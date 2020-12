IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining kündigt vertrauliche Einreichung des Entwurfs der Registrierungserklärung für geplanten Börsengang der Gold Royalty an

Weitere Suchergebnisse zu "GoldMining":

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining kündigt vertrauliche Einreichung des Entwurfs der Registrierungserklärung für geplanten Börsengang der Gold Royalty an

Vancouver, British Columbia - 8. Dezember 2020 - GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, Gold Royalty Corp.



("Gold Royalty"), vertraulich den Entwurf einer Registrierungserklärung auf Formular F-1 bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") in Bezug auf einen geplanten Börsengang von Gold Royalty-Wertpapieren in den Vereinigten Staaten eingereicht hat. Es wird erwartet, dass der Börsengang stattfinden wird, nachdem die SEC ihren Prüfungsprozess abgeschlossen hat, vorbehaltlich der Markt- und anderen Bedingungen. Die Anzahl der zu verkaufenden Wertpapiere und deren Preisgestaltung wurde noch nicht festgelegt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Alle Angebote, Aufforderungen oder Angebote zum Kauf oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen gemäß den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Diese Bekanntmachung wird gemäß und in Übereinstimmung mit Regel 135 des Wertpapiergesetzes veröffentlicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Vorsitzender

Garnet Dawson, CEO

Telefon: +1(855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54572

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54572&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38149E1016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.