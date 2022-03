IRW-News: Gold Terra Resource Corp.: Gold Terra Resource Corp. gibt den Abschluss einer 5.6C$-Millionen-Buy-Deal-Finanzierung bekannt

IRW-PRESS: Gold Terra Resource Corp.: Gold Terra Resource Corp. gibt den Abschluss einer 5.6C$-Millionen-Buy-Deal-Finanzierung bekannt

Februar 28, 2022, Vancouver, B.C. - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC QX: YGTFF) ("Gold Terra" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor gemeldete Buy-Deal-Finanzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Underwriter. Im Rahmen des Angebots wurden (i) 8.912.500 gemeinnützige Flow-Through-Stammaktien (die "gemeinnützigen FT-Aktien") zu einem Preis von 0,30 C$ pro gemeinnütziger FT-Aktie, (ii) 8.046.700 traditionelle Flow-Through-Stammaktien (die "traditionellen FT-Aktien") zu einem Preis von 0.24 pro traditionelle FT-Aktie und (iii) 4.761.966 Stammaktien (die "Stammaktien") wurden zu einem Preis von 0,00 C$ 21pro Stammaktie emittiert, was einem Bruttoerlös von insgesamt 0,00 6Millionen C$5 entspricht.

Das Angebot wurde von einem Konsortium von Konsortialführern unter der Leitung von Stifel GMP durchgeführt, zu dem auch BMO Capital Markets und Beacon Securities Limited (zusammen die "Konsortialführer") gehören. Die Konsortialbanken erhielten eine Barprovision in Höhe von 7% des Bruttoerlöses der Emission.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Charitable FT-Aktien und der traditionellen FT-Aktien wird für Ausgaben verwendet, die als "kanadische Explorationsausgaben" ("CEE") und "Flow-Through-Bergbauausgaben" im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes gelten. Das Unternehmen wird bis spätestens 31. Dezember 2022 auf diese CEE verzichten. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Das Angebot wurde mittels eines Kurzprospekts abgeschlossen, der in allen kanadischen Provinzen (mit Ausnahme von Quebec) und den Northwest Territories eingereicht wurde, und die Stammaktien wurden außerhalb Kanadas im Rahmen einer Privatplatzierung verkauft.

Direktoren und leitende Angestellte von Gold Terra nahmen an dem Angebot teil und erhielten insgesamt Stammaktien700,000 und2 00.000 traditionelle FT-Aktien. Eine solche Beteiligung am Angebot stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß der Definition in Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (61-101") dar. Das Angebot ist von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß 61-101 ausgenommen, da weder der Marktwert der an verbundene Parteien ausgegebenen Wertpapiere noch die Gegenleistung für diese Wertpapiere 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen. Das Unternehmen hat 21 Tage vor Abschluss des Angebots keinen Material Change Report eingereicht, da die Beteiligung von Insidern des Unternehmens an dem Angebot zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über das Yellowknife City Goldprojekt von Gold Terra

Das Yellowknife City Gold Projekt ("YCG") umfasst 800 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den kanadischen Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert Gold Terra eines der sechs größten hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nicht weiter als 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe einer lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich ganzjährig befahrbarer Straßen, Flugverkehr, Dienstleistungsunternehmen, Wasserkraft und qualifizierter Handwerker. Gold Terra konzentriert seine Bohrungen derzeit auf die ergiebige Campbell-Scherung, in der 14 Moz Gold produziert wurden, und seit kurzem auf die Con Mine Option Claims unmittelbar südlich der ehemals produzierenden Con Mine (1938-2003).

Das YCG liegt im produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel und erstreckt sich über eine Streichenlänge von fast 70 Kilometern entlang des mineralisierten Scherensystems, das die ehemaligen hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierungen und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens unterstreicht, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

Besuchen Sie unsere Website unter www.goldterracorp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Gerald Panneton, Vorsitzender und CEO

gpanneton@goldterracorp.com

Mara Strazdins, Leiterin der Abteilung Investor Relations

Telefon: 1-778-897-1590 | 604-689-1749 ext 102

Strazdins@goldterracorp.com

