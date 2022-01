IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining gibt positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Projekt La Mina bekannt

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining gibt positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Projekt La Mina bekannt

Produktion von über 1 Million Unzen Goldäquivalent mit einem NPV vor Steuern von 340 Millionen US$

Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags des Unternehmens vom 10. Dezember 2021 zu seinem Kurzprospekt mit Basisregal vom 27. Oktober 2021.

Vancouver, British Columbia - Januar12 , 2022 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich, die Ergebnisse einer positiven Preliminary Economic Assessment ("PEA") bekannt zu geben, die in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 für das Projekt La Mina (das "Projekt") in Antioquia, Kolumbien, erstellt wurde. Die unabhängige PEA liefert eine überzeugende Basisbewertung für einen Bergbaubetrieb mit zusätzlichem Potenzial durch die geplante Exploration der angrenzenden Lagerstätte La Garrucha. Die Erschließung des Projekts würde dem Unternehmen und den lokalen Interessengruppen wirtschaftliche Vorteile bringen.

Höhepunkte (alle Währungen sind in US-Dollar angegeben):

- Das Projekt würde bei einer Lebensdauer der Mine von 10,4 Jahren über 1 Million Unzen Goldäquivalent produzieren.

- Produktion von durchschnittlich 102.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr über die vollen Betriebsjahre.

- Das Projekt würde über 165 Millionen Pfund Kupfer und über 600.000 Unzen Silber produzieren, die in die Berechnung des Goldäquivalents einfließen.

- Das Projekt generiert bei einem Abzinsungssatz von 5 % einen Nettogegenwartswert (NPV) vor Steuern von 340 Mio. $ und einen NPV nach Steuern von 232 Mio. $ mit einem internen Zinsfuß (IRR) von 14,5 %, wobei Metallpreise von 1.600 $ pro Unze Gold, 21 $ pro Unze Silber und 3,39 $ pro Pfund Kupfer zugrunde gelegt werden.

- Attraktive Cash-Kosten nach Steuern von 497 $ pro Goldunze und All-In Sustaining Cost (AISC) von 698 $ pro Goldunze (ohne Nebenproduktgutschriften).

- Geringe Kapitalintensität von 299,5 Mio. $ mit einem 10.000-Tonnen-pro-Tag-Konzentrator, der von einem Tagebaubetrieb mit niedrigem Abraumverhältnis (3,6:1) gespeist wird.

- Die PEA sieht ein Tagebauszenario vor, bei dem Material aus den Lagerstätten La Cantera und Middle Zone gewonnen wird.

- Die bohrbereiten Ziele auf der angrenzenden Lagerstätte La Garrucha wurden nicht berücksichtigt.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: "Wir sind äußerst zufrieden mit der positiven Wirtschaftlichkeit, die diese PEA für La Mina zeigt. Diese Studie stellt einen Meilenstein für das Unternehmen dar, da wir unsere erste PEA erstellt haben und unsere Projekte weiter vorantreiben, um Werte für unsere Aktionäre und lokalen Stakeholder zu erschließen. Mit den aktuellen Metallpreisen, die weit über den in der PEA zugrunde gelegten Werten von 1.600 $ pro Unze Gold und 3,39 $ pro Pfund Kupfer liegen, ist das Projekt in hohem Maße in der Lage, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Wir sind auch sehr ermutigt durch die Möglichkeiten, auf dieser PEA aufzubauen, einschließlich bohrfertiger Ziele in der nahe gelegenen Lagerstätte La Garrucha, die im letzten Bohrloch (LME-1106), das vom vorherigen Betreiber gebohrt wurde, 271 Meter mit 1,03 g/t Gold und 0,13 % Kupfer1 Wie im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, GoldMining Inc, La Mina Project, Antioquia, Republic of Colombia" mit einem Gültigkeitsdatum vom 6. Juli 2021 bekannt gegeben, der unter www.sedar.com im SEDAR-Profil von GoldMining verfügbar ist.

ergab."

