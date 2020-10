IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining nimmt Handel an der NYSE American auf

Weitere Suchergebnisse zu "GoldMining":

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining nimmt Handel an der NYSE American auf

Vancouver, British-Columbia - 6. Oktober 2020 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE amerikanisch: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien (die "Stammaktien") im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 1. Oktober 2020 heute den Handel an der NYSE American unter dem Symbol "GLDG" im Rahmen der Marktöffnung aufnehmen werden.





Die Stammaktien werden weiterhin an der Toronto Stock Exchange unter dem Tickersymbol "GOLD" gehandelt. Gleichzeitig mit der Aufnahme des Handels an der NYSE American wird erwartet, dass die Stammaktien nicht mehr an der OTCQX unter dem Symbol "GLDLF" notiert werden.

Obwohl die Aktionäre keine Maßnahmen ergreifen müssen, empfiehlt das Unternehmen den Inhabern, die Aktien über OTCQX erworben haben, ihre Institution oder ihr Maklerkonto zu überwachen, um sicherzustellen, dass ihre Bestände unter dem neuen Ticker-Symbol korrekt wiedergegeben werden.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvermögenswerten auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Chairman

Garnet Dawson, CEO

Telefon: +1(855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53702

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53702&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38149E1016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.