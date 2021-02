IRW-News: Globex Data Ltd. : GlobeX Data unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit SYNNEX Canada und deckt landesweites Händlernetz ab

IRW-PRESS: Globex Data Ltd. : GlobeX Data unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit SYNNEX Canada und deckt landesweites Händlernetz ab

20. November 2020 - Toronto, Ontario und New York, NY GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) (GlobeX oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von in der Schweiz gehostetem, sicherem Datenmanagement und sicherer Kommunikation, freut sich, die Unterzeichnung einer landesweiten Vertriebsvereinbarung mit SYNNEX Canada Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der SYNNEX Corporation (NYSE: SNX), einem führenden Unternehmen für Dienstleistungen für Unternehmensprozesse, bekannt zu geben.





Die Vertriebsvereinbarung mit SYNNEX Canada deckt ganz Kanada ab und macht die sicheren Sekur-E-Mail- und Messaging-Lösungen von GlobeX für SYNNEX verfügbar.

Der CEO von GlobeX Data, Alain Ghiai, sagte dazu: Wir freuen uns sehr, mit SYNNEX Canada eine Vertriebsvereinbarung für unsere in der Schweiz gehostete Kommunikationslösungs-Suite Sekur unterzeichnet zu haben, die sichere E-Mail, sicheren Datenaustausch und sicheres Messaging umfasst. Wir freuen uns darauf, den Wiederverkäufern von SYNNEX Canada die einzigartigen Technologie- und Datenschutzvorteile von Sekur zu demonstrieren.

Egal, ob Sie ein KMU, ein Unternehmen oder eine Regierungsorganisation sind, Sie brauchen Schutz vor E-Mail-Cyber-Attacken und Datendiebstahl. Unsere Stärke liegt in der Verwendung proprietärer Technologie und den Schweizer Datenschutzgesetzen, was uns in die einzigartige Lage versetzt, echten Datenschutz und Sicherheit zu bieten. GlobeX bietet den besten Schutz und die beste Privatsphäre für alle Dokumente, E-Mails und Instant-Messaging-Kommunikation, erklärte Ghiai.

Sekur, die in der Schweiz gehostete sichere Kommunikationssuite des Unternehmens, umfasst verschlüsselte Messaging- und Sprachaufzeichnungsübertragung mit Selbstzerstörungstimer, ein verschlüsseltes E-Mail-Konto und eine sichere Datenübertragungslösung. Alle Daten werden mit der proprietären Verschlüsselungstechnologie von GlobeX gesichert und für den ultimativen Datenschutz ausschließlich in der Schweiz gehostet.

Sekur enthält die neueste SekurMail-Technologie des Unternehmens, die eine proprietäre Anti-Phishing- und Datenschutzfunktion namens SekurSend® beinhaltet. Mit SekurSend® kann ein Benutzer eine E-Mail an jeden beliebigen Empfänger senden, unabhängig davon, ob dieser über Sekur verfügt oder nicht, und zwar mit absoluter Vertraulichkeit und Sicherheit, da die E-Mail niemals die verschlüsselten E-Mail-Server von Sekur in der Schweiz verlässt.

Eines der vielen Datenschutz- und Sicherheitsmerkmale von Sekur ist, dass der Benutzer sich nicht mit seiner Telefonnummer registrieren muss, wodurch ein bedeutendes Schlupfloch in Sachen Sicherheit und Datenschutz beseitigt wird.

Die jüngsten Datenschutzverletzungen in Messaging-Anwendungen haben eine gewisse Dringlichkeit für Unternehmen und Datenschützer geschaffen, ihre Kommunikation vor Cyberangriffen und Identitätsdiebstahl über mobile und Desktop-Geräte zu schützen.

Über GlobeX Data Ltd.

