IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining Inc. in TSX Venture 50-Ranking 2017 der top-performenden Unternehmen der TSX Venture aufgenommen

Weitere Suchergebnisse zu "GoldMining Inc":

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining Inc. in TSX Venture 50-Ranking 2017 der top-performenden Unternehmen der TSX Venture aufgenommen

GoldMining Inc. in TSX Venture 50-Ranking 2017 der top-performenden Unternehmen der TSX Venture aufgenommen

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Vancouver (British Columbia), 27. Februar 2017. GoldMining Inc. (vormals Brazil Resources Inc.) (TSX-V: GOLD, OTCQX: GLDLF - http://www.commodity-tv.net/c/mid,1323,Interviews/?v=297293 ) (GoldMining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es für seine Leistungen im Vorjahr in die TSX Venture 50 2017, einem jährlichen Ranking der top-performenden Unternehmen an der TSX Venture Exchange (die TSX-V), aufgenommen wurde.



Das Unternehmen belegte in der Bergbaubranche den zweiten Gesamtplatz.

Jedes Jahr werden im TSX Venture 50-Ranking die notierten Unternehmen geführt, die in wichtigen Bereichen der Markt-Performance bemerkenswerte Ergebnisse erzielt haben. Die Unternehmen des TSX Venture 50-Rankings 2017 wurden anhand von drei gleich gewichteten Kriterien ausgewählt: Wachstum der Marktkapitalisierung, Steigerung des Aktienkurses und Handelsvolumen.

Chairman Amir Adnani sagte: Wir freuen uns bekannt zu geben, dass GoldMining Inc. als eines der besten zwei Bergbauunternehmen für das TSX Venture 50-Ranking 2017 ausgewählt wurde. Wie bereits in diesem Monat bekannt gegeben, zählte das Unternehmen auch zu den besten vier Unternehmen der OTCQX® Best 50 2017, eines Rankings der top-performenden Aktien, die im Jahr 2016 auf dem US OTCQX notierten. Diese Auszeichnungen dienen zur Validierung der strategischen Leistungen des Unternehmens im Jahr 2016. Wir gehen davon aus, dieselbe Strategie auch im Jahr 2017 anzuwenden, indem wir weitere vielversprechende Goldprojekte anpeilen und erwerben, bei denen wir Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum erkennen. Angesichts eines Kassenstandes von 20 Millionen Dollar und einer starken institutionellen Unterstützung sind wir bestrebt, im kommenden Jahr dieselben Ergebnisse zu erzielen.

Über GoldMining Inc.

GoldMining ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Projekten in Brasilien, Kolumbien, den USA und Kanada gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt seine Goldprojekte São Jorge und Cachoeira in Brasilien, sein Gold-Kupfer-Projekt Titiribí in Kolumbien, sein Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska sowie sein Uranprojekt Rea im westlichen Athabasca Basin (Kanada) weiter.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Chairman

Patrick Obara, Chief Financial Officer

Telefon: (855) 630-1001

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen des Managements hinsichtlich seiner Performance, seines Geschäftes und zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen hinsichtlich der Strategie potenzieller Erwerbe des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Ansichten, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Geschäftes, der Branche und der Märkte, auf denen das Unternehmen tätig ist, einschließlich der Annahme, dass der aktuelle Preis und der Bedarf an Mineralen, die das Unternehmen anpeilt, aufrechterhalten oder gesteigert werden können; dass sich die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage nicht erheblich zum Nachteil des Unternehmens ändert; dass im Bedarfsfall Finanzierungen zu vernünftigen Bedingungen verfügbar sind; sowie dass das Unternehmen in der Lage sein wird, zusätzliche Mineralbeteiligungen zu vernünftigen Bedingungen bzw. überhaupt zu identifizieren und zu erwerben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die nur schwer vorhersehbar sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich des Risikos, dass die Ressourcenexploration und -erschließung ein spekulatives Geschäft ist; dass das Unternehmen seine Beteiligungen an Konzessionsgebieten verlieren oder aufgeben oder nicht die dafür erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen erhalten könnte; dass sich die Konzessionsgebiete des Unternehmens in der Explorationsphase befinden und keine bekannten kommerziellen Erzkörper aufweisen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, zusätzliche Gelder aufzubringen, wenn dies erforderlich ist; potenzieller Mängel in Zusammenhang mit den Eigentumsrechten an Konzessionsgebieten des Unternehmens; Fluktuationen bei Wechselkursen von Währungen; schwankender Rohstoffpreise; des Wettbewerbs; der potenziellen Unfähigkeit, geeignete Erwerbsmöglichkeiten zu finden und/oder zusätzliche Erwerbe zu akzeptablen Bedingungen bzw. überhaupt abzuschließen; sowie anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens beschrieben werden. Diese und andere Risiken könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon unterscheiden. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen, die durch diesen vorsorglichen Hinweis in Ihrer Gesamtheit eingeschränkt dargelegt werden. Es gibt keine Gewissheit, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Äußerung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet werden, als genau erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen von freiwillig bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Weder die TSX-V noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX-V) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

{00202868.1}-

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39042 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39042&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38149E1016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.