IRW-News: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn Minerals Inc. finalisiert Goldkaufabkommen mit RIVI Capital LLC und ernennt neuen Director

finalisiert Goldkaufabkommen mit RIVI Capital LLC und ernennt neuen Director

Vancouver, 9. Februar 2016. Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM, FRANKFURT: 3G8A, OTC: GDMRF) (Golden Dawn oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es ein Goldkaufabkommen mit RIVI Capital LLC abgeschlossen hat (siehe Pressemitteilung vom 3. Januar 2016). Golden Dawn hat den Erhalt von 3.000.000 US-Dollar (3.958.977,69 Kanadische Dollar) bestätigt und wird bis zur Woche vom 20. Februar 2017 zusätzlich 1.000.000 US-Dollar (1.310.000 Kanadische Dollar) erhalten. Das Unternehmen freut sich, RIVI als Partner gewonnen zu haben, und gibt außerdem bekannt, dass Kevin Puil mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors von Golden Dawn aufgenommen wurde. Kevin ist ein Vermögensverwalter mit einer Erfahrung von über 20 Jahren bei der Abwicklung von Investitionen.

Herr Puil fungiert zurzeit als Managing Partner von RIVI Capital LLC, einem auf Bergbau fokussierten privaten Beteiligungsunternehmen aus San Francisco. Zuvor hatte er Führungspositionen bei mehreren Unternehmen inne, einschließlich Senior Analyst bei Encompass Fund aus San Francisco und Bolder Investment Partners (nunmehr Haywood Securities) aus Vancouver, wo er als Partner und Portfolio Manager tätig war.

Kevin fungiert zurzeit als Director und Mitglied des Audit Committee von drei an der Toronto Stock Exchange notierten Unternehmen. Er besitzt ein Diplom in Economics von der University of Victoria in British Columbia und ist ein Chartered Financial Analyst (CFA). Wir heißen Herrn Puil in unserem Team herzlich willkommen und freuen uns über seine langjährige Erfahrung in unserer Branche, die er in das Unternehmen einbringt. Das Unternehmen möchte auch bekannt geben, dass Fred Jones mit sofortiger Wirkung als Director des Unternehmens zurückgetreten ist, um dem Unternehmen die Aufnahme von Kevin Puil zu ermöglichen. Die restlichen Directors, das Management und das Personal möchten Herrn Jones für seinen wertvollen Beitrag zum Board danken. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen.

Für das Board of Directors: GOLDEN DAWN MINERALS INC. Wolf Wiese Wolf Wiese Chief Executive Officer

TSX-V: GOM FRANKFURTER BÖRSE: 3G8A OTC: GDMRF

Weitere Informationen erhalten Sie über: Corporate Communications 604-221-8936 allinfo@goldendawnminerals.com

DIESE PRESSEMITTEILUNG WURDE VOM MANAGEMENT ERSTELLT, WELCHES AUCH DIE GESAMTE VERANTWORTUNG FÜR DEN INHALT ÜBERNIMMT. DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG. DIESES DOKUMENT ENTHÄLT BESTIMMTE ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN, DIE BEKANNTE UND UNBEKANNTE RISIKEN, VERZÖGERUNGEN UND UNGEWISSHEITEN IN SICH BERGEN, DIE NICHT VOM UNTERNEHMEN BEEINFLUSST WERDEN UND DAZU FÜHREN KÖNNEN, DASS SICH TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE, LEISTUNGEN ODER ERFOLGE DES UNTERNEHMENS ERHEBLICH VON DEN ERGEBNISSEN, LEISTUNGEN ODER ERWARTUNGEN UNTERSCHEIDEN, DIE IN DIESEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ZUM AUSDRUCK GEBRACHT WURDEN. WIR BEMÜHEN UNS UM DAS SAFE-HARBOUR-ZERTIFIKAT.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38852 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38852&tr=1

