IRW-News: Gold Mountain Mining Corp. : Gold Mountain erhält erste Zahlung von New Gold für die Erzlieferung im Februar

VANCOUVER, BC, 22. März 2022, Gold Mountain Mining Corp. (Gold Mountain oder das Unternehmen) (TSX:GMTN) (OTCQB:GMTNF) (FWB:5XFA) freut sich, den Erhalt der Zahlung für die erste monatliche Erzlieferung an die Mine New Afton (New Afton) von New Gold Inc. (New Gold) bekanntzugeben.

Highlights:

- Nach dem ersten Produktionsmonat erhielt Gold Mountain 548.862 $ für im Februar geliefertes Erz.

- Unter Verwendung der geringgradigen Halde wurden die Sampling-Anlagen an beiden Standorten in Betrieb genommen.

- Gold Mountain hat mit der Lieferung hochgradigen Erzes aus dem Erzgang 1300 begonnen.

- Gold Mountain erwartet eine Lieferung von 1.650 Unzen Gold im Monat März. Dies entspricht einem erwarteten Einkommen von ungefähr 3 Millionen $. Zum 17. März lieferte das Unternehmen bereits 1.100 Unzen Gold.1

- Das Unternehmen erwartet, im April 2022 ungefähr 1.650 Unzen Gold an New Afton zu liefern.

Die Tabelle unten zeigt die Inbetriebnahme der Sampling-Anlage des Unternehmens im Februar:

Woche Gelieferte Goldgehalt (gUnzen Gold

Tonnen /t)

(Nassgewicht)

1. Februar 712 0,71 15,75

7. Februar 242 6,70 50,61

14. Februar 565 3,93 69,37

21. Februar 954 1,68 166,92

Die folgende Tabelle veranschaulicht den Anlauf der Erzlieferung im März:

Woche Gelieferte Goldgehalt (gUnzen Gold

Tonnen /t)

(Nassgewicht)*

1. März 964 10,61 319,2

6. März 1.510 7,69 362,3

14. März 1.665 10,38 502,3

*Basierend auf Produktionsanalysen und Waageergebnissen der Lkw und vorbehaltlich der Bestätigung durch die formelle Abrechnung zwischen Gold Mountain und New Gold.

Im ersten Monat der Erzlieferung genehmigten wir uns zusätzliche Zeit, um unsere neu in Betrieb genommene Sampling-Anlage unter Verwendung unserer geringgradigeren Halde zu kalibrieren. Wir arbeiten derzeit mit New Gold zusammen, um sicherzustellen, dass die besten Praktiken der Branche zeitnah erreicht werden. Wir haben mit der Beprobung von Material aus unserem hochgradigen Erzgang 1300 begonnen und werden im März auf volle Produktionskapazität erweitern, kommentierte Director und CEO Kevin Smith. Als wir das Projekt von Equinox kauften, waren Bedenken in Bezug auf Skalierung, den Zeitrahmen der Genehmigungen und einen schmalen Erzgang mit einer hochgradigen Ressource Bestandteile unseres Geschäftsplans, die uns wiederholt vor Herausforderungen stellten. Weniger als drei Jahre später hat sich unsere Ressource mehr als verdoppelt, alle Genehmigungen für das Projekt liegen vor, und wir glauben, dass die Mine zu einem Zeitpunkt in volle Produktion geht, der unserer Meinung nach den Beginn eines Bullenmarkts für Edelmetalle markiert. Der Betrieb liefert jetzt Cashflow, das Bohrprogramm der Phase III geht zu Ende und wir beginnen direkt mit einem weiteren Bohrprogramm der Phase IV über 20.000 Meter. Unsere Aktionäre können ein ähnlich rasantes Jahr erwarten, in dem wir die Entwicklung von British Columbias nächstem Multi-Millionen-Unzen-Produzenten fortsetzen werden."

Indigene Gemeinden

Die Prüfung durch die Provinzbehörden und das entsprechende Verfahren des Minen-Prüfungsausschusses (Mine Review Committee) sind abgeschlossen. Gold Mountain weiß jedoch, dass die Entscheidungsfindung der betroffenen indigenen Gemeinden unabhängig von der Provinz British Columbia weitergeht, und erkennt diese Verfahren an.

