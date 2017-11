IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining schließt Akquisition des Goldprojekts Crucero, Peru, von Lupaka Gold ab

Weitere Suchergebnisse zu "GoldMining Inc":

GOLDMINING SCHLIESST AKQUISITION DES GOLDPROJEKTS CRUCERO, PERU, VON LUPAKA GOLD AB

Die wichtigsten Punkte:

- Akquisition einer 100-%-Beteiligung an dem Goldprojekt Crucero im Südosten Perus;

- Lupaka berichtete vor Kurzem für das Projekt eine auf die Tagebaugrube beschränkte angezeigte Ressource von 1,00 Millionen Unzen bei einem Gehalt von 1,01 g/t Gold und eine geschlussfolgerte Ressource von 1,03 Millionen Unzen bei einem Gehalt von 1,03 g/t Gold und einem Cut-off-Gehalt von 0,4 g/t Gold (siehe Tabelle 1 unten).



GoldMining behandelt dies als eine historische Schätzung und plant, eine qualifizierte Person mit der Durchführung der für eine Verifizierung der Schätzung notwendigen Arbeiten und zur Anfertigung eines unabhängigen technischen Berichts zu beauftragen (siehe unten);

- In der Vergangenheit wurden 72 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 23.000m niedergebracht;

- Bei Abschluss wird GoldMining als Gegenleistung 3.500.000 Stammaktien ausgeben und 750.000 Dollar in bar zahlen, was einer Verwässerung von weniger als 3% für die GoldMining-Aktionäre entspricht.

Vancouver, British Columbia - 21. November 2017. GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining -) (TSX-V: GOLD, OTCQX: GLDLF - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297983) gibt bekannt, dass mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 19. September 2017 das Unternehmen die Akquisition des Goldprojekts Crucero (das Projekt) im Südosten Perus von Lupaka Gold Corp. (Lupaka) geschlossen hat. Diese Transaktion ist GoldMinings erste Akquisition in Peru, das einer größten Gold-, Kupfer- und Silberproduzenten der Welt ist und zu einer der attraktivsten Rechtssprechungen für Bergbauinvestitionen in Lateinamerika zählt (Fraser Institute, 2016).

Amir Adnani, Chairman von GoldMining, sagte: Wir freuen uns, die dritte bedeutungsvolle Goldressourcenakquisition in diesem Jahr abzuschließen, was ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams bei der Identifizierung und Ausführung unserer Vision der Konsolidierung der Gold-Assets in Nord- und Südamerika ist. Peru wird als eine Bergbau-Rechtssprechung hoch geachtet und wir sind eifrig, unsere Präsenz in diesem Land mit der Akquisition von Crucero zu etablieren. Wir freuen uns, mit unseren technischen Mitarbeitern und Beratern an einem Ressourcen-Update auf Crucero in den kommenden Monaten zu arbeiten und zur Maximierung des Goldhebels für unsere Aktionäre weiter auf unserer bereits beachtlichen Ressourcenbasis aufzubauen.

Garnet Dawson, CEO von GoldMining, sagte: Das Projekt liegt im Puno Orogenic Gold Belt (orogenetischer Goldgürtel), der erneute Explorationsaktivitäten sieht und der Ursprung der ausgedehnten Seifenlagerstätten in der Region ist. Mit dieser Akquisition werden wir nicht nur ein Projekt in einer bergbaufreundlichen Rechtssprechung mit einer historischen, auf in der Tagebaugrube belegten historischen Ressource erwerben, sondern auch eine Ressource mit signifikanten Investitionen und Explorationsarbeiten in der Vergangenheit, die zahlreiche Ziele für zukünftige Explorationsaktivitäten identifiziert haben.

Die Transaktion

Laut Abkommen wird GoldMining alle Aktien einer sich vollständig in Besitz der Lupaka befindlichen Tochtergesellschaft erwerben, die das Projekt zu 100% besitzt. Die gemäß des Abkommens von GoldMining an Lupaka zu zahlende Gegenleistung umfasst 3.500.000 Stammaktien der GoldMining (die GoldMining-Aktien) und 750.000 Dollar in bar.

Die gemäß der Transaktion ausgegebenen GoldMining-Aktien unterliegen laut Konditionen des Abkommens bestimmten Wiederverkaufsbeschränkungen.

