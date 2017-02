IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining Inc. in den 2017 OTCQX Best 50 ernannt

Weitere Suchergebnisse zu "GoldMining Inc":

GoldMining Inc. in den 2017 OTCQX Best 50 ernannt

Vancouver, British Columbia - 7. Februar 2017 - GoldMining Inc. (früher Brazil Resources Inc.) (das Unternehmen oder GoldMining) (TSX-V: GOLD; OTCQX: GLDLF - http://www.



commodity-tv.net/c/mid,1323,Interviews/?v=297293) gibt bekannt, dass das Unternehmen in den 2017 OTCQX®Best 50 ernannt wurde, eine Einstufung leistungsstarker Unternehmen, die am OTCQX Best Market gehandelt werden. Das Unternehmen kam unter die vier besten der jährlichen Rangliste.

Der OTCQX®Best 50 ist eine jährliche Rangliste der 50 besten US-amerikanischen und internationalen Unternehmen, die am OTCQX Markt gehandelt werden. Die Rangfolge wird basierend auf einer gleichen Gewichtung der Gesamtrendite eines Jahres und der durchschnittlichen täglichen Zunahme des Dollarvolumens im vorherigen Kalenderjahr berechnet.

Chairman des Board, Amir Adnani, erklärte: Wir sind damit sehr zufrieden zu berichten, dass GoldMining Inc. unter die besten 4 Unternehmen platziert wurde, die man für die Liste der OTCQX®Best 50 auswählte. Diese Auszeichnung kommt zu einer Zeit, da das Unternehmen eine weitere Wachstumsphase durch aggressives Anvisieren ausgewählter Goldprojekte verfolgt, die eine aufregende Ressourcengröße mit großem Potenzial zur Erweiterung aufweisen. Mit einem Kassenbestand von über 20 Mio. Dollar und institutionellen Hauptaktionären, die langfristige Unterstützer des Geschäftsplans des Unternehmens sind, befinden wir uns in einer starken Position, die Akquisitionsstrategie fortzusetzen, die den Unternehmenswert im Laufe der vergangenen 5 Jahre beständig erhöht hat.

Für die vollständige 2017 OTCQX Best 50 Rangliste besuchen Sie http://web.otcmarkets.com/otcqx-best-50/

Über GoldMining Inc.

GoldMining ist eine Aktiengesellschaft mit Schwerpunkt auf der Akquisition, Exploration und Entwicklung von Projekten in Brasilien, Kolumbien, in den USA und Kanada. Das Unternehmen avanciert seine Goldprojekte Sao Jorge und Cachoeira in Brasilien, das Gold-Kupfer-Projekt Titiribi in Kolumbien, das Gold-Kupfer-Projekt Whistler im US-Bundesstaat Alaska und das Uranprojekt Rea im westlichen Athabasca Basin im Nordosten der kanadischen Provinz Alberta.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

GoldMining Inc. Amir Adnani, Chairman

Patrick Obara, Chief Financial Officer Tel.: (855) 630-1001

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Vorausschauende Aussagen

Dieses Dokument enthält gewisse vorausschauende Informationen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner Performance, seines Geschäfts und zukünftiger Ereignisse reflektieren. Vorausschauende Aussagen und Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Ansichten, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, auf welchen das Unternehmen tätig ist einschließlich dass: der aktuelle Preis und die Nachfrage nach Mineralen, die das Unternehmen anvisiert, beständig ist oder sich verbessert; dass die aktuellen Explorationsprogramme und Zielsetzungen des Unternehmens erreicht werden; das Unternehmen in der Lage sein wird, die notwendigen Explorationslizenzen zu erhalten und andere Genehmigungen; sich die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen sich nicht wesentlich ändern; eine Finanzierung zu annehmbaren Konditionen zur Verfügung steht, wenn sie benötigt wird; sich keine wesentliche Unfälle ereignen; das Unternehmen weitere Mineralprojekte zu annehmbaren Konditionen identifizieren und erwerben kann, das Unternehmen seine Akquisitionsstrategie weiter fortführen kann; und die Stammaktien und Warrants unter den neuen Kürzeln, wie und wann erwartet, gehandelt werden. Vorausschauende Aussagen sind keine Garantie für eine zukünftige Performance und enthalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersagbar sind. Die Investoren werden gewarnt, dass alle vorausschauenden Aussagen Risiken und Ungewissheiten beherbergen einschließlich; dass das Unternehmen eine begrenzte Betriebsgeschichte hat; dass die Ressourcenexploration und Entwicklung ein spekulatives Geschäft ist; dass das Unternehmen sine Liegenschaftsanteile verlieren oder aufgeben könnte oder nicht die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen erhalten konnte; dass die Liegenschaften des Unternehmens in der Explorationsphase sind und keine bekannten wirtschaftlichen Erzkörper beherbergen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte die notwendigen Zulassungen und Genehmigungen für irgendeine seiner Liegenschaften zu erhalten; dass Umweltgesetze und Vorschriften strenger werden könnten; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, Geldmittel zu beschaffen wenn notwendig; mögliche Fehler im Besitzrecht der Liegenschaften des Unternehmens; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Betriebsgefahren und Risiken; der Wettbewerb; die mögliche Unfähigkeit geeignete Akquisitionsmöglichkeiten zu finden und/oder diese abzuschließen; dass das Unternehmen seine Akquisitionsstrategie nicht ausführen kann; dass die Stammaktien und Warrants unter den neuen Kürzeln nicht, wie und wann erwartet, gehandelt werden; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Ablagen des Unternehmens aufgeführt sind. Diese Risiken sowie andere könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse signifikant unterscheiden. Demzufolge sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die vorausschauenden Aussagen und Informationen verlassen. Es gibt keine Garantie, dass die vorausblickenden Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher vorausblickender Informationen verwendet wurden, sich als korrekt herausstellen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige vorausschauende Informationen öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder auf andere Weise zu korrigieren, entweder als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, außer von Gesetzes wegen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38830 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38830&tr=1

