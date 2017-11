IRW-News: Global Li-Ion Graphite: Global Li-Ion Graphite benennt John Roozendaal zum President und CEO

IRW-PRESS: Global Li-Ion Graphite: Global Li-Ion Graphite benennt John Roozendaal zum President und CEO

Vancouver, BC - 9. November 2017 - Global Li-Ion Graphite Corp.



(LION oder das Unternehmen) (CSE: LION) gibt bekannt, dass Herr John Roozendaal B.Sc. (Geologie) jetzt ein Mitglied der Unternehmensleitung ist, und zwar als President und CEO von Global Li-ION Graphite. Seine umfangreichen Erfahrungen in der Branche werden dem Unternehmen auf dem Weg, einer der führenden Produzenten von Rohstoffen zu werden, von großem Nutzen sein, insbesondere jetzt, wo sich eine Revolution in der Energiespeicherung abzeichnet. Zusätzlich zu dem Ziel, Graphit zu produzieren, geht das Unternehmen auch Möglichkeiten im Bereich der Verarbeitungstechnik von Graphit zu Graphen nach (Siehe Pressemitteilung von BEGO Technologies vom 25. Oktober 2017). John war gründender Director und President von VMS Ventures Corp. und in vielen Bereichen des Unternehmens involviert, von der Entdeckung bis hin zur kommerziellen Produktion der Mine Reed Copper in Manitoba.

Herr Roozendaal sagte: Ich bin sehr gespannt auf dieses Unternehmen mit einem so großen Potenzial. Seitdem 2004 die Entdeckung von Graphen verkündet wurde, wurden von Seiten der Regierungen, Institutionen und im kommerziellen Bereich Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung investiert. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen nun das große Potenzial für unzählige neue, bahnbrechende Techniken und Anwendungen. Auch wenn manche noch futuristisch und in weiter Zukunft erscheinen, sind andere, wie der Energiespeicherungssektor, bereits da. Dieser Bereich wächst stark an, weil die Regierungen weltweit Elektroautos durchsetzen möchten. Global Lion möchte sich selbst als ein führendes Unternehmen positionieren, nicht nur im Bereich der Rohstoffe, sondern auch als Teilnehmer an der Verarbeitung von Graphit zu Graphenoxid, um am gesamten Spektrum dieses schnell wachsenden und äußerst vielversprechenden neuen Materials teilzuhaben.

ÜBER BEGO TECHNOLOGIES

BEGO ist die Abkürzung von Bio Electro Chemical Graphene Oxide (bioelektrisches chemisches Graphenoxid); dies ist ein umweltfreundlicher, einer Peer Review unterzogener Prozess mit PCT-Patentanmeldung (Prozess), bei dem ausgereifte, natürlich vorkommende Mikroben eingesetzt werden, um Graphenoxid aus Graphit zu produzieren. Graphenoxid ist eine Vorstufe bei der Produktion von Graphen. Die Vermarktung des Prozesses wird unter der Leitung von Dr. Jin, dem Miterfinder des Prozesses, in Zusammenarbeit mit Experten der Colorado State University vorangetrieben. BEGO verfolgt das prioritäre Ziel, sich zu einem Produzenten von kostengünstigen, hochwertigen technischen Graphen-Werkstoffen zu entwickeln, von welchen einer zur Weiterentwicklung einer Energiespeicher-Elektrode der nächsten Generation auf Graphenbasis verwendet werden soll.

Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über: Jason Walsh Director & Officer Global Li-Ion Graphite Corp. Tel: 604.608.6314 E-Mail: info@liongraphite.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die in den Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) beschrieben sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Auch wenn das Unternehmen dies beschließen könnte, ist zu keinem Zeitpunkt eine Aktualisierung dieser Informationen vorgesehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41389 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41389&tr=1