Das Projekt

Das Projekt liegt 150km nordöstlich der Stadt Juliaca im Departement Puno, südöstliches Peru. Das Projekt ist von Juliaca bis zur Ortschaft Crucero über eine asphaltierte Straße und anschließende 50km lange Schotterstraße erreichbar. Eine Hochspannungsleitung führt in einer Entfernung von 8km an der Liegenschaft vorbei.

Das Projekt umfasst drei Bergbau- und fünf Explorationskonzessionen mit einer Gesamtfläche von 4.600 Hektar. Die drei Bergbaukonzessionen sind im direkten Besitz einer Tochtergesellschaft der GoldMining durch eine 30jährige Übertragung von einer dritten Partei, die bis 2038 läuft und bestimmten Abgabenzahlungen (Net Smelter Return Royalties) in Höhe von 1 bis 5% unterliegt, die auf den monatlichen Goldpreisen basieren.

Die historischen Explorationsprogramme konzentrierten sich auf die Lagerstätte A1. Geophysikalische und geochemische Erkundungen haben jedoch 10 weitere Ziele (A2 bis A11) für nachfolgende Explorationsarbeiten identifiziert. Die Lagerstätte A1, die gegenwärtig durch Schürfgräben und Bohrungen definiert ist, streicht nach Nordwesten und fällt vertikal bis steil nach Nordosten ein. Die Lagerstätte ist ungefähr 750m lang sowie 100m breit und wurde bis in eine vertikale Tiefe von 400m verfolgt. Der größte Teil der Bohrungen wurde nur bis maximal 250m Tiefe niedergebracht. Die Lagerstätte ist zur Tiefe und im Streichen nach Nordwesten und Südosten offen. Die orogene Goldvererzung steht in Zusammenhang mit Sulfiderzgängen, die in stark deformierten Metasedimentgesteinen beherbergt sind.

Für die Lagerstätte A1 wurde eine von Lupaka im Jahr 2013 veröffentlichte Ressourcenschätzung (Tabelle1) durchgeführt, die von GoldMining als eine historische Schätzung betrachtet wird. Die in einer geplanten Tagebaugrube umrissene Ressource basiert auf 72 Kernbohrungen (ungefähr 23.000m) und wird innerhalb der geplanten Tagebaugrube angegeben. Hochgradige Goldgehalte wurden bei 17 g/t Gold gedeckelt, wobei 5 Analysenergebnisse über diesem Wert liegen. Zur Umwandlung der Blockmodellvolumina in Tonnage wurde eine durchschnittliche Dichte von 2,85 g/cm3 verwendet.

Tabelle 1: Historische Schätzung der Ressource in Tagebaugrube der Lagerstätte A1, veröffentlicht von Lupaka im Jahr 2013.

Cut-off Tonnen u. GehEnthaltenes M

alt etall

RessourcenkategAu TonnenAu Au

orie (g/t) (Mio. (g/t) (Mio. Unzen)

t)

angezeigt 0,40 30,9 1,01 1,00

geschlussfolger0,40 31,2 1,03 1,03

t

Die folgenden Annahmen/Parameter wurden von Lupaka zur Planung der konzeptionellen Tagebaugrube verwendet:

Parameter WertEinheit

Goldpreis 1.40US$/Unze

0

Betriebskosten Mine (Vererzun 1,50US$/t verma

g und hlen

Abraum

)

Aufbereitungskosten 13,0US$/t verma

0 hlen

Allgemein u. Verwaltung 2,00US$/ vermah

len

Neigung der Grubenwände insge 47 Grad

samt

Goldausbringung 90 %

Erzverdünnung durch Abbau 5 %

Abbau 100 %

Die oben angegebene Ressourcenschätzung ist historischer Natur und wird vom Unternehmen nicht als aktuelle Ressourcenschätzung behandelt, da keine qualifizierte Person (Qualified Person) ausreichende Arbeiten im Namen des Unternehmens durchgeführt hat, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die historische Schätzung auf das Potenzial der Liegenschaft hinweist und für etwaige zukünftige Explorationsarbeiten relevant ist. Die historische Ressourcenschätzung für Projekt wurde in einem technischen Bericht (Technical Report) dargelegt. Der Bericht mit dem Titel Technical Report for the Crucero Property, Carabaya Province, Peru" wurde von Gregory Z. Mosher, M.Sc., P.Geo. der Tetra Tech WEI Inc. und Anoush Ebrahimi, P.Eng. der SRK Consulting (Canada) Inc. für Lupaka erstellt und gilt per 17. Januar 2013 (abgeändert und neu vorgelegt am 22. Oktober 2013). Seit der Durchführung der oben angegebenen Ressourcenschätzung wurden keine neuen Bohrungen oder Probennahmen auf der Lagerstätte A1 durchgeführt. GoldMining beabsichtigt jedoch, eine unabhängige qualifizierte Person (Qualified Person) unter anderem mit der Untersuchung des Cutoff-Gehalts unter Berücksichtigung der heutigen Metallpreise, der Verifizierung historischer Probennahmen und Ergebnisse sowie mit der Erstellung eines unabhängigen technischen Berichts (Technical Report), einschließlich einer aktuellen Ressourcenschätzung im Namen des Unternehmens, zu beauftragen.

