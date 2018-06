IRW-News: Golden Dawn Minerals: First Berlin Equity Research veröffentlicht ein neues Research Update

IRW-PRESS: Golden Dawn Minerals: First Berlin Equity Research veröffentlicht ein neues Research Update

21.06.2018 First Berlin Equity Research GMBH veröffentlicht ein Research Update zu Golden Dawn Minerals Inc.





Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.06.2018

Kursziel: CAD0,43

12 Monaten Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Golden Dawn Minerals Inc. (ISIN: CA3808957060) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von CAD 0,72 auf CAD 0,43. Zusammenfassung: Golden Dawn Minerals (GOM) plant den Beginn der Goldproduktion in seiner Lexington Mine und Greenwood Processing Plant (GPP) für das vierte Quartal 2018. Von der Golden Crown Mine wird ab Mitte 2019 zusätzliche Mühlenspeisung erwartet.

Die Gesamtfördermenge wird auf 546.500 Tonnen mit einem Gehalt von 6,6 g/t Gold und 0,76% Kupfer geschätzt, was einer Produktion während der Lebensdauer der Mine von 100.100 Unzen Goldäquivalent entspricht. All-in Sustaining Kosten werden mit USD786 pro Unze Gold veranschlagt. Das Minenleben wird auf fünf Jahre geschätzt, aber Oberflächen- und Bohrlochproben deuten auf eine Verlängerung dieses Zeitraums hin. Der Produktionsbeginn beider Minen verschob sich gegenüber dem ursprünglichen Plan (Lexington: Januar 2018, Golden Crown: Januar 2019). Verzögerungen traten bei der Entwässerung der Lexington-Mine auf, weil das Wasservolumen das 3-fache der erwarteten Menge betrug, und auch aufgrund der Erfüllung neuer Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen. Die durch diese Verzögerungen verursachte Verwässerung ist der Hauptgrund für die Senkung unseres Kursziels von CAD 0,72 auf CAD 0,43.

Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

