IRW-News: GoldHaven Resources Corp.: GoldHaven identifiziert neuen 2,5 Kilometer langen Cu-Au-Zn-Mineralisierungstrend in Smoke Mountain

IRW-PRESS: GoldHaven Resources Corp.: GoldHaven identifiziert neuen 2,5 Kilometer langen Cu-Au-Zn-Mineralisierungstrend in Smoke Mountain

Vancouver, British Columbia - (18. Januar 2022) - GoldHaven Resources Corp. (CSE: GOH) (OTCQB: GHVNF) (FWB: 4QS) (GoldHaven oder das Unternehmen) freut sich, über die Ergebnisse der Gesteinsschürf- und Flusssedimentproben (Schluff) aus dem Erkundungskartierungs-, Schürf- und Probenahme-Programm im Herbst in der Liegenschaft Smoke Mountain des Unternehmens zu berichten. Smoke Mountain ist strategisch positioniert im epithermalen Porphyrgürtel in Zentral-British Columbia, 15 Kilometer nordöstlich von Surge Coppers Projekt Berg und 23 Kilometer nördlich von Imperial Metals Projekt Huckleberry (Abbildung 1).

Daniel Schieber, GoldHavens CEO, äußerte: Die Ergebnisse des Phase I-Explorationsprogramms 2021 in Smoke Mountain sind sehr ermutigend. Smoke Mountain liegt in einem 85 Kilometer langen Gesteinsgürtel, der gute Aussichten auf strukturell kontrollierte epithermale Gold-Silber-Zink-Vorkommen und Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen bietet, neben neuen aussichtsreichen Drainagen, die im Jahr 2022 weiter geprüft werden sollen.

Feldprogramm in Smoke Mountain

GoldHaven führte im September 2021 ein siebentägiges Erkundungskartierungs-, Probenahme- und Schürf-Explorationsprogramm der Phase I durch. Zweiundzwanzig Gesteinsproben sowie 14 Flusssedimentproben wurden während der ersten Phase des Explorationsprogramms genommen. Highlights der Ergebnisse der Gesteinsproben (Tabelle 1; Abbildung 2) und Flusssedimentproben (Abbildung 3) sind im Folgenden aufgeführt:

- Proben von bis zu 0,70 g/t Au in Ausbiss (Gesteinsschürfprobe; Tabelle 1). Das höchste Gold-in-Flusssediment-Ergebnis war 0,22 g/t Au.

- Zinkproben von bis zu 1,96 % Zn in Gestein.

- Silber-in-Gestein-Proben von bis zu 30,5 ppm Ag. Ergebnisse der Flusssedimentproben bis zu 0,84 ppm Ag.

- Bis zu 5050 ppm Cu (0,5 % Cu) in Gesteinsschürfproben.

Alle Gesteinsproben wurden von Ausbissen genommen, mit Ausnahme einer Flotationsprobe (Tabelle 1). Die Alterierung in den Proben wird von Quarzsilikat mit vereinzelten Serizit- und kalihaltigen Abschnitten und verbundenen Quarz +/-Epidot-Gängen, die stellenweise als Stockworks auftreten, dominiert. Die identifizierte Mineralisierung besteht aus Chalkopyrit, Malachit und Galen mit verbundenen Eisenoxiden.

Die Verteilung anomaler Cu-Au-Zn-Gesteinsproben grenzt einen neu identifizierten, offenen, nordöstlichen, mindestens 2,5 Kilometer langen Trend ab. Das hochanomale Gold-in-Flusssediment-Ergebnis (0,22 ppm Au) stimmt mit einem neuen Gebiet (westlich des 2,5 Kilometer langen Mineralisierungstrends) überein. Das höchste Silber-Flusssediment-Ergebnis (0,84 ppm Ag) stammt aus einem neuen, unerforschten Gebiet im Nordwesten der Liegenschaft. Alle diese Ziele sind für Schürfarbeiten, Kartierung und weitere Prüfarbeiten im Jahr 2022 priorisiert. Die im Jahr 2022 bevorstehende geologische Kartierung ist auf das bessere Verständnis der Einbindung der neu identifizierten Cu-Au-Zn-Mineralisierung im ausgedehnten polymetallischen Gürtel ausgerichtet.

Pläne für das Jahr 2022 umfassen luftgestützte Lidar- und aeromagnetische Untersuchungen sowie weitere geologische Kartierung, Schürfarbeiten und Probenahme-Programme mit dem Ziel, die neuen Mineralisierungszonen zu erweitern. Die Liegenschaft Smoke Mountain ist äußerst aussichtsreich für Gold, Kupfer, Silber und Zink und ist per Straßenweg, von Houston, BC, aus, zu erreichen.