Berater

Haywood Securities Inc. (Haywood) fungierte in Zusammenhang mit der Transaktion als Berater von GoldMining, während Sangra Moller LLP und CMS Grau als Rechtsberater von GoldMining fungieren.

GoldMining hat in Verbindung mit den Gebühren für die Transaktion 90.587 Stammaktien des Unternehmens an Haywood ausgegeben.

Qualifizierte Person

Paulo Pereira, President von GoldMining, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und freigegeben. Herr Pereira hat einen Bachelor-Abschluss in Geologie von der Universidade do Amazonas in Brasilien, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 tätig und Mitglied der Association of Professional Geoscientists in Ontario.

Warnhinweis

Die Investoren seien gewarnt, nicht davon auszugehen, dass irgendein Teil oder die gesamte Minerallagerstätte in den Kategorien angezeigt und geschlussfolgert jemals zu Mineralvorräten mit demonstrierter Wirtschaftlichkeit umgewandelt werden oder die geschlussfolgerten Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in die Kategorie erkundet und/oder angezeigt hochgestuft werden. Ferner beinhaltet die Schätzung der geschlussfolgerten Ressourcen eine viel größere Unsicherheit für ihr Bestehen und Wirtschaftlichkeit als die Schatzung anderer Ressourcenkategorien. Laut kanadischer Vorschriften dürfen die Schätzungen von geschlussfolgerten Mineralressourcen nicht die Basis von Machbarkeits- oder anderer Wirtschaftlichkeitsstudien bilden.

Über GoldMining Inc.

GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. GoldMining ist mit der Weiterentwicklung folgender Projekte beschäftigt: den Gold-Kupferprojekten Titiribi und La Mina im Department Antioquia in Kolumbien, den Goldprojekten São Jorge und Cachoeira im Bundesstaat Pará in Nordost-Brasilien, dem Gold-Kupferprojekt Whistler im US-Bundestaat Alaska, dem Goldprojekt Yellowknife in den Northwest Territories und dem Uranprojekt Rea im westlichen Athabasca-Becken im Nordosten der kanadischen Provinz Alberta.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Chairman

Garnet Dawson, CEO

Tel: (855) 630-1001

Email: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger

info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, welche die derzeitigen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie auf zukünftige Ereignisse, einschließlich der Erwartungen und zukünftige Pläne hinsichtlich des Projekts und die Durchführung einer aktuellen Ressourcenschätzung durch GoldMining auf dem Projekt. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Ansichten, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Geschäfts und der Märkte, auf denen das Unternehmen tätig ist, einschließlich, dass GoldMining die historischen Explorationsergebnisse und historischen Ressourcenschätzungen bestätigen wird. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich der Risiken in Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten; der Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Interpretation von Explorations- oder Erschließungsarbeiten; der Geologie, des Gehalts und der Beständigkeit von Minerallagerstätten; der Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen von GoldMining entsprechen; Unfälle; Equipment-Ausfälle; besitz- und genehmigungsbezogener Angelegenheiten; Arbeitsstreitigkeiten oder anderer unerwarteter Schwierigkeiten, die zu Unterbrechungen der Betriebe führen; Schwankungen von Metallpreisen; unerwarteter Kosten und Ausgaben; der Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von künftig benötigten Finanzierungen einschließlich der Finanzierung etwaiger Explorationsprogramme auf dem Projekt, dass GoldMining nicht in der Lage sein könnte, die historischen Explorationsergebnisse zu bestätigen oder eine aktuelle Ressourcenschätzung für das Projekt zu erstellen. Diese und andere Risiken, einschließlich jener Risiken, die in den von GoldMining bei den kanadischen Börsenaufsichten eingereichten Unterlagen beschrieben sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. GoldMining ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen von freiwillig bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange, die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange und der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41523

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41523&tr=1