PEAFINANZÜBERSICHT

Parameter EinheitenWerte

Nettogegenwartswert (5%)Vor-SteueMillion 339.76

r Dollar

Nach-SteuMillion 231.47

er Dollar

Interner Zinsfuß (IRR) Vor-Steue% 18.1

r

Nach-Steu% 14.5

er

Amortisation nach Steuer Jahre 7.0

n

-

Vorproduktionskapital- Million 299.50

Dollar

Nachhaltiges Kapital- Million 71,37 + 17,38 (A

Dollar bschluss

)

Lebensdauer der Mine $/oz 497.4

(LOM)

Cash-Stückkosten

LOM All-In Sustaining St $/oz 697.8

ückkosten

Metallpreise-

Kupfer $/Pfund 3.39

Gold $/oz 1,600

Silber $/oz 21

Diese vorläufige wirtschaftliche Bewertung ist nur vorläufig und es besteht keine Gewissheit, dass die gemeldeten Ergebnisse auch tatsächlich eintreten werden. Die für die PEA verwendeten Mineralressourcen beinhalten abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht zu spekulativ sind, um als Mineralreserven eingestuft zu werden, und es besteht keine Gewissheit, dass die prognostizierten wirtschaftlichen Ergebnisse auch tatsächlich erzielt werden. Der Zweck der PEA ist es, die wirtschaftliche Lebensfähigkeit des Projekts La Mina zu demonstrieren, und die Ergebnisse sind nur als erste Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Projekts auf der Grundlage vorläufiger Informationen gedacht.

Die PEA untersuchte mehrere Abbauszenarien mit unterschiedlichen Produktionsraten und Cut-off-Gehalten und stellte fest, dass eine 10.4-jährige Projektlaufzeit, bei der 37,8 Millionen mineralisierte Tonnen abgebaut werden, unter Berücksichtigung der üblichen Metallpreise die beste finanzielle Rendite bietet.

Die Bauzeit für dieses Projekt wird voraussichtlich 24 Monate betragen und 10.000 Tonnen Verarbeitungsmaterial pro Tag ermöglichen. Der Betrieb ist so konzipiert, dass ein einziges Kupferkonzentrat mit Gold- und Silberanteilen und minimalen schädlichen Elementen produziert wird. Die relativ niedrigen Kapitalkosten des Projekts La Mina sind das Ergebnis der Nähe des Projekts zu einer etablierten Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom und verfügbaren Arbeitskräften.

Die PEA wurde von Metal Mining Consultants Inc. aus Highlands Ranch, Colorado, erstellt, das seit 10 Jahren mit dem Projekt La Mina befasst ist und vor kurzem die Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte La Mina erstellt hat.

TECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG DER PEA

Parameter EinheitenWerte

Leben im Bergwerk Jahre 10.4

Abgebautes mineralisiertes MatMillionen37.8

erial

Tonnen

Produktionsrate der ProzessanlTonnen/Ta10,000

age g

Prozessanlage

Beschickungsgrad % 0.24

g/t 0.69

g/t 1.67

Kupfer g/t 1.06

Gold

Silber

Goldäquivalent

Strip Ratio (Abfall : mineraliRatio 3.60

siertes

Material

)

Betriebskosten pro Einheit $/t Proze$15.58

ss

PRODUKTION UND ZAHLBARE METALLE IM ÜBERBLICK

Kupfer Gold Silber Goldäquivale

nt

Metallurgische Rü84% 82% 30%

ckgewinnung

Produktion 165,11 Mlb687,2 koz608,5 koz1.045 koz

s

Zahlbar 160,15 Mlb666,6 koz559,8 koz1.013 koz

s

Der Abbauplan sieht konventionelle Lkw-/Lader-Tagebaumethoden vor, bei denen eine Flotte von Lkw mit einer Kapazität von 91 Tonnen und Frontladern mit 12-Kubikmeter-Schaufeln eingesetzt wird. Zwei Grubenbereiche werden über einen Zeitraum von 10,4 Produktionsjahren plus zwei Jahre Vorabbau abgebaut. Das mineralisierte Material wird per Lkw zu einer nahegelegenen Aufbereitungsanlage transportiert, und das Abraumgestein wird in der Nähe der offenen Gruben gelagert. Der Abbau wird mit einer anfänglichen Rate von 7 Millionen Gesamttonnen pro Jahr (Mtpa) oder 19 Kilotonnen pro Tag (ktpd) durchgeführt und erreicht einen Spitzenwert von 22 Mtpa (60 ktpd) für die Gesamtbewegung, die die Verarbeitungsanlage versorgt.