Seit Übernahme des Goldprojekts Elk traf das Unternehmen konzertierte Maßnahmen zur Bildung starker Beziehungen mit Gemeinden, die von der Entwicklung des Goldprojekts Elk betroffen sind. Gold Mountain freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen indigenen Gemeinden, die an der Goldmine Elk beteiligt sind. Das Unternehmen möchte weiterhin mitteilen, dass direkte Kommunikation und Konsultation zwischen dem Unternehmen und den betroffenen indigenen Gemeinden nicht zeitlich begrenzt ist.

Produktion im Februar

Das Unternehmen nutzte den ersten Monat der Erzlieferung zur Kalibrierung seiner neu in Betrieb genommenen Sampling-Anlage und zur Optimierung seiner Verfahren in Elk und New Afton. Insgesamt lieferte das Unternehmen 2.500 Tonnen Erz an New Gold, mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 3,9 g/t zu einem Verkaufspreis von 1.857 USD/Unze. Dies entsprach der Lieferung von 303 Unzen und der Generierung eines Einkommens von 548.862 CAD für Gold Mountain aus seinem Pilotbetrieb. Die Zahlung für das im jeweiligen Monat gelieferte Erz erfolgt im Folgemonat.

Leitfaden für März 2022

Nach Inbetriebnahme der Erzprobenahme- und Transportverfahren intensivierte Gold Mountain die Produktion im März und begann mit der Lieferung hochgradigen Erzes aus seinem Erzgang 1300.

Zum 17. März 2022 lieferte Gold Mountain 1.100 Unzen Gold, und eine Gesamtlieferung von insgesamt 1.650 Unzen Gold wird für diesen Monat erwartet. Dies entspricht der Generierung eines erwarteten Einkommens von 3 Millionen $ für Gold Mountain allein im März. Basierend auf den zum 17. März tatsächlich an New Gold gelieferten Unzen und unter Annahme einer Lieferung von 466 Unzen Gold zwischen dem 17. März und 31. März. Annahme eines Goldpreises von 1.857 $. Diese zukunftsgerichteten Finanzinformation gilt lediglich als eine Leitlinie für den Leser, und jede andere Verwendung ist unangemessen.

Leitfaden für April 2022

Im April wird das Unternehmen weiter aus dem Erzgang 1300 fördern und gleichzeitig den hochgradigen Erzgang 1350 exponieren. Eine Goldproduktion von 1.650 Unzen Gold wird für den Monat erwartet. Dies stimmt mit dem Produktionsprofil des Unternehmens mit einer jährlichen Produktion von 19.000 Unzen überein.

Qualifizierter Sachverständiger

Die vorstehenden technischen Informationen wurden von Grant Carlson, P.Eng., Chief Operating Officer des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 genehmigt.

Offizieller Leitfaden

Das Unternehmen plant die Ausgabe eines offiziellen Leitfadens für das Jahr zum 31. Januar 2023 zusammen mit der Veröffentlichung seines Jahresabschlusses für das Jahr zum 31. Januar 2022.

Über Gold Mountain Mining

Gold Mountain ist ein in British Columbia ansässiges Gold- und Silberexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Ressourcenerweiterung beim Goldprojekt Elk gerichtet ist - einer produzierenden Mine, die 57 km von Merritt im Süden von British Columbia entfernt ist. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sedar.com oder der neuen Website des Unternehmens unter www.gold-mountain.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gold Mountain Mining Corp.

Tel: 778.262.0933

E-Mail: IR@gold-mountain.ca

Website: www.gold-mountain.ca

Twitter: www.twitter.com/goldmtnmine_

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen und nicht rein historischen Charakter haben. Dazu gehören alle Informationen oder Aussagen in Bezug auf Ansichten, Pläne, Erwartungen oder Absichten im Hinblick auf die Zukunft, die oft, aber nicht immer Wörter oder Begriffe wie erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, rechnet mit oder rechnet nicht mit, plant, schätzt oder beabsichtigt verwenden bzw. besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in der Pressemitteilung gehören unter anderem: die erwartete Produktion und der erwartete Umsatz für März 2022, die erwartete Produktion im April, das Ziel, ein Produzent von mehreren Millionen Unzen zu werden, der Umfang des Phase-IV-Bohrprogramms. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Verzögerungen oder das Ausbleiben von Board-, Aktionärs- oder behördlichen Genehmigungen; der Goldpreis; und die Ergebnisse der aktuellen Explorationen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Gold Mountain lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Einen umfassenden Überblick über alle Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie in der Annual Information Form für das am 31. Januar 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, die am 4. November 2021 eingereicht wurde und auf SEDAR verfügbar ist.

Die TSX hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für dessen Angemessenheit oder Genauigkeit.

