IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining ersetzt die auf dem Projekt Cachoeira bestehende Nettoproduktions-Royalty durch eine Net Smelter Royalty mit Rückkaufoption

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining ersetzt die auf dem Projekt Cachoeira bestehende Nettoproduktions-Royalty durch eine Net Smelter Royalty mit Rückkaufoption

commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) gibt bekannt, dass BRI Mineração Ltda. (BRI), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, eine Transaktion zum Ersatz der auf dem unternehmenseigenen Projekt Cachoeira (Brasilien) verbleibenden Netto-Produktions-Royalty in Höhe von 1,33 % durch eine 0,5%ige Net Smelter Royalty (NSR, Verhüttungsabgabe) einschließlich eines Rückkaufrechts für die Hälfte der NSR abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung mit der Royalty-Gegenpartei zahlte BRI den Gegenwert von 100.000 USD in brasilianischen Real in bar und gab 324.723 Stammaktien des Unternehmens an die Gegenpartei aus, um eine zuvor gemeldete Forderung der Gegenpartei auf Vorproduktions-Royalties zu erfüllen. Gemäß den Bedingungen des Rückkaufs hat das Unternehmen sieben Jahre lang die Möglichkeit, die Hälfte der NSR (0,25 %) gegen Zahlung von umgerechnet 250.000 USD in brasilianischen Real zu erwerben.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: Seit dem Erwerb des Projekts Cachoeira im Jahr 2012 haben wir verschiedene Initiativen abgeschlossen, einschließlich technischer und umweltbezogener Studien und der Aushandlung attraktiverer Royalty-Strukturen, die eine zukünftige Entwicklung unterstützen können. Diese Transaktion steigert den Wert unseres Projekts Cachoeira, indem eine bestehende Nettoproduktions-Royalty, die eine jährliche Vorproduktionszahlung beinhaltete, durch eine NSR-Royalty zu günstigeren Bedingungen ersetzt wird, einschließlich einer Rückkaufklausel zum Erwerb der Hälfte der NSR und ohne Vorproduktionszahlungen. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unseren disziplinierten Ansatz zur Erschließung der Werten in unserem Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in Nord-, Mittel- und Südamerika fortsetzen werden.

Über GoldMining Inc.

GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Nord-, Mittel- und Südamerika spezialisiert hat. Durch ihre disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining jetzt ein diversifiziertes Portfolio von sich auf der Ressourcenstufe befindlichen Gold- und Gold-Kupfer-Projekten und Royalties in Kanada, in den USA, in Brasilien, Kolumbien und Peru.

Das Unternehmen besitzt außerdem 20 Millionen Aktien der Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten und/oder Erwartungen widerspiegeln, einschließlich der Projektpläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich: die Unfähigkeit, die endgültige Dokumentation in Bezug auf die Fazilität fertigzustellen und zu vervollständigen oder die anderen Bedingungen zu erfüllen oder die Transaktion wie vorgesehen oder überhaupt abzuschließen; Verzögerungen bei den Plänen, die durch Einschränkungen und andere zukünftige Auswirkungen von COVID-19 verursacht werden, oder eine andere Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Zeitpläne für geplante Projektaktivitäten einzuhalten, einschließlich des Zeitplans der vorgeschlagenen Projektstudien und -programme; die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, vorgeschlagene Studien, die möglicherweise nicht die Erwartungen von GoldMining für seine Projekte bestätigen, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltvorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2020 zu Ende gegangene Jahr und in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