Die Beschickung der Aufbereitungsanlage ist in einer optimierten Untergruppe der Mineralressource enthalten, die in der untenstehenden Tabelle "Grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung" aufgeführt ist. Insgesamt enthalten die beiden Gruben 37,8 Mt Prozessanlagenzufuhr (einschließlich Abbauverdünnung und Verlustfaktoren) mit durchschnittlich 0,24 % Cu, 0,69 g/t Au und 1,67 g/t Ag. Die Beschickung der Aufbereitungsanlage ist mit 136 Mt Abfallgestein verbunden, was zu einem Verhältnis von 3,60:1 zwischen Abfall und mineralisiertem Material während der gesamten Lebensdauer der Mine führt.

Die bestehenden Lizenzgebühren wurden in die Analyse miteinbezogen und setzen sich aus einer 2,0 %igen Nettosmelterrendite (NSR), die der Gold Royalty Corp. gehört, und einer Bruttogewinnlizenzgebühr (GRR) von 4,0 % für Edelmetalle und 5,0 % für Basismetalle zusammen, die beide von der kolumbianischen Bergbaubehörde erhoben werden.

Es wurden begrenzte metallurgische Tests in einem renommierten Labor durchgeführt. Die Testarbeiten ergaben ein Prozessfließbild für ein typisches Kupferkonzentrat. Zu den Schlüsselkomponenten, die die Betriebsverfahren der Einheit beschreiben, gehören die folgenden:

- Vorzerkleinerung und Vermahlung in einem SAG-/Kugelmühlenkreislauf auf eine nominale Korngröße von 300-150 µm;

- Schaumflotation zur Erzeugung eines Kupferrohkonzentrats, das nachgemahlen und zur Verbesserung des Kupfergehalts einer zweistufigen Reinigungsflotation unterzogen wird;

- Rückführung der Kupferflotationsrückstände in den Grobspüler zur weiteren Gewinnung; und

- Das Kupferkonzentrat wird eingedickt, gefiltert und für den Transport zu einer Schmelzhütte vorbereitet.

Die Stilllegung des Bergwerks wurde berücksichtigt und wird voraussichtlich die Aufbereitung der Abraumhalden und der Lagerstätten für Abraumgestein umfassen.

KAPITALKOSTEN (Mio. $)

UrsprünglicUnterstützeInsgesamt

he n

d

Pre-Stripping 46.30 46.30

Bergbau + Operativ 53.39 53.39

Prozessanlage + Betrieblich140.00 5.00 145.00

Tailings Management 6.00 4.00 10.00

Facility

Standort-Infrastruktur 65.00 65.00

Kosten des Eigentümers + Un42.20 8.98 51.18

vorhergesehenes

Gesamtes Kapital 299.50 71.37 370.87

Schließung der Mine 17.38 17.38

TABELLE DER WIRTSCHAFTSMETRIKEN-SENSITIVITÄT (Goldpreis und Diskontsatz)

EinheiGoldpreis

ten

$/oz

1,5001,5501,6001,6501,7001,750 1,800

NPV vor SteuMillio295.0317.4339.7362.1384.4406.77429.10

ern nen 9 3 6 0 3

(5%) Dolla

r

KAPITALWERT Millio184.7203.1221.5239.9258.3276.77295.17

(8%) nen 6 7 7 7 7

Dolla

r

KAPITALWERT Millio127.1143.4159.7176.0192.2208.56224.83

(10%) nen 9 7 4 1 8

Dolla

r

NPV nach SteMillio199.1215.3231.4247.6263.8279.97296.13

uern nen 4 0 7 3 0

(5%) Dolla

r

IRR % 13.2 13.9 14.5 15.1 15.7 16.3 16.9

Payback Jahre 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.6 6.6

SCHÄTZUNG DER GRUBENBESTÄNDIGEN MINERALRESSOURCEN (Gültigkeitsdatum: 26. Juni 2021)

Grade Enthaltenes Metall

Vorkommen Tonne

n

('000

)

Au Ag Cu AuEq Au Ag Cu AuEq

(g/t(g/t)(%) (g/t)(oz) (oz) (klbs)(oz)

)

