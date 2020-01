IRW-News: Gold Lion Resources Inc. : Gold Lion unterzeichnet Vereinbarungen zum Erwerb der Cuteye Group of Properties

IRW-PRESS: Gold Lion Resources Inc. : Gold Lion unterzeichnet Vereinbarungen zum Erwerb der Cuteye Group of Properties

Vancouver, British Columbia / 13. Januar 2020 - Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL) (FWB: 2BC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem in British Columbia ansässigen und im Handelsregister als Nummer eingetragenen Privatunternehmen (Numberco) eine Übernahmevereinbarung sowie eine Fusionsvereinbarung (gemeinsam die Vereinbarungen) unterzeichnet hat, mit denen die Übernahme der unter dem Namen Cuteye Group of Properties (das Konzessionsgebiet) geführten Konzessionsgebiete durch Gold Lion geregelt wird.



Gemäß den erwähnten Vereinbarungen werden sich Gold Lion und Numberco in einer dreiteiligen Geschäftsfusion zusammenschließen, bei der Gold Lion insgesamt 6.000.000 Gold Lion-Stammaktien auf die Aktionäre von Numberco überträgt und Numberco mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Gold Lion, die kürzlich für diese Transaktion gegründet wurde, fusioniert. In Zusammenhang mit der Transaktion kommen keine Finder's Fees zur Auszahlung.

Über die Cuteye Group of Properties

Das Konzessionsgebiet umfasst die Claims Mister Jay (2373 Hektar), Lady Jane (242 Hektar), Lama (69 Hektar) und Missus Jay (468 Hektar), liegt im Golden Triangle der kanadischen Provinz British Columbia, etwa 25 km südwestlich von Glenora (British Columbia), und erstreckt sich über zwölf Mineralisierungszonen. Das Konzessionsgebiet wird von Vulkan- und Sedimentgestein der aus der Oberen Trias stammenden Stuhini Group unterlagert; in dieses Gestein sind lokal Trümmerzonen und Erzgänge aus der Späten Trias bzw. dem Frühen Jura eingedrungen. Im Konzessionsgebiet wurden ab dem Jahr 1914 zahlreiche Gold-, Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinkmineralisierungszonen entdeckt, die in weiterer Folge kaum bis gar nicht anhand von modernen Methoden exploriert wurden.

Wichtige Eckdaten

- Die historischen Gesteinsproben enthielten Mineralisierungswerte von bis zu 11,3 g/t Au (9 Proben > 1 g/t Au), 347 g/t Ag (18 Proben > 30 g/t Ag), 7,9 % Cu (20 Proben > 1 % Cu), 5 % Pb (6 Proben > 1 % Pb) und 5 % Zn (7 Proben > 1 % Zn).1

- Historische Bodenproben aus dem Claim Lady Jane lieferten bis zu 1,7 g/t Au (6 Proben > 100 ppb Au).1

- Historische Schwermineralproben von Streams innerhalb des Konzessionsgebiets ergaben Werte von bis zu 11 g/t Au.

- Im Rahmen einer von der Firma Geoscience BC im Jahr 2011 durchgeführten QUEST-Northwest-Magnetfeldmessung wurde ein etwa 25 km langer magnetischer Abschnitt mit Nordwest-Südwest-Ausrichtung ermittelt, der sich unmittelbar neben dem Standort und dem Trend der historischen Mineralisierungszonen folgend ausdehnt.

- In weniger als 15 km Entfernung vom Konzessionsgebiet befindet sich eine Zufahrtsstraße.

Gold Lion ist derzeit mit der Planung seines Explorationsprogramms 2020 befasst, in dessen Rahmen detaillierte Kartierungen, Prospektionen und Bodenprobenahmen in vielversprechenden Zielzonen des Konzessionsgebiets, unter anderem entlang der linearen magnetischen Anomalie, absolviert werden sollen.

Alle Probenergebnisse sowie Lagepläne mit geologischen und geophysikalischen Daten zum Konzessionsgebiet sind auf der Webseite des Unternehmens unter der nachfolgenden URL verfügbar:

https://goldlionresources.com/cuteye-properties/

Oliver Friesen, Director von Gold Lion, erklärt: Die Übernahme der 'Cuteye Group of Properties', gibt uns ein großes Exposure in der ertragreichen Region Golden Triangle in BC, während wir gleichzeitig unser Portfolio an hochwertigen Basis- und Edelmetallprojekten erweitern. Das Konzessionsgebiet weist ermutigende Ergebnisse von Fels- und Bodenproben auf, die bisher nur sehr wenige moderne Explorationen erfahren haben, die wir in der Feldsaison 2020 weiterverfolgen werden.

1Das historische Datenmaterial in dieser Pressemeldung gilt nicht als zuverlässig, da der gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 zuständige qualifizierte Sachverständige des Unternehmens das historische Datenmaterial weder zusammengestellt noch verifiziert hat.

Qualifizierter Sachverständiger

Agnes Koffyberg, P.Geo., hat als qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Mitteilung überprüft und freigegeben.

Über Gold Lion Resources Inc.

Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv mit der Exploration im Kupfer-Silber-Zink-Projekt Fairview (das Projekt Fairview) befasst. Das Fairview Grundstück ist ein 2.574 Hektar großes Mineralkonzessionsgebiet, das sich im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia befindet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://goldlionresources.com/.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Oliver Friesen

Director

T: (778) 772-1751

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49742

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49742&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38063L1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.