebenen Analysen wurden im Labor von ALS Global (ALS Global - Geochemistry Analytical Lab) in Nord-Vancouver (British Columbia, Kanada) durchgeführt. ALS ist ein unabhängiges und vollständig approbiertes kommerzielles Labor. Der Goldgehalt wurde anhand eines 50 Gramm schweren Aliquots mit Hilfe der Flammprobe und anschließender Atomabsorption ermittelt. Bei Proben über dem Grenzwert erfolgte eine Kontrolle anhand einer 50 Gramm schweren Teilprobe mit gravimetrischem Abschluss. Andere Metalle wurden im Rahmen einer Messung auf 48 Elemente unter Anwendung eines Aufschlusses aus vier Säuren und Bestimmung mittels ICP-MS-Verfahren analysiert.

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dr. Mathew Ball, P.Geo, dem President des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 genehmigt.

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fachbericht gemäß National Instrument 43-101, der auf der Website des Unternehmens unter www.goldendawnminerals.com verfügbar ist.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass seinen Direktoren, Mitarbeitern und Beratern insgesamt 2.500.000 Optionen zum Ausübungspreis von 0,15 Dollar gewährt wurden. Die Optionen können fünf Jahre lang ausgeübt werden; ihre Gültigkeit erlischt 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit als Direktor, leitender Angestellter, Mitarbeiter oder Berater des Unternehmens. Die Aktienoptionen sind nicht übertragbar und unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten ab dem Ausgabedatum, vorbehaltlich einer allfälligen behördlichen Genehmigung.

Für das Board of Directors:

GOLDEN DAWN MINERALS INC.

gez: -Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Golden Dawn Minerals Inc. - Corporate Communications

(PR-Abteilung):

Tel: 604-488-3900

E-Mail: Office@goldendawnminerals.com