Angezeigte Mineralressource

La Cantera 18,020.862.05 0.321.33 498,341,187,9125,58770.697

4 6 17 6

Mittlere Zo10,220.501.26 0.110.68 164,33382,96624,940223,495

ne 3 5

Insgesamt A28,240.731.76 0.241.09 662,681,602,0150,52989,463

ngezeigt 7 0 40 6

Abgeleitete Mineralressource

La Cantera 12,030.691.84 0.291.13 266,95711,88378,190437,189

4 6

Mittlere Zo1,5990.391.17 0.090.53 20,04960,147 3,056 27,246

ne

Insgesamt A13,630.651.76 0.271.05 287,00772,03081,246462,168

bgeleitet 3 5

Mineralressourcen-Schätzung Fußnoten:

1. Die qualifizierte Person für den oben genannten Kostenvoranschlag ist Scott Wilson, C.P.G., SME.

2. Die Mineralressourcen werden als angezeigte und abgeleitete Ressourcen klassifiziert und basieren auf den CIM-Definitionsstandards 2014.

3. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden.

4. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht aufaddieren.

5. Cut-Off-Gehalt: 0,25 g/t Au.

6. Die Mineralressourcenschätzung basierte auf US$-Metallpreisen von 3,25 $/lb Cu, 1.600 $/oz Au und 21 $/oz Ag.

7. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind ungewiss und es wurden nicht genügend Explorationen durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralressourcen zu definieren.

8. Dem Autor sind keine umweltrelevanten, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, rechtmäßigen, steuerlichen, sozioökonomischen, marketingbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

GoldMining wird innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum dieses Dokuments einen technischen Bericht für die PEA von La Mina vorlegen.

Qualifizierte Personen

Scott E. Wilson, CPG, ist ein unabhängiger Berater, der als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 fungiert und der Hauptautor des technischen Berichts für die Mineralressourcenschätzung ist. Er hat die Mineralressourcenschätzung und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung, die in dieser Pressemitteilung zusammengefasst sind, geprüft und genehmigt. Herr Wilson verfügt über mehr als 31 Jahre Erfahrung in den Bereichen Tagebau, Ressourcenschätzung und strategische Minenplanung. Herr Wilson ist gemäß NI 43-101 unabhängig vom Unternehmen. Herr Wilson, eine qualifizierte Person, hat die Daten, die den hierin veröffentlichten Informationen zugrunde liegen, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen zugrunde liegen, überprüft, indem er die Berichte von AAL, die Methoden, die Ergebnisse und alle Verfahren, die zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle durchgeführt wurden, auf eine Art und Weise überprüft hat, die mit der Branchenpraxis übereinstimmt, und alle Angelegenheiten waren nach seinem professionellen Urteil konsistent und genau. Der Überprüfungsprozess unterlag keinen Einschränkungen.

Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining Inc. hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Jeder der Herren Wilson, Cole und Pereira ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem 20 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Chairman

Alastair Still, CEO

Telefon: +1(855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für die Leser

Die hierin enthaltenen Angaben zu den Mineralressourcenschätzungen wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte durch Emittenten festlegt. NI 43-101 unterscheidet sich erheblich von den Offenlegungsvorschriften der United States Securities and Exchange Commission ("SEC"), die im Allgemeinen für US-Unternehmen gelten, die den Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen. So werden beispielsweise die Begriffe "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" in NI 43-101 unter Bezugnahme auf die Richtlinien der CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves definiert. Diese Definitionen unterscheiden sich von den Definitionen in den von der SEC erlassenen Offenlegungsvorschriften. Dementsprechend sind die hierin oder in den Beschreibungen der Projekte des Unternehmens enthaltenen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungsvorschriften der SEC berichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining in Bezug auf seine Erwartungen und die laufenden und geplanten Arbeiten auf dem Projekt La Mina, die zukünftigen Explorations- und Arbeitsprogramme, die Ergebnisse der PEA, einschließlich der Produktions-, Betriebs- und sonstigen Kostenschätzungen, der Metallpreisannahmen, der Cashflow-Prognosen, der Metallgewinnungsraten, der Minenlebensdauerprognosen und der Produktionsraten für das Projekt La Mina sowie die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich potenzieller Möglichkeiten, auf der PEA aufzubauen, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Unternehmen und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltvorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die im Jahresbericht von GoldMining für das am 30. November 2020 zu Ende gegangene Jahr sowie in anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63562

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63562&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38149E1016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.