IRW-News: Globex Mining Enterprises Inc.: Globex Mining Enterprises Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

: Globex Mining Enterprises Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 9. und 10. November 2018 in München an unserem Stand mit der Nummer 75 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Globex Mining Enterprises Inc. (WKN: A1H735; ISIN: CA3799005093) zu informieren.

Wir sehen uns als Beteiligungsgesellschaft mit aktivem Managementansatz, welche ein breit diversifiziertes Portfolio aus über 150 Beteiligungen in Edelmetall- und Bundmetallprojekten in Kanada, USA und Deutschland besitzt. Wir sind daher optimal für steigende Rohstoffpreise gerüstet und zeichnen uns durch ein niedriges Risiko/Rendite Verhältnis aus. Da wir neben einem großen deutschen Silberprojekt auch eine starke Aktionärsbasis in Deutschland haben, ist es für uns natürlich selbstverständlich auch auf der größten europäischen Rohstoffmesse in München vertreten zu sein, so Jack Stoch, President & CEO von Globex Mining Enterprises Inc.

Die letzten wichtigen Pressemeldungen von Globex Mining Enterprises Inc. finden Sie hier:

- Ausgezeichnete Ergebnisse der Schlitzprobenahmen im Konzessionsgebiet Francoeur/Arntfield von Globex: https://www.irw-press.com/de/news/ausgezeichnete-ergebnisse-der-schlitzprobenahmen-im-konzessionsgebiet-francoeurarntfield-von-globex_44890.html?isin=CA3799005093

- Globex identifiziert zahlreiche Prioritätszielgebiete bei ersten Erkundungsarbeiten auf der Bräunsdorf-Lizenz in Deutschland: https://www.irw-press.com/de/news/globex-identifiziert-zahlreiche-prioritaetszielgebiete-bei-ersten-erkundungsarbeiten-auf-der-braeunsdorf-lizenz-in-deutschland_43623.html?isin=CA3799005093

Unter diesem Link finden Sie das aktuelle deutsche Factsheet zum Unternehmen: https://www.irw-press.com/tl_files/pdf/GlobexOktober2018.pdf

Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Edelmetallmesse München am 9. und 10. November 2018

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Über Globex Mining Enterprises Inc.

GLOBEX ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Explorations- Förderabgaben- und Erschließungsunternehmen fokussiert auf Kanada mit einem sehr großen nordamerikanischen Portfolio von Liegenschaften im mittleren bis fortgeschrittenen Entwicklungsstadium mit Potenzial für Gold, Kupfer, Mangan, Seltene Erden, Nickel, Zink, Silber, Platin, Palladium, Magnesium, Phlogopit, Talk, Molybdän, Feldspat, Siliciumdioxid, Vanadium, Titan, Lithium und Kobalt.

GLOBEX bemüht sich Wertzuwachs für die Aktionäre zu schaffen, einerseits durch Aneignung von Rohstoff-Liegenschaften und durch deren Weiterentwicklung eventuell bis hin zur Produktion, andererseits durch Abschluss von Options- oder Joint Venture Vereinbarungen, oder auch durch Verkauf der Projekte.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:

Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir.

President & CEO

Globex Mining Enterprises Inc.

86, 14th Street

Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada J9X 2J1

Tel.: 819.797.5242

Fax: 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