GlobeX Data Ltd. ist ein Anbieter von in der Schweiz gehosteten Lösungen für Cybersicherheit und Internet-Datenschutz für sicheres Datenmanagement und sichere Kommunikation. Das Unternehmen vertreibt eine Suite von sicherem Cloud-basiertem Speicher, Disaster Recovery, Dokumentenmanagement, verschlüsselten E-Mails und sicheren Kommunikationstools. GlobeX Data Ltd. verkauft seine Produkte über seine zugelassenen Großhändler und Distributoren sowie Telekommunikationsunternehmen weltweit. GlobeX Data Ltd. bedient Verbraucher, Unternehmen und Regierungen weltweit.

Über SYNNEX Corporation

SYNNEX Corporation (NYSE: SNX) ist ein Fortune 200-Unternehmen und ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensprozesse. SYNNEX bietet ein umfassendes Spektrum an Vertriebs-, Logistik- und Integrationsdienstleistungen für die Technologiebranche und stellt einer Vielzahl von Unternehmen ausgelagerte Dienstleistungen zur Verfügung, die sich auf die Kundenbindung konzentrieren. SYNNEX vertreibt eine breite Palette an Systemen und Produkten der Informationstechnologie und bietet darüber hinaus Systemdesign- und Integrationslösungen. Die 1980 gegründete SYNNEX Corporation ist in zahlreichen Ländern in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa aktiv. Weitere Informationen über SYNNEX finden Sie online unter www.synnex.com.

Über SYNNEX Canada Limited

SYNNEX Canada Limited, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der SYNNEX Corporation (NYSE: SNX), ist ein führender Anbieter von Technologieprodukten für Wiederverkäufer und Systemhersteller in ganz Kanada. SYNNEX Canada ist bestrebt, das Wachstum und die Rentabilität seiner Wiederverkäufer und Vertriebspartner zu fördern. Das Unternehmen bietet eine große Produktauswahl zu wettbewerbsfähigen Preisen und unterstützt seine Kunden mit speziellen Vertriebsressourcen, einzigartigen Finanzdienstleistungen, kompetentem technischem Support, fortschrittlichen E-Business-Tools und schneller und präziser Lieferung mit Warenlagern in den wichtigsten Städten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.synnex.ca.

SYNNEX, das SYNNEX Logo und alle anderen SYNNEX Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Slogans sind Warenzeichen oder eingetragene Marken der SYNNEX Corporation. SYNNEX, das SYNNEX-Logo, Reg.U.S. Pat. & Tm. Off. Andere Namen und Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für das Management von

GLOBEX DATA LTD.

Alain Ghiai

President und Chief Executive Officer

+1.416.644.8690

corporate@globexdatagroup.com

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an GlobeX Data unter corporate@globexdatagroup.com oder besuchen unsere Website unter https://globexdatagroup.com.

Weitere Informationen über Sekur erhalten Sie unter https://www.sekur.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die sich nicht auf aktuelle oder historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie annehmen, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, erzielen, fortlaufend, laufend, schätzen, voraussichtlich, erwarten, prognostizieren und ähnlichen Wörtern, einschließlich deren Verneinungen; sie deuten auf zukünftige Ergebnisse oder darauf hin, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. GlobeX weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GlobeX liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Zukunft des Unternehmens; den Erfolg der Marketing- und Vertriebsanstrengungen des Unternehmens; die intern erstellten und die von Vertriebspartnern gelieferten Prognosen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Software-Updates durchzuführen; Umsatzsteigerungen infolge von Investitionen in die Softwareentwicklungstechnologie; das Interesse der Verbraucher an den Produkten; zukünftige Verkaufspläne und -strategien; die Abhängigkeit von großen Vertriebspartnern und die Erwartung von Verlängerungen laufender Verträge mit diesen Partnern; erwartete Ereignisse und Trends; die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die im Prospekt von GlobeX vom 8. Mai 2019 beschrieben sind, der bei den Canadian Securities Administrators eingereicht wurde und auf www.sedar.com verfügbar ist. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. GlobeX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55524

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55524&tr=1

