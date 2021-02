IRW-News: Gold Bull Resources Corp: Gold Bull beginnt mit Bohrungen bei Sandman

IRW-PRESS: Gold Bull Resources Corp: Gold Bull beginnt mit Bohrungen bei Sandman

(TSX-V: GBRC) (GOLD BULL ODER DAS UNTERNEHMEN) FREUT SICH BEKANNT ZU GEBEN, DASS DIE OBERFLÄCHENBOHRUNGEN IN SEINEM ZU 100 % UNTERNEHMENSEIGENEN PROJEKT SANDMAN (SANDMAN ODER DAS PROJEKT) IN HUMBOLDT COUNTY (NEVADA, USA) BEGONNEN HABEN. DAS UNTERNEHMEN HAT IM VORFELD 42 BOHRLOCHZIELE FÜR EIN BOHRVOLUMEN VON RUND 8.000 METERN (M) DEFINIERT. DAS UNTERNEHMEN HAT EIN PHASE-I-RC-BOHRPROGRAMM EINGELEITET, DAS 3.000 BOHRMETER IN 17 BOHRLÖCHERN UMFASST.

- Die erste Bohrphase wird 17 vorrangige Bohrlöcher mit insgesamt 3.000 m umfassen:

- Ressourcenerschließungsbohrungen über 1.500 m mit dem Ziel, die bekannten Ressourcen zu erweitern

- Explorationsbohrungen über 1.500 m zur Erkundung noch nicht bebohrter Ziele

Cherie Leeden, CEO von Gold Bull, erklärt:

Unser Team ist begeistert, im Rahmen unseres ersten Bohrprogramms zahlreiche vorrangige Goldziele zu erproben. Wir freuen uns darauf, in etwa vier Wochen unsere ersten Laborergebnisse aus dem ersten Bohrloch bekannt geben zu können. Dieses Loch wurde konzipiert, um die Tiefenausdehnung der Goldmineralisierung zu untersuchen, welche in unserer Ressourcenzone Abel Knoll weiterhin in der Tiefe offen ist.

Hintergrund

New Frontier Drilling erhielt den Zuschlag für die sichere Durchführung des Phase-I-Bohrprogramms. Die geplante Bohrkampagne verfolgt zwei Ziele: einerseits die bekannte Mineralisierung zu verifizieren und möglicherweise auch zu erweitern, und andererseits Bereiche unmittelbar entlang des Trends der bestehenden Ressourcen über ergänzende Explorationslöcher zu erkunden. Das erste Programm wird ungefähr 3.000 Bohrmeter umfassen und in Form eines Rotary-Verfahrens durchgeführt. Nach dem Erhalt der Laborergebnisse aus der ersten Phase wird eine zweite Bohrphase im Gesamtumfang von 5.000 Bohrmetern eingeleitet.

Das Programm besteht aus 17 winkelig gebohrten Löchern, die zwischen 70 und 250 m tief gebohrt werden; die durchschnittliche Tiefe beträgt rund 175 m (Abbildung 1). Etwa die Hälfte des gesamten Bohrvolumens (10 von 17 geplanten Löcher) konzentriert sich auf die Exploration und möglicherweise Erweiterung der bekannten Mineralressourcenbereiche, einschließlich einiger historischer Abschnitte mit hochgradiger Mineralisierung. Diese Gruppe von Bohrlöchern ist auf alle vier Ressourcenzonen - North Hill, Silica Ridge, SE Pediment und Abel Knoll - gerichtet. Bei Abel Knoll wird ein geplantes Loch (AK21-001) bis in eine Tiefe von mindestens 250 m gebohrt. Damit soll eine historische Bohrung (AK06-0023) untersucht werden, die in der Mineralisierung endete (ca. 9 m mit 6,32 g/t Au in 189 m Tiefe, einschließlich ca. 1,5 m mit 9,61 g/t Au in 197 m Tiefe (Lochende); (Abbildung 2).

Die verbleibende Hälfte des gesamten Bohrvolumens (7 der 17 geplanten Löcher) entfällt auf Explorationsbohrlöcher, die entlang der aussichtsreichen Goldtrends positioniert sind. In diesen Löchern werden noch nicht erkundete Strukturen/Verwerfungen rund um die Zonen North Hill, Silica Ridge und Abel Knoll exploriert; dabei dienen Daten aus bodengestützten geophysikalischen und geochemischen Messungen als Leitlinie.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56835/20200218DrillingcommencesatSandman_Draft Announcement_DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1. Karte mit den geplanten Bohrlöchern im Projektgebiet Sandman; zu sehen sind die Bohrlochstandorte der Phase-I-Bohrungen und die bekannten Ressourcengebiete in Rot.

