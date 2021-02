IRW-News: Goldcore Resources Ltd.: Goldcore baut Lithiumionenbatterien

IRW-PRESS: Goldcore Resources Ltd.: Goldcore baut Lithiumionenbatterien

4. Februar 2021, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. Goldcore Resources Ltd. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP) (Goldcore oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma ProGraphite GmbH (ProGraphite), eines der weltweitführenden Forschungs- und Entwicklungslabors für Graphit mit Sitz in Deutschland, von Goldcore Resources Ltd. beauftragt wurde, mehrere Exemplare von Lithiumionenbatterien unter Einsatz von Graphit aus der unternehmenseigenen Graphitlagerstätte Berkwood herzustellen.





Im August 2019 wurden Graphitproben aus Berkwood an das Labor von ProGraphite übermittelt und dort zahlreiche Tests durchgeführt. ProGraphite hat bestätigt, dass der Graphit aus Berkwood insofern einzigartig ist, als er im Vergleich zu den gängigen Graphitprodukten der derzeitigen Weltproduzenten einen sehr hohen Reinheitsgrad aufweist. Die Testergebnisse bestätigen seine hervorragende Eignung für verschiedene kommerzielle Anwendungsbereiche und seine Ausdehnbarkeit. Im Gegensatz zur Verwendung von umweltschädlicher Flusssäure, die weltweit bei den üblichen Reinigungsverfahren zur Herstellung von Graphit in Batteriequalität zum Einsatz kommt, kann mit Hilfe eines standardmäßigen alkalischen Verfahrens relativ einfach ein Reinheitsgrad von bis zu 99,95 % erzielt werden.

Dieses umweltfreundliche Verfahren bietet Goldcore die Möglichkeit, einen Graphit in Batteriequalität unter Einsatz von Öko-Energie herzustellen und hilft den Käufern des Berkwood-Graphits dabei, ihre CO2-Emissionen zu senken. Der Einsatz sauberer Energien und die Senkung der CO2-Emissionen haben für die Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien oberste Priorität. Mit dem Berkwood-Graphit können Elektrofahrzeuge nicht nur auf Basis umweltfreundlicher Alternativenergien, sondern auch innerhalb von Nordamerika hergestellt werden.

President und CEO Tom Yingling erklärt: Ich freue mich sehr, dass wir als eines der ersten nordamerikanischen Graphitunternehmen tatsächlich Exemplare von Lithiumionenbatterien aus unserem eigenen Graphit herstellen können. Als führender Experte für Graphit zählt ProGraphite zu den wenigen Labors weltweit, die über die nötige Technologie und Fachkompetenz verfügen, um Goldcores erste Lithiumionenbatterie erzeugen zu können. Die Welt verlangt nach sauberer Energie und einem geringeren CO2-Ausstoß. Der Graphit von Goldcore ist einzigartig, da er sich nachweislich relativ einfach ohne Einsatz von Flusssäure reinigen lässt. Und der Großteil des weltweit geförderten Graphits wird heute nach wie vor mit Flusssäure gereinigt. Der Berkwood-Graphit ist nicht nur umweltverträglicher, sondern auch in Bezug auf seinen Reinheitsgrad und seine Körnigkeit den gängigen Graphitprodukten der derzeitigen Weltproduzenten klar überlegen. Neben den erstklassigen Graphitressourcen profitieren die Aktionäre von Goldcore auch von einer hervorragenden Aktienstruktur mit nur rund 33 Millionen Aktien in Umlauf.

Goldcore Resources wird von einem Team geführt, dessen Mitglieder gemeinsam eine Erfolgsbilanz von mehr als 150 Jahren in der Auffindung von Minen und deren Ausbau und Betrieb vorweisen können. Zu den jüngsten Erfolgen des Führungsteams von Goldcore zählt die Entdeckung der Graphitressourcen bei Berkwood im Norden der kanadischen Provinz Quebec. Goldcore hält sämtliche Rechte an diesem Projekt und die Aktionäre des Unternehmens werden angesichts des dramatischen Anstiegs der Nachfrage nach Graphit für Elektrofahrzeuge von diesem Projekt entsprechend profitieren.

