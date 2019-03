IRW-News: Global Li-Ion Graphite: Global Li-Ion Graphite bereitet die Reaktivierung des Bergbaubetriebs Ambato-Arana vor

IRW-PRESS: Global Li-Ion Graphite: Global Li-Ion Graphite bereitet die Reaktivierung des Bergbaubetriebs Ambato-Arana vor

Global Li-Ion Graphite bereitet die Reaktivierung des Bergbaubetriebs Ambato-Arana vor

Vancouver, BC - 26. März 2019 - Global Li-Ion Graphite Corp. (LION oder das Unternehmen) (CSE: LION). Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass die Umweltberatungsfirma ECG Auguste mit der Aktualisierung und Einreichung der von den Behörden in Madagaskar geforderten Berichte zur Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung beauftragt wurde. Diese Arbeiten sind Teil des bergbautechnischen Erschließungs- und Implementierungsplans für Lions Graphitbetrieb Ambato-Arana.

ECG Auguste ist bereits seit 25 Jahren mit der Erstellung derartiger Berichte befasst und das Expertenteam der Firma kann mehr als 10 Jahre Erfahrung mit den umwelt- und sozialrechtlichen Aspekten in den von Lion gehaltenen Projektgebieten vorweisen. Die diesbezüglichen Arbeiten sind bereits weit fortgeschritten und das Unternehmen plant, die erforderlichen Berichte schon in absehbarer Zeit einzureichen.

Des Weiteren freut sich das Unternehmen ganz besonders, die Bestellung von Tom Cushman zum Resident Manager für Madagaskar bekannt geben zu können. Tom hat über 25 Jahre Betriebserfahrung in Madagaskar und war unter anderem auch in die Entwicklung von Bergbauvorschriften für Kleinbergbaubetriebe eingebunden. Herr Cushman war viele Jahre lang Berater des Bergbau- und Energieministeriums sowie Gründungsmitglied der madagassischen staatlichen Bergbaukommission. In Anerkennung seiner Verdienste um die Republik wurde ihm der nationale Verdienstorden von Madagaskar verliehen (Chevalier de l'Ordre National de Madagascar). Tom ist Geschäftsführer der Firma Richfield Investor Services, die internationale Anleger bei ihren geschäftlichen Angelegenheiten in Madagaskar, insbesondere in Bezug auf Rohstoff- und Bergbaugeschäfte, unterstützt. Herr Cushman hat im Rahmen seiner akademischen Laufbahn (MBA und BBA) auch eine Gemmologieausbildung absolviert. Die Firma Richfield wird dem Unternehmen auch in allen allgemeinen logistischen und administrativen Belangen das Land betreffend beratend zur Seite stehen.

John Roozendaal, der President des Unternehmens, erklärt: Die Beauftragung der Firma ECG Auguste und die Bestellung von Tom Cushman sind wichtige Schritte auf dem Weg zur Erreichung unseres Endziels: der ehestmöglichen Reaktivierung des Graphitbetriebs Ambato-Arana. Wie die Pressemeldungen der vergangenen Monate zeigen, dürfte sich das Jahr 2019 zu einem sehr erfolgreichen Jahr für unser Unternehmen entwickeln.

Sam Malin fügt hinzu: Wie die derzeit von Lion in Madagaskar durchgeführten Arbeiten belegen, erzielt das Unternehmen mit seinen Bemühungen, den Graphitbetrieb unter Einhaltung aller regulatorischen Auflagen der madagassischen Regierung wieder in Produktion zu bringen, große Fortschritte. Gleichzeitig legt Lion den Grundstein für eine möglichst ertragreiche Graphitgewinnung.

Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über:

Jason Walsh

Director & Officer

Global Li-Ion Graphite Corp.

Tel: 604.608.6314

E-Mail: info@liongraphite.com