Über Sandman

Gold Bull übernahm das Projekt Sandman im Dezember 2020 von Newmont. Bei Sandman wurde erstmals im Jahr 1987 eine Goldmineralisierung von der Firma Kennecott entdeckt und das Projekt wurde seitdem mehr oder weniger regelmäßig erkundet. Auf dem Projekt Sandman gibt es vier bekannte auf grubenbeschränkte Goldressourcenbereiche, die 21,8 Millionen Tonnen mit 0,7 g/t Gold, also 494.000 Unzen Gold beinhalten und sich folgendermaßen zusammensetzen: 18.550.000 Tonnen mit 0,73 g/t Gold, also 433.000 Unzen Gold, in der angedeuteten Ressourcenkategorie sowie 3.246.000 Tonnen mit 0,58 g/t Gold, also 61.000 Unzen Gold, in der vermuteten Ressourcenkategorie. Mehrere der Ressourcenbereiche sind in verschiedene Richtungen offen, zumal der Großteil der historischen Bohrungen nur bis in eine Tiefe von weniger als 100 Metern niedergebracht wurde. Sandman liegt in günstiger Lage, nur etwa 25 bis 30 Kilometer nordwestlich der Bergbaustadt Winnemucca (Nevada).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56835/20200218DrillingcommencesatSandman_Draft Announcement_DE_PRCOM.002.jpeg

Abbildung 2. Konzessionsgebiet Sandman - Lage und Zugang in Bezug auf die nächstgelegene regionale Stadt Winnemucca und das nächstgelegene Großstadtzentrum Reno.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56835/20200218DrillingcommencesatSandman_Draft Announcement_DE_PRCOM.003.jpeg

Abbildung 2. Querschnitt durch die Mineralressourcenzone Abel Knoll mit dem geplanten Bohrloch AK21-001, das den hochgradigen Ausläufer im historischen Bohrloch AK06-023, das in einer Mineralisierung mit 9,6 g/t Au endete, erproben soll.

Qualifizierter Sachverständiger

Cherie Leeden, B.Sc Applied Geology (Honours), MAIG, eine qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen gelesen und genehmigt. Frau Leeden ist Chief Executive Officer des Unternehmens. Cherie Leeden stützte sich auf Informationen, die im technischen Bericht über das Goldprojekt Sandman enthalten sind, der von Steven Olsen, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, verfasst wurde. Herr Olsen ist ein unabhängiger Berater und hat keine Verbindung zu Gold Bull ausgenommen einer Beziehung zwischen unabhängigem Berater und Klient. Herr Olsen ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG) und der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, der den wissenschaftlichen und fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Über Gold Bull Resources Corp.

Gold Bull Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung aussichtsreicher Edelmetallkonzessionsgebiete in den USA gerichtet ist. Die Mission von Gold Bull besteht darin, sich zu einem auf die USA ausgerichteten mittelständischen Golderschließungsunternehmen zu entwickeln. Das Explorationszentrum des Unternehmens befindet sich in Nevada (USA), einem erstklassigen Mineralgebiet, das eine bedeutende historische Produktion, bestehende Bergbauinfrastruktur und eine etablierte Bergbaukultur aufweist.

Gold Bull wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit einer umfassenden Erfolgsbilanz im Bereich der Explorationen und Akquisitionen geleitet. Das Ziel von Gold Bull besteht darin, durch die Entdeckung und verantwortungsvolle Erschließung von Mineralressourcen einen Aktionärswert sowie außergewöhnliche Renditen zu erzielen.

Gold Bull hat sich folgende Kernwerte und Leitprinzipien gesetzt: Verpflichtung zu Sicherheit, Kommunikation & Transparenz, Umweltverantwortung, Gemeinschaft und Integrität.

Cherie Leeden

President und CEO, Gold Bull Resources Corp.

Für weitere Informationen über Gold Bull Resources Corp. besuchen Sie bitte unsere Website unter www.goldbull.ca oder per E-Mail unter admin@goldbull.ca.

