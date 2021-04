IRW-News: Glow Lifetech Corp.: Glow LifeTech reicht bei Health Canada Antrag auf Zulassung als Natural Health Product nach erfolgreicher Phase-II-COVID-19-Studie ein

IRW-PRESS: Glow Lifetech Corp.: Glow LifeTech reicht bei Health Canada Antrag auf Zulassung als Natural Health Product nach erfolgreicher Phase-II-COVID-19-Studie ein

Toronto, Ontario, 27. April 2021 - Glow LifeTech Corp. (CSE: GLOW, Frankfurt: 9DO) (Glow oder das Unternehmen), ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die Herstellung von wissenschaftlich gestützten natürlichen Inhaltsstoffen der nächsten Generation konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es am 11. März 2021 bei Health Canada einen Antrag eingereicht hat, um Produktlizenzen für sein Natural Health Product (NHP), ArtemiC, zu erhalten, das kürzlich in einer klinischen COVID-19-Studie der Phase II positive Ergebnisse zeigte Vollständige Studienergebnisse zu ArtemiC (15. Dezember 2020): https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/MXC/02322300.pdf

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58078/GLOWSubmitsArtemiCtoHC_DEPRcom.001.png

Die weltweite Nachfrage nach natürlichen, wissenschaftlich gesicherten Gesundheitsprodukten wurde während dieser Pandemie auf neue Höchststände getrieben, und die von Health Canada zugelassenen Produkte werden weltweit als sicher, wirksam und von hoher Qualität anerkannt, sagte Rob Carducci, Chief Commercial Officer von Glow LifeTech. ArtemiC wird durch klinische COVID-19-Ergebnisse gestützt und stellt für Glow eine bedeutende Chance als ein natürliches, sicheres und effektives Produkt dar, das in diesen schwierigen Zeiten weithin zugänglich gemacht werden kann.





ArtemiC wurde am 11. März 2021 bei Health Canada bzw. dessen Abteilung NNHPD (Natural and Non-prescription Health Products Directorate) eingereicht. Dem Antrag, der derzeit von Health Canada geprüft wird, lagen auch die Ergebnisse klinischer COVID-19-Studien der Phase II bei. Gemäß den kanadischen Vorschriften müssen alle NHP von Health Canada eine Genehmigung vor der Markteinführung erhalten, um sicherzustellen, dass sie sicher, wirksam und von hoher Qualität sind, bevor sie in Kanada verkauft werden dürfen. Sobald Health Canada diese Bewertung durchgeführt hat, erhalten sie eine Natural Product Number (NPN).

Das Anliegen von Glow ist, die Heilkraft von Pflanzen zu nutzen, und ArtemiC demonstriert die Wirkung, die unsere einzigartige Technologie bieten kann. Unsere MyCell-Technologie bietet uns eine Plattform, um ein breites Portfolio an wissenschaftlich validierten natürlichen Inhaltsstoffen zu entwickeln, die die nächste Generation natürlicher Gesundheitsprodukte unterstützen, sagte Tom Glawdel, PhD, Chief Operating Officer von Glow LifeTech.

Glow hat die exklusiven Rechte, ArtemiC in Kanada, den USA, Mexiko und allen karibischen Ländern als Nahrungsergänzungsmittel (Nutrazeutikum, Nahrungsergänzungsmittel, natürliches Gesundheitsprodukt) zu vermarkten, zu verkaufen und zu vertreiben. Siehe Pressemeldung von Relay Medical (CSE: RELA) vom 16. Februar 2021.

ArtemiC ist ein klinisch getestetes Mundspray, das vier natürliche Wirkstoffe enthält: Artemisinin, Kurkumin, Boswellia serrata und Vitamin C. Die Formulierung bedient sich der MyCell-Technologie, um die Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit natürlicher Wirkstoffe zu erhöhen. ArtemiC wurde gemeinsam mit dem strategischen Partner von Glow, Swiss PharmaCan AG, und MGC Pharma (MGC) entwickelt und wird von MGC Pharma hergestellt.

Im Dezember 2020 gab MGC die Ergebnisse einer doppelblinden, placebokontrollierten klinischen Phase-II-Studie bekannt, die zeigte, dass ArtemiC die klinische Erholung von COVID-19-Patienten im Vergleich zur Placebo-Gruppe statistisch signifikant verbesserte.1 100 % der Patienten in der Behandlungsgruppe erfüllten den primären Endpunkt der Studie und erholten sich innerhalb von 15 Tagen vollständig. Keiner der Patienten, die mit ArtemiC behandelt wurden, benötigte zusätzlichen Sauerstoff, maschinelle Beatmung oder Intensivpflege, verglichen mit 23,4 % in der Placebo-Gruppe, die zusätzliche Unterstützung benötigten. Die Ergebnisse liefern ein vollständiges Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil, das durch zusätzliche Tests auf Toxizität und Wirkmechanismus unterstützt wird.

Das Unternehmen erhebt derzeit keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Behauptungen, dass es in der Lage ist, das Covid-19-Virus (bzw. das SARS-2 Coronavirus) zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

REGISTRIEREN: Für weitere Informationen über Glow oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte: https://www.glowlifetech.com/news

Über Glow LifeTech Ltd. Glow LifeTech ist ein in Kanada ansässiger Biotechnologiekonzern, der sich auf die Herstellung von nutrazeutischen und Cannabinoid-basierten Produkten mit dramatisch verbesserter Bioverfügbarkeit, Absorption und Wirksamkeit konzentriert. Glow hat Rechte an der bahnbrechenden, pflanzenbasierten MyCell Technology®, die schlecht absorbierte natürliche Verbindungen in verbesserte wasserverträgliche Konzentrate verwandelt, die das volle Heilungspotenzial der wertvollen Verbindungen freisetzen.

Internet: www.glowlifetech.com

Über Swiss PharmaCan AG/Micelle Technology AG

Micelle Technology AG, die Muttergesellschaft von Swiss PharmaCan, ist eine dynamische Organisation, die sich der Forschung und Entwicklung von natürlichen Wirkstoffen (d.h. Vitaminen und Mineralien) zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit widmet. Als einer der führenden Innovatoren von Mizellen-Konzentraten auf pflanzlicher Basis bietet Micelle Technology AG eine einzigartige Technologie, die es dem Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial pflanzlicher Wirkstoffe auszuschöpfen.

Internet: www.swisspharmacan.ch

Über MGC Pharmaceuticals Ltd. MGC Pharma ist ein Biopharmaunternehmen mit einer Nature to Medicine-Strategie an der Spitze der aufstrebenden Märkte für Phytocannabinoide und pflanzliche Arzneimittel. Die Mission des Unternehmens ist es, ein innovatives, globales Bio-Pharma-Unternehmen aufzubauen, das standardisierte, erschwingliche pflanzliche Arzneimittel mit höchster regulatorischer Konformität für gezielte globale Märkte bietet.

Internet: www.mgcpharma.com.au

Ansprechpartner:

W. Clark Kent

CEO

Glow LifeTech Corp.

1-855-442-4569

ir@glowlifetech.com

Kontakt: 855-442-GLOW (4569)

E-Mail: info@glowlifetech.com

65 International Blvd. Suite 206

Toronto, Ontario M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58078

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58078&tr=1