Tabelle 1. Gesteinsprobenergebnisse aus dem Erkundungskartierungs- und Probenahme-Programm im Herbst 2021. Probenkoordinaten sind als NAD83 UTM Zone 9 dargestellt.

Probe-NRechtsweHochwertAu Cu Zn Ag

r. rt (m) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

(m)

149201 615580 5973994 0,019 3310 90 0,9

149202 615586 5973993 0,021 2380 100 2,5

149203 615583 5973994 0,053 1610 83 5,1

149204 615506 5973935 0,169 5050 403 10,2

149205 615505 5973936 0,176 3500 433 7,1

149206 615372 5974056 0,009 4520 161 2

149207 615381 5974074 0,0025 260 83 0,25

149208 614227 5972867 0,011 80 39 0,25

149209 614477 5972886 0,108 1570 115 1,8

149210 614476 5972875 0,03 19 32 0,25

149211 614545 5972867 0,696 392 19600 30,5

149212 614520 5972873 0,152 1755 66 1,3

149213 616924 5974573 0,008 53 382 0,25

149214 616885 5974531 0,015 1765 36 4,5

149216 616900 5974386 0,007 45 56 1,7

149217 616744 5974385 0,0025 250 361 0,25

149218 615372 5976836 0,0025 323 53 0,7

149219 614437 5976505 0,0025 100 121 0,25

149220 614495 5976132 0,014 40 140 0,25

149221 611741 5973214 0,0025 62 88 0,25

149222 615189 5973386 0,006 120 70 0,25

149223 617004 5975519 0,0025 75 143 0,25

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63676/GOH-180122_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Die Lage des Konzessionsgebiets Smoke Mountain im epithermalen Porphyrgürtel in Zentral-British Columbia. Es ist zu beachten, dass die Minen, Vorkommen und Konzessionsgebiete in diesem Teil von BC geologischen Kontext für das Konzessionsgebiet Smoke Mountain, aber nicht unbedingt einen Hinweis darauf geben, dass das Konzessionsgebiet ähnliche Gehalte oder Tonnagen an Mineralisierung enthält.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63676/GOH-180122_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Ergebnisse der Gesteinsschürfproben aus ersten Kartierungs-, Schürf- und Probenahme-Arbeiten in GoldHavens Projekt Smoke Mountain. Polymetallische Mineralisierung wurde über eine Streichenlänge von über 2,5 Kilometern entdeckt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63676/GOH-180122_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. Ergebnisse der Schluffproben aus ersten Kartierungs-, Schürf- und Probenahme-Arbeiten in GoldHavens Projekt Smoke Mountain. Der südwestliche Abschnitt wies die anomalsten Gold- und Kupferwerte, das östliche Gebiet die anomalsten Zinkwerte und das nordwestliche Vorkommen die höchsten Silberwerte auf. Das Sammelbecken, das die höchste Gold-Schluffprobe enthält, ist umrissen (oben links).

Analysemethoden

Die Gesteins- und Schluffproben wurden an ALS Minerals, in North Vancouver, BC, geschickt. Die Gesteinsproben wurden zerstoßen, gespalten und pulverisiert, gewogen und mit einem 33 Element-Vier Säuren-ICP-AES-Aufschluss (ME-ICP61) behandelt. Die Gesteinsproben wurden außerdem mit Brandprobe (Code Au-AA23) für Gold analysiert. Die Schluffproben wurden getrocknet und gesiebt und gewogen und mit 25 g -Au-Spuren + Multi-Element-PKG (Code AuME-TL43) behandelt. Zwei Leerproben wurden zur Qualitätskontrolle in den Gesteinsprobenstrang eingebracht.

Der Weg nach vorne

Neben Smoke Mountain kontrolliert GoldHaven 251 km2 über 7 Liegenschaften im ergiebigen Goldgürtel Maricunga. Das Unternehmen schloss Bohrarbeiten der Phase 1 ab und bereitet Bohrarbeiten der Phase 2 vor. Diesen Zielen wurde aufgrund von extensiver und durchdringender Alterierung, günstiger Geologie, hoch anomalen geochemischen Ergebnissen aus Gesteinsproben und der relativen Nähe zu bestehenden, großen Vorkommen hohe Priorität zugewiesen. GoldHaven kontrolliert nun 228 km2 in dem äußerst ergiebigen Goldgürtel von Zentral-Neufundland und bereitet zwei Projekte für die Exploration vor.

Qualifizierter Sachverständiger

Daniel MacNeil, MSc., P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat alle technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt.

