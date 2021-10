IRW-News: Glow Lifetech Corp.: Glow Lifetech stärkt sein Geschäftsführungsteam mit führenden Persönlichkeiten im Bereich Produktion und Produktentwicklung ...

IRW-PRESS: Glow Lifetech Corp.: Glow Lifetech stärkt sein Geschäftsführungsteam mit führenden Persönlichkeiten im Bereich Produktion und Produktentwicklung ...

Glow Lifetech stärkt sein Geschäftsführungsteam mit führenden Persönlichkeiten im Bereich Produktion und Produktentwicklung und gibt einen Überblick über die Geschäftsführung

TORONTO, 14. Oktober 2021 - Glow LifeTech Corp. (CSE: GLOW) (OTCQB: GLWLF) (FWB: 9DO) (Glow oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu neuen Ernennungen zur Unterstützung der fortschreitenden Produktions- und Vertriebsinitiativen des Unternehmens zu geben, wie z.



B. die Ernennung von Josh Bald, CPA, zum dedizierten CFO von Glow.

Wie in vielen Industriebereichen ergaben sich Verzögerungen bei der Einrichtung von Glows Produktions- und verbundenen Anlagen aufgrund von durch die COVID-19-Pandemie verursachten Lieferengpässen. Das Unternehmen erwartet, dass dies Verzögerungen jetzt enden werden und hat daher die Erweiterung seines Produktentwicklungs- und Produktionsteams mit der Ernennung von Brian Dymond zum Director of Manufacturing und Petro Czupiel, Ph.D., zum Lead Product Development Scientist beschleunigt.

Wir sind begeistert, Petro und Brian im Team willkommen zu heißen und haben volles Vertrauen in ihre Führungsqualitäten und ihre Beiträge zur Weiterentwicklung der unterbrochenen Produktlinien, erläuterte W. Clark Kent, CEO von Glow LifeTech Corp.

Petro Czupiel, Ph.D.

Lead Product Development Scientist (Leitender Produktentwicklungswissenschaftler)

Petro erwarb seinen Ph.D. von der University of Toronto im Department of Chemical Engineering in Zusammenarbeit mit dem Institute of Biomaterials and Biomedical Engineering. Petro arbeitete während seiner Studien an wissenschaftlichen Artikeln zu verschiedenen Mikroemulsion- und Nanoemulsion-Komponenten und -Systemen, die er auch veröffentlichte. Petro verfügt über weitgefächerte Erfahrung in Formulierungswissenschaft und der Entwicklung von Nanoemulsionen von Nutrazeutika und Nährstoffverbindungen. Er war ehemals als Formulierungswissenschaftler in einer der Top 5 kanadischen Cannabisextraktionsunternehmen tätig und entwickelte Produktformulierungen von Konzept zu Produkt, einschließlich Stabilitäts-, Geschmacks-, Prüf- und Validierungsprogrammen und Scale-Up von Produktionsverfahren. Petro war führend an der Entwicklung schnell wirkender Cannabisgetränke, wasserlöslicher Cannabisextrakten, fortschrittlicher Lebensmittelprodukte und Cremes beteiligt. Er war ehemals Chief Science Officer bei Next Remedies in Toronto. Petros Erfahrung und Expertise in Formulierung wird für Glows Produktentwicklungsstrategie von unschätzbarem Wert sein.

Brian Dymond

Director of Manufacturing (Direktor, Produktion)

Herr Dymond hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Anlagentechnik bei internationalen Pharmaunternehmen und war ehemals bei Apotex Inc., Kanadas größtem Hersteller generischer Medikamente, beschäftigt.

, Kanadas größtem Hersteller generischer Medikamente https://en.wikipedia.org/wiki/Apotex

, beschäftigt. Brian hat sich jetzt als technischer und produktionstechnischer Berater der Pharma-, Lebensmittel- und Cannabisindustrie spezialisiert. Brian verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Serienfertigungsprojekten in den Bereichen Kapitalexpansion und Mietanlagenoptimierung, wie z. B. in der Leitung der Greenfield-Expansion einer Antibiotika-Produktionsanlage im Wert von

26 Millionen CAD, von der Leitung des Designentwurfs bis zur Validierung und Beginn des kommerziellen Betriebs. Brian beriet zahlreiche Cannabisunternehmen im Bereich EU-GMP-Regulierungen und gutes Anlagenkonzept, zuletzt Northern Green Canada Inc.

. Brian hat einen Abschluss in Ingenieurwissenschaften und einen sekundären Abschluss in Betriebswirtschaft. Brian leitete außerdem viele Projekte im Bereich Organisationsoptimierung zur Unterstützung von Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Verfahrensoptimierung. Brian arbeitete ehemals für globale Unternehmen, wie z. B. das französische multi-nationale Unternehmen Sanofi Pasteur, bei dem er die Expansion der Impfstoffproduktionsanlage Pertussis im Wert von 45 Millionen Dollar leitete.

