IRW-News: Globex Mining Enterprises Inc.: Globex erhält vorläufige Bräunsdorf Mag-Daten

Globex erhält vorläufige Bräunsdorf Mag-Daten

Rouyn-Noranda, Québec, Kanada. GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. (GMX - Toronto Stock Exchange, G1MN - Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Tradegate, Lang & Schwarz Stock Exchanges und GLBXF - OTCQX International) freut sich, seinen Aktionären mitteilen zu können, dass es vorläufige Ergebnisse der Magnetometer-Messungen aus dem Gebiet Bräunsdorf in unserer Silberliegenschaft in Sachsen erhalten hat.

Das untersuchte Gebiet erstreckt sich über eine südwest-nordost orientierte rechteckige, etwa 6,5 km lange und 1 km breite Rasterfläche und umfasst das Hauptgangsystem Neue Hoffnung Gottes (NHG), einschließlich der Schachtbereiche Siegfried und Neue Hoffnung Gottes sowie nach Nordwesten angrenzendes Gebiet.

Die frühere Produktion entlang einer Streichlänge von etwa 2.750 m und einer Tiefe von bis zu 250 m aus dem NHG-Silber-Gangsystem wird auf etwa 112,5 t (3.616.959 oz. Ag) geschätzt. Der ehemalige Bergbau zwischen 1673 und 1862 wurde mit Spitzhacke und Schaufel durchgeführt, gefolgt von manueller Handscheidung. Auf der Liegenschaft wurden keinerlei moderne Erkundungen unternommen. Es wird berichtet, dass die Gänge Breiten von bis zu 4,2 m erreicht haben.

Die Magnetometer-Messungen definieren eine Serie von 3 parallelen, linearen, magnetischen Anomalien, die von Südwest nach Nordost verlaufen. Das NHG-Gangsystem verläuft am Südostrand der südöstlichsten magnetischen Anomalie, innerhalb eines linearen magnetischen Tiefs. Die anderen linearen Anomalien lassen auf entsprechende parallele magnetische Tiefs schließen, die der magnetischen Anomalie des NHG-Silbergangsystems ähnlich sind. Es wurden noch keinerlei geologische Geländeuntersuchungen im Bereich dieser parallelen magnetischen Anomalien vorgenommen. Weil sie denen des NHV-Silbergangsystems ähneln, stellen sie vorrangige Zielgebiete dar.

Wir erwarten die endgültigen Magnetometerdaten und den Abschluss von Magnetometeruntersuchungen in anderen Silber-Zielgebieten sowie die Ergebnisse von IP-Messungen (indizierte Polarisation) entlang einiger Profillinien, die in Kürze beginnen sollen. In ausgewählten Gebieten werden in Kürze auch Bodenprobenuntersuchungen durchgeführt.

Diese Pressemitteilung wurde von Jack Stoch, Geo., Präsident und CEO von Globex, in seiner Eigenschaft als qualifizierte Person (Q.P.) gemäß dem NI 43-101 Standard verfasst.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir.

President & CEO

Globex Mining Enterprises Inc.

86, 14th Street

Rouyn-Noranda, Quebec Canada J9X 2J1

Tel.: 819.797.5242

Fax: 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