Quellenangaben

1 Giroux, G.H., 2012. MINERAL RESOURCE UPDATE On The POPLAR DEPOSIT, OMINECA MINING DIVISION BRITISH COLUMBIA. Prepared for Lions Gate Metals Inc. Prepared by Giroux Consultants Ltd. Effective Date: March 30, 2012 https://www.universalcopper.com/UNV_Presentation_Web.pdf?a28db

2 Norton, C., Huang, J., and Lui, D., Updated Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Berg Project, British Columbia. A NI43-101 Technical Report prepared by Tetra Tech Canada Inc. EFFECTIVE DATE: MARCH 9, 2021; RELEASE DATE: MAY 3, 2021. https://surgecopper.com/site/assets/files/5735/updated_technical_report_mineral_resource_estimate_on_the_berg_project-_bc.pdf

3 Christensen, K., Connaughton, G.R., and Ogryzolo, P., 2011. TECHNICAL REPORT ON THE MAIN ZONE OPTIMIZATION HUCKLEBERRY MINE OMINECA MINING DIVISION BRITISH COLUMBIA, CANADA. Prepared for Huckleberry Mines Ltd. and Imperial Metals Corporation November 22, 2011 The effective date of the exploration data is September 1, 2011, Amended May 11, 2016. https://www.imperialmetals.com/assets/docs/2016-hml-43-101-technical-report-on-the-main-zone-optimization.pdf

4 Burga D., Barry J., Grant D., Hutter J., Puritch E., Sutcliffe, R.H., and Wu, Y., 2019. INITIAL MINERAL RESOURCE ESTIMATE AND TECHNICAL REPORT ON THE NUMBER 3 VEIN, SILVER QUEEN PROPERTY, OMINECA MINING DIVISION, BRITISH COLUMBIA, CANADA. Prepared for NEW NADINA EXPLORATIONS LIMITED

NI 43-101 & 43-101F1 TECHNICAL REPORT by P&E Mining Consultants Inc. Effective Date: July 15, 2019 Signing Date: August 29, 2019. https://equitymetalscorporation.com/site/assets/files/3673/sq_ni43-101_aug29_2019.pdf

5 https://sunsummitminerals.com/news/2021/sun-summit-drills-31-6-g-t-gold-over-4-0-metres-including-246-g-t-gold-over-0-5-metres-in-the-trench-zone-and-1-07-g-t-gold-over-109-metres-including-7-17-g-t-gold-over-5-2-metres-in-the-horseshoe-zo/

6 Diakow, L.J., and Drobe, J.R., 1989. The Geology and Mineral Occurrences in the North Newcombe Lake Map Sheet, NTS 093E/14. Open File Map 1989-1 British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources Map.

Über GoldHaven Resources Corp.

GoldHaven Resources Corp. ist ein junges kanadisches Explorationsunternehmen und im gold- und silberreichen Goldgürtel Maricunga in Nordchile tätig. Der Maricunga-Gürtel misst 150 Kilometer von Nord nach Süd und 30 Kilometer von Ost nach West, und beherbergt zahlreiche Minen und fortgeschrittene Explorationsprojekte, wie z. B. Salares Norte (Gold Fields), Esperanza (Kingsgate Consolidated), La Coipa (Kinross), Cerro Maricunga (Fenix Gold), Lobo Marte (Kinross), Volcan (Volcan), Refugio (Kinross/Bema), Caspiche (Goldcorp/Barrick) und Cerro Casale (Goldcorp/Barrick). Das Unternehmen hält Vereinbarungen zur Akquisition von sieben Prioritäts-Explorationszielen, die durch geologische Studien identifiziert wurden. Bisher hat GoldHaven Ziele hoher Priorität in vier der sieben Explorationsliegenschaften identifiziert und wird im ersten Quartal 2022 ein Bohrprogramm beginnen. Die vier Prioritätsziele beinhalten Coya, ungefähr 16 Kilometer nordöstlich der Kinross-Mine Coipa, zweitens Rio Loa, ein Projekt 25 Kilometer südlich von Gold Fields Vorkommen Salares Norte (5,2 Millionen Unzen Goldäquivalent5). Das dritte und vierte Projekt ist Alicia und Roma, ungefähr 35 Kilometer südlich des Vorkommens Salares Norte. Diesen Explorationszielen wurde hohe Priorität zugesprochen, aufgrund extensiver, durchdringender Alterierung, günstiger Geologie, hochanomaler geochemischer Ergebnisse aus Gesteinsproben und ihrer relativen Nähe zu bestehenden Vorkommen. Das Unternehmen tätigte vor kurzem auch Akquisitionen in den hochrangigen Metallgürteln in British Columbia und Neufundland.