. Brain leitet derzeit Glows technischen Ausbau, Kapitalexpansionen in der Serienfertigung und Projekte zur Mietanlagenoptimierung. Brian konzentriert sich hauptsächlich auf Verfahrensoptimierung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit für Produktion, Anlagen und Betrieb bei Glow.

Glow ernennt Josh Bald zum dedizierten CFO

Josh Bald, CPA

CFO

Josh hatte führende Buchhaltungspositionen bei Ernst and Young, im Bereich Versicherungsprüfung, inne.

, im Bereich Versicherungsprüfung, inne. Vor seinen Führungsrollen bei EY, erwarb Josh einen Honours Business Administration-Abschluss von der Richard Ivey School of Business at Western University, und darüber hinaus die Registrierung als Chartered Professional Accountant (Wirtschaftsprüfer). Josh hat Erfahrung mit internationalen börsennotierten Unternehmen und Kapitalmärkten durch seine Tätigkeit bei mehreren Emittenten, und Führung in den Bereichen Finanzstrategie, Wachstum und Corporate Compliance wird ein wichtiger neuer Bereich bei Glow sein.

Chris Hopkins war CFO bei Glow seit seiner Gründung im Jahr 2018, und das Unternehmen dankt Chris für seine wichtige Rolle in Glows Entwicklung in den frühen Phasen und bei der Börsennotierung. Chris wird das Unternehmen weiterhin bei strategischen Initiativen beraten.

Geschäftsführung und Direktoren von Glow LifeTech

W. Clark Kent

CEO & Director

Mr. Kent ist ein Kapitalmarktexperte mit großer Erfahrung in der Leitung von Unternehmensentwicklungs- und -finanzierungsinitiativen in den Bereichen natürliche Ressourcen, Technologie und Biowissenschaften. Mehr als ein Jahrzehnt lang war er als Berater von neuen Unternehmen in Strategieplanung, Finanzen und Personalbeschaffung im nordamerikanischen und internationalen Markt tätig.

Tom Glawdel, Ph.D.

COO

Tom erwarb im Jahr 2012 einen Ph.D. in Mechanical and Mechatronics Engineering von Waterloo. Herr Glawdel hat 10 Jahre Erfahrung in der Führung leistungsstarker Forschungs- und Entwicklungsteams in den Bereichen Biotechnologie und Medizintechnologie und ist stellvertretender Chief Scientific Officer bei Relay Medical. Er verfügt über umfassendes Wissen in der Entwicklung medizinischer Diagnostik, Mikrofluidik und Nanomaterialien und weitgefächerte Erfahrung im Aufbau von Technologien der ersten Phase. Er war ehemals als Director of Product Development and Engineering für ein junges Medizingeräteunternehmen, 3RCardio, und als Assistant Director of R&D für Xagenic tätig, wo er funktionsübergreifende Teams in der Entwicklung eines bahnbrechenden Produkts zu molekularer Diagnostik leitete. Herr Glawdel verfügt über weitreichende Erfahrung in der Entwicklung regulierter Umweltprodukte und der erforderlichen Genehmigungsverfahren bei Health Canada und FDA. Tom bietet Glow viele wertvolle Fähigkeiten und leitet derzeit die Betriebs- und technischen Entwicklungsprojekte innerhalb des Unternehmens.

Rob Carducci

CCO & Director

Mr. Carducci war früher bei Nestle

und Kraft Foods

tätig und leitete mehrere globale Marken und deren Vermarktungsstrategien. In jüngster Vergangenheit war Rob Marketing Director der größten Cannabis-Informationswebsite der Welt, Leafly.com, die jährlich von etwa 120 Millionen Besuchern genutzt wird.

, die jährlich von etwa 120 Millionen Besuchern genutzt wird https://en.wikipedia.org/wiki/Leafly

. Herr Carducci erwarb im Jahr 2009 einen HBA-Abschluss der Ivey Business School und ist eine erfahrene Marketingführungskraft mit mehr als einem Jahrzehnt Führungserfahrung beim Aufbau ikonischer globaler Marken, wie z. B. Delissio, Drumstick, Smarties und KitKat. As CCO ist Roberto für die Entwicklung von Glows Vermarktungsstrategie und Infrastruktur und die Annahme seines Technologie- und Produktportfolios im nordamerikanischen Markt verantwortlich. Roberts strategische Leitung bestimmt den kommerziellen Weg zu Wachstum und Profitabilität und die Marketing-, Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsstrategie des Unternehmens.

