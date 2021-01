IRW-News: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn führt luftgestützte VTEM-Messung durch, um größere Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyrlagerstätten zu suchen

IRW-PRESS: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn führt luftgestützte VTEM-Messung durch, um größere Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyrlagerstätten zu suchen

Vancouver, Kanada, 14. Januar 2021, Golden Dawn Minerals Inc.



, (TSX-V: GOM | FRANKFURT: 3G8C | OTC Pink: GDMRD), (Golden Dawn oder das Unternehmen), verkündet, dass es einen Subunternehmer mit einer luftgestützten geophysikalischen Vermessung über seinem Konzessionsgebiet Phoenix auf seinem Edelmetallprojekt Greenwood im Südosten von British Columbia beauftragt hat.

Geotech Ltd. wurde mit der luftgestützten Vermessung beauftragt und verwendet dafür sein eigenes helikoptergestütztes VTEM-System (Versatile Time-domain Electromagnetic System). Laut Geotech kombiniert das VTEM-System oberflächennahe hochauflösende Widerstandstomographie und ein tief eindringendes System, was es zu einem kostengünstigen, so genannten fly-to-drill Werkzeug für den direkten Nachweis und die Kartierung macht. Mit einer bewährten Tiefenerkennungsmöglichkeit für leitfähige Erzkörper unter 300-600m ist das VTEM-System ideal für die Mineralexploration in der Tiefe. Außerdem umfasst es einen hochempfindlichen Cäsium-Magnetometer für die Kartierung bodenmagnetischer Besonderheiten der geologischen Struktur und Lithologie.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55116/GOM-JAN-14-2021-DEPRcom.001.png

VTEM (helikoptergestütztes elektromagnetisches Zeitbereichsverfahren, Vtem und Ztem)-Anwendungen für die Goldexploration, Geotech Ltd., März 2010)

Die Vermessung wird die historische Mine Phoenix und die umgebenden Konzessionsgebiete abdecken, einschließlich Golden Crown und Lexington, wo untertägig abbaubare angezeigte und abgeleitete Ressourcen liegen, sowie das Konzessionsgebiet Tam OShanter, die eine geringgradige, viele Tonnen umfassende, abgeleitete Ressource abdeckt. Das Gesamtgebiet, das für Golden Dawn vermessen werden soll, beläuft sich auf 12.930 Hektar mit insgesamt 1.546 Linienkilometern. Die Vermessung soll in den ersten Februarwochen erfolgen und die Ergebnisse sollen anschließend innerhalb von 8 Wochen vorliegen. Die Ergebnisse sollen die Explorationsarbeiten auf neue Entdeckungen und Erweiterungen der bekannten Lagerstätten lenken.

Schwerpunkt des Programms ist die Suche nach dem Ursprung des hydrothermalen Systems, das die erstklassige Kupfer-Gold-Skarnliegenschaft Phoenix formte. Die Gesamtproduktion von Phoenix wird mit 26.956.525 Tonnen Erz mit 230.050 Tonnen Kupfer, 30.715 Kilogramm (987.510 Unzen) Gold und 192.055 Kilogramm (6.174.700 Unzen) Silber dokumentiert (BC MEMPR Paper 1986-2). Die berechneten Gehalte betragen 0,85% Kupfer, 1,02 Gramm pro Tonne Gold und 7,12 Gramm pro Tonne Silber. (Bitte beachten Sie, dass die rückgewonnenen sowie die berechneten Kupferwerte in der früheren Pressemitteilung vom 15. Dezember 2020 falsch waren).

Neues Explorationsmodell

Die Lagerstätte Phoenix ist laut historischen Informationen nicht zur Tiefe hin offen. Phoenix besteht aus einer Gruppe von Skarnlagerstätten (Karbonatverdrängung) im triasischen Brooklyn-Kalkstein, der in einer Schichtenplatte auftritt, die von der Verwerfung Snowshoe, einer westlich einfallenden (listrischen) normalen Verwerfung, abgeschnitten wird. Als solche werden die Phoenix-Lagerstätten als oberer Teil eines großen Kupfer-Gold-Systems interpretiert, das westlich von seinem Ursprung versetzt wurde, der jetzt östlich der Mine Phoenix im Liegenden der Verwerfung Snowshoe liegen würde.

Mehrere Kupfer-Gold-Lagerstätten bilden ein Cluster nordöstlich von Phoenix, das den Ursprung des Systems darstellen könnte. Innerhalb dieses nordöstlichen Clusters gibt es 2 km nordöstlich von Phoenix einen nördlich verlaufenden Korridor aus historischen Minen. Weiter östlich liegt eine weitere Gruppe historischer Minen. Der nördlich verlaufende Korridor umfasst die historischen Minen Oro Denoro, Emma, Jumbo und Cyclops / Lancashire Lass, die Skarnlagerstätten, die sich im Brooklyn-Kalkstein entwickelten, abbauten. Diese Lagerstätten hängen wahrscheinlich mit einer nahegelegenen Granodiorit-Intrusion zusammen; der Trend aus Lagerstätten fällt mit einem Lobus der Lion Creek-Intrusion zusammen, die sich entlang der Basis des Brooklyn-Kalksteins erstreckt. Die östlichste Gruppe umfasst historische Minen, die sich auch auf Skarn-Lagerstätten im Brooklyn-Kalkstein entwickelten (BC Mine, Bluebell, R. Bell, und Tokyo). Gold- und Silbermineralisierung vom epithermalen Stil treten ebenfalls in diesen Gebieten auf und hängen möglicherweise mit den Ereignissen im Tertiär zusammen, die auch dazu führten, dass die Lagerstätte Phoenix von ihrem Ursprung verschoben wurde.

Darum geht man anhand der interpretierten Strukturverschiebung und Ähnlichkeiten bei der Kupfer-Gold-Mineralisierung vom Skarntyp davon aus, dass der Ursprung der Lagerstätte Phoenix unter der Verwerfung Snowshoe in der Nähe einer der zwei bekannten Gruppen von Skarnlagerstätten östlich bis nordöstlich von Phoenix liegt. Das Explorationsziel ist eine größere Kupfer-Gold-Skarnlagerstätte und möglicherweise eine intrusionsverbundene Kupfer-Gold-Lagerstätte vom Porphyr-Typ.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55116/GOM-JAN-14-2021-DEPRcom.002.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55116/GOM-JAN-14-2021-DEPRcom.003.png

Die Karten zeigen das Edelmetallprojekt Greenwood (oben) und das Gebiet von Phoenix (unten) mit interpretierter Verschiebungsrichtung des Phoenix-Minenclusters vom nördlich verlaufenden Korridor und dem östlichen Lagerstätten-Cluster.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen werden, von einem qualifizierten Sachverständigen geprüft, aber nicht verifiziert worden sind. Es sind weitere Arbeiten erforderlich, um zu verifizieren, dass diese historischen Aufzeichnungen korrekt sind.

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dr. Mathew Ball, P.Geo, dem President des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 genehmigt.

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fachbericht gemäß National Instrument 43-101, der auf der Website des Unternehmens unter www.goldendawnminerals.com verfügbar ist.

