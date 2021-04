IRW-News: Globex Data Ltd. : GlobeX Data Ltd. verkündet nicht vermittelte Privatplatzierung

IRW-PRESS: Globex Data Ltd.



31. März 2021 - Toronto, Ontario, Kanada, und New York, NY - GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) (FWB:GDT) (GlobeX oder das Unternehmen), der führende Anbieter von in der Schweiz gehosteter sicherer Kommunikation und sicherem Datenmanagement, gibt bekannt, dass es gemäß seiner Pressemitteilung vom 19. März 2021, in der das Interesse an einer Privatplatzierung geäußert wurde, nun eine Privatplatzierung von insgesamt 4.076.400 Einheiten (wie unten definiert) zu einem Preis von 0,30 CAD pro Einheit und Bruttoerlöse von insgesamt 1.222.920 CAD abgeschlossen hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) zu einem Preis von 0,30 CAD pro Aktie und einem halben Aktien-Kaufwarrant (ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber im Zeitraum von zwei Jahren (die Warrant-Laufzeit) zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,50 CAD pro Aktie. Das Angebot ist vollständig gezeichnet und jetzt abgeschlossen. Für Unternehmensfinanzen anfallende Beratungsgebühren in Höhe von 60.000 CAD wurden in bar gezahlt.

Die Erlöse aus der Finanzierung werden für die beschleunigte Vermarktung der verschlüsselten E-Mail- und Messaging-Lösung des Unternehmens, Sekur, auf dem US-Markt sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Der CEO des Unternehmens nahm ebenfalls an der Privatplatzierung teil und zeichnete 1.750.000 Einheiten bzw. fast 42 % des Gesamtangebots.

Das Unternehmen möchte die Erlöse aus dieser Finanzierung vorwiegend für die operativen Verkäufe und die Vermarktung seiner Sicherheitslösung Sekur nutzen, die sicheren E-Mail-Verkehr, Instant-Messaging und File-Sharing anbietet. Außerdem sollen die Erlöse für alle weiteren Marketing-Aktivitäten für die Verkäufe in Kanada, den USA, Lateinamerika und Südasien verwendet werden.

Alain Ghiai, CEO von GlobeX Data, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir seitens unserer Investoren eine so große Nachfrage nach unserer Privatplatzierung verzeichnen konnten. Diese Platzierung katapultiert das Unternehmen in eine viel bessere Position als sogar direkt nach der Börseneinführung im Juli 2019. Mit einem mehr als zweimal so hohen Bargeldbestand als damals im Juli 2019 und keinerlei Schulden, können unsere Lösungen nun in Lateinamerika, den US-Massenmärkten und Kanada eingesetzt werden, wo wir in einer exzellenten Position sind, um wie geplant voranzuschreiten. Zusätzlich zu unseren geschätzten Aktionären, die unsere Vision weiterhin unterstützen, habe auch ich an dieser Platzierung teilgenommen, und zwar in Form von 42 % der gesamten angebotenen Einheiten. Das bestätigt mein unbeirrbares Engagement für GlobeX und den Erfolg des Unternehmens in den nächsten Jahren. Ich freue mich auf ein aufregendes Jahr 2021 und möchte all unseren Aktionären für ihre ständige Unterstützung danken.

Die Datenschutzlösungen von GlobeX werden alle in der Schweiz gehostet und schützen die Daten der Nutzer vor externen Datenangriffen. In der Schweiz ist das Recht auf Privatsphäre in Artikel 13 der Bundesverfassung garantiert. Das Bundesgesetz über den Datenschutz (FADP) vom 19. Juni 1992 (in Kraft seit 1993) hat einen strengen Schutz der Privatsphäre geschaffen, indem es praktisch jede Verarbeitung personenbezogener Daten untersagt, die von den Betroffenen nicht ausdrücklich genehmigt wurde. Der Schutz unterliegt der Behörde des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Information.

Nach schweizerischem Bundesgesetz ist es eine Straftat, Informationen zu veröffentlichen, die auf durchgesickerten geheimen offiziellen Gesprächen beruhen. Im Jahr 2010 entschied der Bundesgerichtshof der Schweiz, dass IP-Adressen personenbezogene Daten sind und dass sie nach schweizerischen Datenschutzgesetzen nicht zur Nachverfolgung der Internetnutzung ohne Wissen der beteiligten Personen verwendet werden dürfen.

Über GlobeX Data Ltd.

GlobeX Data Ltd. ist ein Anbieter von in der Schweiz gehosteten Lösungen für Cybersicherheit- und Internet-Datenschutzlösungen für sichere Kommunikation und sicheres Datenmanagement. Das Unternehmen vertreibt eine Suite von sicheren Cloud-basierten Speicher, Disaster Recovery, Dokumentenmanagement, verschlüsselten E-Mails und sicheren Kommunikationstools. GlobeX Data Ltd. verkauft seine Produkte über seine zugelassenen Großhändler und Distributoren sowie Telekommunikationsunternehmen weltweit. GlobeX Data Ltd. bedient Verbraucher, Unternehmen und Regierungen weltweit.

Für das Management von

GLOBEX DATA LTD.

Alain Ghiai

President und Chief Executive Officer

+1.416.644.8690

corporate@globexdatagroup.com

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an GlobeX Data unter corporate@globexdatagroup.com oder besuchen unsere Website unter https://globexdatagroup.com.

Weitere Informationen über Sekur erhalten Sie unter https://www.sekur.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die sich nicht auf aktuelle oder historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie annehmen, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, erzielen, fortlaufend, laufend, schätzen, voraussichtlich, erwarten, prognostizieren und ähnlichen Wörtern, einschließlich deren Verneinungen; sie deuten auf zukünftige Ergebnisse oder darauf hin, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. GlobeX weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GlobeX liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Zukunft des Unternehmens; den Erfolg der Marketing- und Vertriebsanstrengungen des Unternehmens; die intern erstellten und die von Vertriebspartnern gelieferten Prognosen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Software-Updates durchzuführen; Umsatzsteigerungen infolge von Investitionen in die Softwareentwicklungstechnologie; das Interesse der Verbraucher an den Produkten; zukünftige Verkaufspläne und -strategien; die Abhängigkeit von großen Vertriebspartnern und die Erwartung von Verlängerungen laufender Verträge mit diesen Partnern; erwartete Ereignisse und Trends; die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die im Prospekt von GlobeX vom 8. Mai 2019 beschrieben sind, der bei den Canadian Securities Administrators eingereicht wurde und auf www.sedar.com verfügbar ist. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. GlobeX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