Chris Irwin

Board Member (Vorstandsmitglied)

Chris praktiziert Wertpapier- und Unternehmensrecht und ist seit August 2006 President der Irwin Professional Corporation. Er berät eine Reihe von börsennotierten Unternehmen in verschiedenen Bereichen, wie z. B. Offenlegungs- und Regulierungsangelegenheiten, Reverse-Takeovers, Börsenzulassungen und Übernahmeangeboten. Herr Irwin berät auch Unternehmensvorstände, einschließlich unabhängiger Ausschüsse. Herr Irwin ist Director und / oder Officer mehrerer börsennotierter Unternehmen und war als Mitglied der unabhängigen Ausschüsse für Trelawney Mining and Exploration Inc. und Seafield Resources tätig. Herr Irwin erwarb einen LL.M. von der Osgoode Hall Law School im Jahr 2009, einen LL.B. von der University of New Brunswick im Jahr 1994 und einen B.A. von Bishops University im Jahr 1990.

Greg Falck

Board Member (Vorstandsmitglied)

Greg verfügt über einen weitgefächerten Hintergrund in Führungsrollen im Militär- und Privatbereich. Er diente neun Jahre lang als Electrical and Mechanical Engineering Officer in den Canadian Armed Forces, einschließlich zwei Jahre als Platoon Commander im Canadian Special Operations Regiment, wo er für die Ausrüstung der Einheit bei allen Aktivitäten im In- und Ausland verantwortlich war. Er leitete auch die Entwicklung und Beschaffung verschiedener hochmoderner Militärausrüstung, gemeinsam mit Special Forces-Personal, Technikern und Industrieexperten. Als Head of Research and Development bei Aluula Composites Ltd entwickelten Greg and sein multidisziplinäres Team aus Chemikern, Ingenieuren und Technologen einen neuartigen leichten und ultra-kräftigen Polymerverbundstoff. Der erste Verbundstoff im Markt gewann die Auszeichnung ISPO Textrends 2020 Best Product. Greg erwarb einen Abschluss als Bachelor of Engineering Science von der University of Western Ontario im Jahr 2009.

Medhanie Tekeste

Board Member (Vorstandsmitglied)

Herr Tekeste ist derzeit CIO von Apotex, Kanadas größtem Hersteller generischer Medikamente.

, Kanadas größtem Hersteller generischer Medikamente. Medhanie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Informationssystemen, einschließlich vieler Jahre weitgefächerter Expertise in der Leitung von Systementwicklung, - implementierung und -unterstützung. Er ist erfahren in der strategischen und wirtschaftlichen Anwendung von Technologie zur Erreichung von Unternehmenszielen. Er hat weitreichende globale Erfahrung in Dienstleistungen für die Pharmaindustrie, wie z. B. in Qualitätskontroll-, Produktions- und R&D-Verfahren. Medhanie verfügt außerdem über beachtliche Erfahrung in Qualitätssicherung und -kontrolle in Labors und in der Validierung von Computersystemen. Herr Tekeste erwarb einen Abschluss als Bachelor of Science in Biochemistry von der University of Toronto im Jahr 1987. Später, im Jahr 1998, erwarb er einen Abschluss in Pharmaceutical Technology vom Seneca College. Im Jahr 1994 erwarb er ein Diploma in Information Technology vom DeVry Technology. Medhanie berät Glow bei wichtigen strategischen Wachstumsmöglichkeiten und überwacht deren Ausführung. Er bleibt weiterhin ein wichtiges Mitglied des Unternehmens.

James Van Staveren

Corporate Development (Unternehmensentwicklung)

Herr Van Staveren erwarb einen Abschluss von der Western University im Jahr 2014 und hat mehrere Jahre Erfahrung in Marketing und Corporate Finance in börsennotierten Unternehmen. James leitet den Bereich Investor Relations und unterstützt Initiativen zur Unternehmensentwicklung bei Glow.

Vollständige Lebensläufe der Geschäftsführung sind auf der Website des Unternehmens www.glowlifetech.com erhältlich.

Das Unternehmen gibt die Gewährung von 500.000 Optionen zum Kauf von Stammaktien am Unternehmen zum Preis von 0.25 Dollar, mit einer Ablauffrist von 5 Jahren ab Datum der Gewährung, an bestimmte leitende Angestellte, Direktoren und Berater des Unternehmens bekannt.

Über Glow LifeTech Corp.

Glow LifeTech ist ein in Kanada ansässiger Biotechnologiekonzern, der sich auf die Herstellung von nutrazeutischen und Cannabinoid-basierten Produkten mit dramatisch verbesserter Bioverfügbarkeit, Absorption und Wirksamkeit konzentriert. Glow hat Rechte an der bahnbrechenden, pflanzenbasierten MyCell Technology®, die schlecht absorbierte natürliche Verbindungen in verbesserte wasserverträgliche Konzentrate verwandelt, die das volle Heilungspotenzial der wertvollen Verbindungen freisetzen.

Internet: www.glowlifetech.com

Ansprechpartner

James Van Staveren

Glow LifeTech Corp.

Büro: 647-872-9982 DW 2

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633 DW 2

ir@glowlifetech.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

Email: blanger@glowlifetech.com

