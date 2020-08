IRW-News: Gold Terra Resource Corp.: Gold Terra gewährt Optionen

IRW-PRESS: Gold Terra Resource Corp.



: Gold Terra gewährt Optionen

12. August 2020, Vancouver, British Columbia. Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) (Gold Terra oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-resource-corp/) gibt die Gewährung von Optionen auf Belegschaftsaktien im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens an ihren neuen Director, ihre Mitarbeiter und Berater zum Kauf von insgesamt 1.125.000 eigenen Aktien bekannt. Die Optionen können über einen Zeitraum von 5 Jahren zu einem Preis von 0,435 Dollar je Aktie ausgeübt werden und unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange und des Aktienoptionsplans des Unternehmens.

Über Gold Terras Projekt Yellowknife City Gold

Das Projekt Yellowknife City Gold (YCG") umfasst 790 Quadratkilometer zusammenhängender Landflächen unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in Kanadas Northwest Territories. Mittels einer Reihe von Akquisitionen kontrolliert Gold Terra eines der sechs großen hochgradigen Gold-Camps in Kanada. Da YCG nur 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe der notwendigen Infrastruktur, darunter ganzjährig befahrbare Straßen, Flugtransportunternehmen, Dienstleister, eines Wasserkraftwerks sowie gewerblicher Fachbetriebe.

YCG liegt auf dem produktiven im produktiven Yellowknife Greenstone Belt und erstreckt sich über eine Streichlänge von fast 70 Kilometer entlang des vererzten Hauptschersystems, das die ehemals produzierenden hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich signifikante Zonen mit Goldvererzung und mehrere Ziele identifiziert, die noch zu überprüfen sind, was die Zielsetzung des Unternehmens bekräftigt, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaubezirke in Kanada zu machen.

