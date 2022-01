IRW-News: Gold Line Resources Ltd.: Gold Line Resources schließt die Akquisition der Explorationslizenz Oijärvi ab

IRW-PRESS: Gold Line Resources Ltd.: Gold Line Resources schließt die Akquisition der Explorationslizenz Oijärvi ab

VANCOUVER, BC, 25. Januar 2022 - Gold Line Resources Ltd. (TSX-V: GLDL) (OTCQB: TLLZF) (Gold Line) (das Unternehmen oder Gold Line) freut sich, den Abschluss der früher bereits angekündigten Akquisition der Explorationsreservierung Oijärvi (die Oijärvi-Reservierung) in Finnland (die Transaktion) bekanntzugeben. Die Akquisition erfolgte im Rahmen einer Kaufvereinbarung vom 1. April 2019 (mit Änderungen und weiteren Änderungen in einer Vereinbarung vom 31. Dezember 2021, gemeinsam die Vereinbarung) zwischen dem Unternehmen und Eurasian Minerals Sweden AB (EMSAB) und Viad Royalties AB (VRAB), gemeinsam die Verkäufer, beide hundertprozentige Tochterunternehmen von EMX Royalty Corp. (EMX).

Die Akquisition der Oijärvi-Erweiterung von EMX wird die Landposition des Unternehmens im Grünsteingürtel Oijärvi um ungefähr 16.000 Hektar (ha) vergrößern und, gemeinsam mit der Akquisition des Goldprojekts Oijärvi (oder das Projekt) von Agnico Eagle Mines Ltd. (Agnico) im Jahr 2021 (siehe Pressemeldung von GLDL vom 22. März 2021), Gold Line als den größten Landbesitzer in der Region und als Inhaber einer hundertprozentigen kontrollierenden Beteiligung am Grünsteingürtel Oijärvi, einem aufstrebenden Goldgürtel in Finnland, etablieren.

Als Vergütung für die Akquisition der Oijärvi-Reservierung, vereinbarte das Unternehmen: (i) EMSAB 30.000 CAD für Kosten im Zusammenhang mit der Oijärvi-Reservierung zu erstatten; (ii) 1.125.000 Stammaktien (die Vergütungsaktien) an EMX auszugeben, innerhalb von 15 Geschäftstagen ab Abschlussdatum (31. Dezember 2021, das Abschlussdatum), abhängig von der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Exchange); (iii) den Verkäufern eine unbegrenzte Net Smelter Royalty (NSR) von 3 % zu gewähren, die dem Kaufrecht zu Gunsten des Unternehmens zum Erwerb einer NSR von 1 %, ausübbar innerhalb von 6 Jahren ab Abschlussdatum, unterliegt (und in einer NSR von 2 % für die Verkäufer resultiert); und (iv) den Verkäufern jährliche Royalty-Vorauszahlungen (Annual Advance Royalty, AAR) von 30 Unzen Gold, beginnend ab dem zweiten Jahrestag des Abschlussdatums, zu leisten. Jede AAR-Zahlung steigt um fünf Unzen Gold pro Jahr bis zu einem Maximum von 75 Unzen Gold pro Jahr. Die Verkäufer werden die Oijärvi-Reservierung außerdem treuhänderisch für das Unternehmen verwalten, solange bis die Oijärvi-Reservierung in einen Antrag auf Explorationsgenehmigung (der Antrag auf Explorationsgenehmigung), registriert im Namen von Gold Line oder einem verbundenen Unternehmen, umgewandelt wird. Während der treuhänderischen Verwaltung der Oijärvi-Reservierung und des Antrags auf Explorationsgenehmigung für Gold Line ist das Unternehmen berechtigt, Explorations- und Entwicklungsaktivitäten im Projektgebiet oder in Bezug auf das Projektgebiet zum Zweck der Machbarkeitsbewertung des Projekts durchzuführen.

Die Vergütungsaktien werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen.

Das Unternehmen glaubt, dass die Oijärvi-Erweiterung ein äußerst aussichtsreiches weiteres Projekt im Portfolio von Gold Line darstellen wird, und dass die bisherigen, relativ geringen Explorationsarbeiten im Gürtel bedeutendes Potenzial für Gold Line liefern könnten. Dies ist eine seltene Gelegenheit für ein einzelnes Unternehmen, einen kompletten, wenig erforschten, jedoch sehr aussichtsreichen Grünsteingürtel zu kontrollieren. Das Unternehmen plant die Entwicklung eines robusten Explorationsprogramms in der Region und baut dabei auf den bisher vorliegenden, vielversprechenden Daten auf.

Wir haben 100% eines wenig erforschten Grünsteingürtels in Finnland, einem der besten Orte der Welt für die Goldexploration, erworben. Das Projekt wurde von Agnico Eagle mehr als ein Jahrzehnt lang hervorragend gepflegt, und kein anderes junges Unternehmen war vor Ort. Das Unternehmen ist mit großen Projekten in Schweden und Finnland und einem spannenden Arbeitsprogramm für das Jahr 2022 unglaublich gut positioniert, kommentierte Adam Cegielski, CEO von Gold Line.

Gold Line Resources konzentriert sich auf den Ausbau von Goldprojekten mit bedeutendem Explorationspotenzial in ergiebigen Goldproduktionsregionen in Schweden und Finnland. Gold Line ist in einem Gebiet tätig, das aufgrund großer Mineralvorkommen, stabiler politischer Lage, unkomplizierter Genehmigungsverfahren, günstiger Besteuerung und einer guten geopolitischen Situation als eine führende Jurisdiktion für Bergbau und aufstrebendes Explorationsgebiet gilt.

Gold Line hält derzeit ein weitreichendes Portfolio von fünf Goldprojekten in Schweden: ein Projekt liegt im Skelleftea-Gürtel im nördlichen Mittelschweden, und vier Projekte, einschließlich der Konzession Långtjärn, liegen im Gold Line-Mineralgürtel im nördlichen Mittelschweden. Die Projekte befinden sich in einem 200 km langen Proterozoikum-Grünstein-Sedimentgürtel mit zahlreichen Zonen von Goldvorkommen.

